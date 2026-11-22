Caffè, cioccolato e panna: la Barbajada torna di moda a Milano, soprattutto tra i giovani. Ecco la storia, gli ingredienti e le origini della bevanda inventata da Domenico Barbaja.

Autunno: la pioggia e il freddo bussano alle porte. Le giornate si accorciano, mentre il vento spazza le strade cittadine. Cosa c’è di meglio che sedersi al caldo e gustare una deliziosa bevanda corroborante? A Milano questo è il momento ideale per sorseggiare una Barbajada, leggendario caffè con cioccolata e panna montata. A lungo finita nel dimenticatoio, da qualche anno questa delizia dal cuore antico è tornata di moda. E va per la maggiore soprattutto fra i giovani.

Le origini della Barbajada

La Barbajada ha una storia sorprendente. Prende il nome dal suo geniale inventore: Domenico Barbaja. Nato a Milano nel 1778, Barbaja iniziò giovanissimo a lavorare come garzone. Un giorno ebbe la brillante idea di unire panna, caffè e cioccolata: era nata la «Barbajada».

La gustosa bevanda riscosse da subito un grande successo, assicurando al giovane lauti guadagni e le basi per costruirsi una carriera folgorante. Unendo al talento per gli affari una grande competenza musicale, Barbaja si affermò fino diventare il più importante impresario teatrale dell’Italia dei primi decenni del XIX secolo. Dal 1826 al 1832 ebbe l’appalto della Scala; oltre che a Milano, fu chiamato a lavorare anche a Vienna e a Napoli. Le carriere di giganti della musica come Rossini e Bellini sono legate al suo nome. Dunque, una storia di straordinario successo, cominciata con l’invenzione di una bevanda capace di conquistare generazioni di estimatori fino agli anni Trenta del XX secolo.

Come si prepara la Barbajada e dove gustarla

La Barbajada prevede cinque ingredienti: cacao, acqua, zucchero, latte fresco e caffè. Servita in bicchieri di vetro, alla vista si presenta come un caffè al cioccolato, sormontato da un irresistibile ricciolo di panna. Appartiene alla stessa famiglia del bicerin torinese e del caffè viennese, e come i suoi illustri «parenti» si accompagna perfettamente ai dolci della tradizione. Densa e avvolgente, è una vera coccola per il palato. Insomma, proprio quel che ci vuole per contrastare il freddo dell’inverno milanese.

A differenza del bicerin, celebre «cugino» sabaudo assurto a simbolo di Torino, la Barbajada ha conosciuto un lungo periodo di oblio. Negli ultimi anni è stata riscoperta: diversi locali milanesi l’hanno meritoriamente riproposta, trovando ottimi riscontri soprattutto fra i giovani della Generazione Z. E così, oggi come nel XIX secolo, la geniale invenzione di Domenico Barbaja è di nuovo un must nelle migliori caffetterie meneghine, magari accompagnata da una fetta di panettone artigianale. Per gustare lo spirito e il calore di Milano, a dispetto dei rigori della stagione fredda.