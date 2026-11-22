La storia di un padre siciliano di 56 anni, la mobilitazione della figlia Sara e il caso di Jessica Scarpa, che in Lombardia ha ottenuto il finanziamento per il nuovo farmaco. Daraxonrasib ha ricevuto l’autorizzazione europea: ora la sfida è garantire un accesso tempestivo ed equo a tutti i pazienti che possono beneficiarne.

Ci sono battaglie nelle quali il tempo non si misura in giorni, ma in possibilità che rischiano di svanire. Per Giuseppe Caracappa, 56 anni, poliziotto palermitano, ogni giorno trascorso senza una risposta è un giorno sottratto alla possibilità di tentare una strada terapeutica diversa. La diagnosi di tumore al pancreas metastatico, arrivata quest’estate pochi giorni prima che compisse 56 anni , ha cambiato radicalmente la sua vita, e ovviamente anche quella della sua famiglia. Adesso, mentre gli effetti della chemioterapia lo stanno debilitando, c’è un farmaco sul quale ha riposto le proprie speranze: il daraxonrasib. A raccontare questa corsa contro il tempo è la figlia Sara, 22 anni, che assieme alla mamma Clotilde e alla sorella Elisa di 18 anni è ovviamente in prima linea per aiutare il padre. «Papà ha affrontato sette cicli di chemioterapia, che lo hanno debilitato moltissimo. Un’esperienza del genere porta in una famiglia una tristezza e un dolore impossibili da comprendere, finché non si vivono in prima persona» racconta Sara. «Lui è sempre stato un uomo pieno di energia, incapace di stare fermo, abituato a fare mille cose e a risolvere immediatamente qualsiasi problema. Adesso la malattia ha stravolto la nostra quotidianità, i nostri progetti, il modo di guardare al futuro. È difficile vedere tuo padre, che è sempre stato il motore della famiglia, non riuscire più a fare quello che ama». La famiglia nei giorni scorsi ha affidato a un appello la richiesta di aiuto alle istituzioni siciliane, in primis alla Regione. Sara, Elisa e Clotilde non chiedono un trattamento sperimentale senza basi scientifiche, né una scorciatoia per ottenere una cura qualsiasi. Chiedono che il loro congiunto possa accedere a questa terapia innovativa, già autorizzata negli Stati Uniti e, da poche settimane, anche nell’Unione europea.

La battaglia per tornare alla vita

«Adesso la nostra quotidianità è fatta di battaglie, cure, effetti collaterali, attese, speranze e momenti difficili» continua Sara. «Ti rendi conto che questa malattia non ti toglie soltanto le cose grandi, ma anche quelle più banali, quelle che prima non pensavi potessero diventare un problema. Tutto cambia. Mio papà però è una persona molto forte, e noi cerchiamo di esserlo insieme a lui. Ci sosteniamo, cerchiamo di esserci in ogni momento, non perdiamo mai la speranza e non ci lasciamo abbattere. Stiamo cercando ogni possibilità, ogni strada, ogni speranza che possa aiutarci a continuare questa battaglia. Non vogliamo arrenderci». Per questo Sara, sua sorella e sua mamma stanno combattendo per la terapia che potrebbe offrirgli più tempo e la possibilità di stare meglio, come testimoniato da altri malati che lo stanno già assumendo: primo fra tutti il celebre speaker radiofonico Max Parisi, che tra agosto e settembre è volato negli Stati Uniti per potersi curare e che parla di un “effetto sorprendente” sulla malattia e sui sintomi.

In Lombardia le cure per i pazienti sono a carico della Regione

Il confronto tra il caso di Giuseppe e quello di Jessica Scarpa, 36 anni, madre di due gemelli e residente a Olginate, in provincia di Lecco, è paradossale. La giovane mamma, che combatte anch’ella contro un tumore al pancreas metastatico, ha infatti ottenuto dalla Regione Lombardia il finanziamento per acquistare il daraxonrasib negli Stati Uniti. La decisione è stata annunciata dall’assessore al Welfare Guido Bertolaso, che si è impegnato a garantire parità di trattamento ad altri eventuali malati che dovessero affrontare questa cura. Alla Regione Siciliana la famiglia di Giuseppe rivolge quindi di nuovo un appello preciso: quello di individuare ogni possibile strumento per consentirgli di ricevere il daraxonrasib. Non si tratta di chiedere scorciatoie, ma di garantire una valutazione tempestiva del suo caso e di non lasciare una famiglia sola davanti a una spesa insostenibile e a difficoltà burocratiche e cliniche facilmente immaginabili.

Daraxonrasib, le metastasi scomparse nelle immagini presentate a Barcellona

Il tumore al pancreas è ancora una delle neoplasie più difficili da trattare. Spesso viene diagnosticato quando è già in fase avanzata. Tra i principali responsabili della crescita tumorale c’è KRAS, un gene alterato nella grande maggioranza degli adenocarcinomi pancreatici. Per anni questa proteina è stata considerata un bersaglio quasi impossibile da colpire. Il daraxonrasib, sviluppato dall’azienda statunitense Revolution Medicines, agisce proprio sulle proteine RAS nella loro forma attiva. Il suo obiettivo è bloccare i segnali che favoriscono la proliferazione delle cellule tumorali.

I risultati dello studio internazionale di fase III RASolute 302, presentati ad ASCO nel 2026, sono importanti. Nei pazienti con tumore pancreatico metastatico già trattati, la sopravvivenza mediana è stata di 13,2 mesi con daraxonrasib, contro 6,7 mesi con la chemioterapia. Anche il tempo senza progressione della malattia è aumentato: 7,2 mesi contro 3,6. Nuove aspettative arrivano anche dal congresso internazionale EORTC-NCI-AACR, svoltosi a Barcellona dal 18 al 20 novembre. Sono stati presentati i primi risultati dello studio RMC-GI-102, che sperimenta la combinazione di daraxonrasib e chemioterapia.

Durante la presentazione sono state mostrate immagini TAC di un paziente. Alcune lesioni metastatiche non risultavano più visibili dopo il trattamento. Una risposta radiologica significativa, che ha attirato l’attenzione degli oncologi.Il medicinale non è privo di effetti collaterali. Tra i più frequenti figurano rash cutaneo, stomatite e disturbi gastrointestinali.

Uso compassionevole: perché l’Italia non può perdere altro tempo

Il daraxonrasib è stato autorizzato negli Stati Uniti e, il 16 novembre 2026, anche dalla Commissione Europea in seguito a parere favorevole dell’EMA. Può essere utilizzato su adulti con adenocarcinoma pancreatico metastatico che hanno ricevuto almeno una terapia sistemica precedente o non sono candidabili a terapie multiagente. In Italia, tuttavia, non è ancora disponibile attraverso il Servizio sanitario nazionale. Devono essere completati i passaggi AIFA relativi alla valutazione, al prezzo e alla rimborsabilità. Esiste anche un altro strumento che può anticipare l’accesso: l’uso compassionevole. Il decreto ministeriale del 7 settembre 2017 consente, in presenza di specifici requisiti, di ottenere gratuitamente medicinali non ancora disponibili. La richiesta deve essere motivata dal medico curante e sottoposta al Comitato etico competente. Serve inoltre la disponibilità dell’azienda produttrice a fornire il farmaco. Il programma nazionale per il daraxonrasib, tuttavia, non risulterebbe ancora operativo.

I malati non hanno tempo. E la vita non può dipendere dalla Regione in cui si vive

La Lombardia ha intanto autorizzato il finanziamento per Jessica, consentendole di acquistare il medicinale negli Stati Uniti. Una risposta concreta, che pone però una questione di equità. L’accesso alle cure non può e non deve dipendere dalla Regione di residenza. La Regione Siciliana dovrebbe quindi verificare al più presto il caso di Giuseppe, confrontarsi con i medici che lo seguono e attivarsi immediatamente presso le autorità competenti e l’azienda produttrice. Perché la ricerca oncologica sta aprendo una stagione nuova, ma il progresso scientifico ha valore soltanto se raggiunge i pazienti. Tutti, a prescindere dalle possibilità economiche. Per Giuseppe Caracappa, che ha sempre guardato al mondo con la curiosità di chi vuole scoprirne ogni angolo, arrendersi non è un’opzione. Ama la storia e l’arte, conosce Palermo come pochi e sa raccontare la storia di ogni monumento, villa o palazzo. «È praticamente una Wikipedia vivente», sorride Sara. È un uomo curioso, appassionato di animali e cavalli, di musica e di orologi, con mille interessi e una continua voglia di imparare. Un uomo che ha ancora tante cose da scoprire, luoghi da visitare e passioni da coltivare. E che oggi chiede soltanto di avere una possibilità di tornare a vivere la sua vita. Perché, come dice sua figlia, «papà ha ancora tantissime cose da fare e noi vogliamo farle insieme a lui». La domanda è quindi rivolta alle istituzioni: può davvero il diritto al tempo e alla vita dipendere dalla Regione in cui si vive? Per Giuseppe la risposta non può e non deve arrivare troppo tardi.