Il capolavoro di Carlos Alcaraz, di fronte al quale anche Aleksander Zverev, il numero uno al mondo deve arrendersi. Il 2026 è stato un anno anomalo per gli infortuni dei giocatori considerati più forti, Alcaraz appunto (fuori cinque mesi per un problema al polso) e Sinner (che non gioca dalla finale di Wimbledon del 12 luglio per i problemi al ginocchio), ma le Finals di Torino ci restituiscono al meglio della sua condizione lo spagnolo anche in una settimana complicata per lui con l’infortunio muscolare alla coscia che ha fatto addirittura temere il ritiro. La vittoria del murciano non toglie niente alla grande stagione di Zverev, che nel 2026 ha vinto al Roland Garros e a New York, ma la prestazione di Alcaraz dimostra che anche nell’anno in cui il tedesco è stato il più vincente, c’è ancora differenza tra lui e Alcaraz e probabilmente anche con Sinner.

La partita

Alcaraz inizia la partita con grande concentrazione e nel primo set riesce a strappare per due volte il servizio al tedesco, poi Zverev recupera un turno di battuta strappando a sua volta il servizio allo spagnolo ma è il servizio a tradirlo, proprio la sua arma migliore e così il primo set finisce 6-2 per Carlos. L’andamento del secondo set sembra far prevedere un rapido successo di Alcaraz che strappa ancora il servizio a Zverev e vola 4-2, ma quando lo spagnolo sembra avviato a una facile vittoria ecco un lungo passaggio a vuoto che coincide con la ritrovata fiducia di Zverev che vince tre giochi di seguito e si conquista il tie-break. Il tedesco parte male (0-3) ma poi infila sei punti di seguito e si guadagna tre set ball che Alcaraz annulla. Poi è lo spagnolo ad avere due match ball e al secondo chiude il match cono splendido passante di rovescio.

La felicità di Carlos

“Una settimana stupenda, non avrei potuto finire meglio – ha detto Alcaraz a fine partita -. Per me sollevare questo trofeo è qualcosa che inseguivo da sempre. E le tre “C” sono quelle che mi diceva mio nonno, ovvero di dare tutto”. “Cabeza, corazon y cojones”, che si è pure tatuato. “Questo trofeo significa moltissimo per me, è qualcosa di incredibile. Due settimane intense di allenamenti, attività, partite, tutto contro gli otto migliori giocatori del mondo.È sempre stato un obiettivo all’inizio di ogni anno. L’anno scorso ci sono andato molto vicino. Quest’anno siamo arrivati con molta ambizione, con molta voglia. E’ stata una settimana molto intensa, anche molto difficile non solo fisicamente, ma anche mentalmente, dovendo gestire molte situazioni fuori dal campo, dovendo prendere decisioni molto difficili insieme al mio team. Alla fine concludere in questo modo è qualcosa di impressionante, qualcosa di incredibile. Il ritiro è qualcosa che non è stato preso in considerazione – ha aggiunto – ma ovviamente non sapevamo come avremmo gestito la situazione e come sarebbero trascorsi i giorni dopo l’esame, i giorni dopo l’ultima partita della fase a gironi, dopo le semifinali. Il corpo può reagire in qualsiasi modo e bisognava essere pronti a tutto. Quest’incertezza è ciò che ha reso questa settimana un po’ più difficile del previsto. Questa stagione è stata impressionante, ho imparato molto. È una, direi, una delle migliori stagioni che abbia mai disputato, e non tanto per i titoli, che pure contano, quanto a livello personale. Sono migliorato, sono cresciuto, ciò che ho imparato a livello personale è una lezione che si riceve solo in determinate situazioni, da cui io ho potuto apprendere, soprattutto durante l’infortunio”.