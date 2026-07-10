Vivere la Pensione al 100%: in libreria il libro di Andrea Di Vincenzo che racconta la pensione dalla voce di chi la vive

È in libreria, edito da Mondadori, il libro “Vivere la Pensione al 100%” di Andrea Di Vincenzo, Amministratore e co-fondatore di Prestiter S.p.A., realtà leader nel settore dei Prestiti in Convenzione INPS e NoiPA, con Cessione del Quinto della pensione o dello stipendio.

In queste pagine Andrea Di Vincenzo raccoglie le voci autentiche di chi la pensione la sta vivendo davvero. Le storie di Piero, Giovanna, Antonio e Mauro diventano uno specchio in cui riconoscersi: parlano di libertà ritrovata, ma anche di smarrimento, di nuove sfide e di grandi opportunità.

La pensione, infatti, è un traguardo che tutti attendono, ma quando finalmente arriva può sorprendere, spiazzare, perfino mettere alla prova. Dopo anni di routine, orari serrati e responsabilità quotidiane, ci si ritrova con più tempo a disposizione che mai. Ma cosa significa davvero “avere tempo”? Come si affrontano le nuove emozioni, le incertezze economiche, i cambiamenti nelle relazioni e nella propria identità?

Ogni capitolo affronta una sfida concreta:

riorganizzare le giornate

avvicinarsi alle nuove tecnologie senza sentirsi esclusi

coltivare le relazioni

accettare l’aiuto quando serve

e gestire il budget senza ansia.

Con un linguaggio diretto e vicino, l’autore accompagna i lettori alla scoperta di come la pensione possa diventare un nuovo inizio, ricco di possibilità.

Il libro è un compagno di viaggio che offre riflessioni, strategie pratiche ed esercizi semplici per vivere meglio questo nuovo tempo. Pagina dopo pagina emerge un messaggio chiaro: anche questa fase della vita può essere vissuta con più leggerezza, più consapevolezza e più soddisfazione.

Un libro che emoziona, orienta e rassicura: perfetto per chi è già in pensione, ma anche per chi si prepara ad affrontarla, per non farsi trovare impreparato e costruire un futuro a misura dei propri desideri.

L’autore

Andrea Di Vincenzo è Amministratore e co-fondatore di Prestiter S.p.A., azienda leader nel credito in convenzione con INPS e NoiPA. Da anni si occupa di educazione finanziaria e di accompagnare pensionati e lavoratori verso scelte più consapevoli.