Il computer quantistico rappresenta una delle sfide più delicate per il futuro delle criptovalute. Non perché sia destinato a cancellare Bitcoin o a mandare in frantumi la blockchain, ma perché potrebbe compromettere il sistema crittografico che consente ai proprietari di dimostrare il controllo dei propri fondi. È il punto centrale del rapporto Quantum Computing and Cryptocurrencies – Bridging technical expertise and decision-making, pubblicato nel novembre 2026 da Europol, che esamina le vulnerabilità reali, le possibili contromisure e gli scenari legati all’evoluzione di questa tecnologia. Il documento ridimensiona le previsioni catastrofiche sulla fine delle criptovalute, ma non sottovaluta il problema. I computer quantistici sufficientemente evoluti potrebbero rendere vulnerabili gli algoritmi di crittografia a chiave pubblica oggi utilizzati per autorizzare le transazioni e proteggere gli asset digitali. La conseguenza sarebbe potenzialmente molto concreta: un soggetto in grado di ricavare una chiave privata potrebbe sottrarre fondi senza dover attaccare l’intera rete.

Il rischio, quindi, si concentra soprattutto sui wallet. La blockchain, protetta anche attraverso funzioni crittografiche differenti, presenta un livello di resistenza diverso rispetto ai sistemi che regolano la proprietà delle criptovalute. Europol sottolinea proprio questa distinzione, invitando a evitare l’equazione tra vulnerabilità crittografica e collasso generalizzato delle reti decentralizzate. Il problema nasce dal funzionamento delle chiavi digitali. La chiave pubblica può essere utilizzata per verificare le transazioni, mentre quella privata consente al proprietario di autorizzarle. I sistemi attuali si basano su problemi matematici che i computer convenzionali non sono in grado di risolvere in tempi utili. Con una macchina quantistica sufficientemente potente, però, questo equilibrio potrebbe cambiare. L’algoritmo di Shor, in particolare, è in grado in teoria di affrontare problemi matematici alla base di alcune forme di crittografia a chiave pubblica, mettendo in discussione la sicurezza delle firme digitali. Non significa che oggi esista un computer quantistico capace di svuotare milioni di wallet. Le macchine disponibili sono ancora lontane dalle capacità necessarie per condurre attacchi di questo tipo su larga scala. Il passaggio dai qubit fisici a sistemi logici affidabili, la correzione degli errori e la stabilità delle operazioni rappresentano ostacoli tecnologici ancora considerevoli. Ma la difficoltà consiste anche nei tempi necessari per preparare una risposta: aggiornare infrastrutture, protocolli e portafogli digitali potrebbe richiedere anni.

Wallet vulnerabili e la corsa alla crittografia post-quantum

Uno degli aspetti più delicati riguarda i fondi custoditi in wallet le cui chiavi pubbliche sono già esposte, compresi quelli inattivi o abbandonati. Se in futuro un computer quantistico diventasse in grado di ricostruire le chiavi private, il proprietario potrebbe perdere il controllo degli asset senza avere la possibilità di intervenire. La migrazione verso indirizzi e sistemi resistenti agli attacchi quantistici sarebbe quindi fondamentale, ma non necessariamente semplice. La natura decentralizzata delle criptovalute rende il processo più complesso. Non esiste un’autorità centrale che possa imporre simultaneamente un aggiornamento a tutti gli utenti. Sviluppatori, miner, gestori dei nodi, exchange, wallet provider e investitori dovrebbero coordinarsi per introdurre nuove soluzioni, testarle e garantirne l’adozione. Un cambiamento tecnologico di questa portata potrebbe inoltre incidere sulle dimensioni delle transazioni, sui costi e sulle prestazioni delle reti. Europol indica nella crittografia post-quantum una delle principali risposte. Gli algoritmi progettati per resistere alle capacità dei computer quantistici sono già oggetto di standardizzazione e sviluppo. L’adozione di nuove firme digitali, l’introduzione di sistemi di protezione alternativi e gli aggiornamenti progressivi dei protocolli potrebbero ridurre l’esposizione. Il rapporto richiama anche soluzioni come l’account abstraction, le firme multiple e l’esplorazione di tecnologie quantistiche applicate alla sicurezza, pur evidenziando le difficoltà di scalabilità. La questione non riguarda soltanto Bitcoin. Ethereum, le altre blockchain, le infrastrutture finanziarie e i sistemi di identità digitale dovranno confrontarsi con la stessa evoluzione. Per Europol la priorità è evitare una reazione tardiva, favorendo la collaborazione tra istituzioni, industria e sviluppatori e promuovendo una migrazione graduale verso standard più sicuri.Il quantum computing non decreterà necessariamente la fine delle criptovalute. Potrebbe però mettere in discussione uno dei principi su cui si fondano: la certezza che soltanto il legittimo proprietario possa autorizzare il trasferimento dei propri fondi. Ed è proprio su questo fronte che la preparazione tecnologica diventa decisiva.