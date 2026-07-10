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Vivere la Pensione al 100%: in libreria il libro di Andrea Di Vincenzo che racconta la pensione dalla voce di chi la vive

Vivere la Pensione al 100%: in libreria il libro di Andrea Di Vincenzo che racconta la pensione dalla voce di chi la vive
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Redazione
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Un compagno di viaggio perfetto per una lettura sotto l’ombrellone: storie vere, riflessioni e strategie pratiche per trasformare la pensione in un nuovo inizio

È in libreria, edito da Mondadori, il libro “Vivere la Pensione al 100%” di Andrea Di Vincenzo, Amministratore e co-fondatore di Prestiter S.p.A., realtà leader nel settore dei Prestiti in Convenzione INPS e NoiPA, con Cessione del Quinto della pensione o dello stipendio.

Vivere la Pensione al 100%: in libreria il libro di Andrea Di Vincenzo che racconta la pensione dalla voce di chi la vive

In queste pagine Andrea Di Vincenzo raccoglie le voci autentiche di chi la pensione la sta vivendo davvero. Le storie di Piero, Giovanna, Antonio e Mauro diventano uno specchio in cui riconoscersi: parlano di libertà ritrovata, ma anche di smarrimento, di nuove sfide e di grandi opportunità.

La pensione, infatti, è un traguardo che tutti attendono, ma quando finalmente arriva può sorprendere, spiazzare, perfino mettere alla prova. Dopo anni di routine, orari serrati e responsabilità quotidiane, ci si ritrova con più tempo a disposizione che mai. Ma cosa significa davvero “avere tempo”? Come si affrontano le nuove emozioni, le incertezze economiche, i cambiamenti nelle relazioni e nella propria identità?

Ogni capitolo affronta una sfida concreta: 

  • riorganizzare le giornate
  • avvicinarsi alle nuove tecnologie senza sentirsi esclusi
  • coltivare le relazioni 
  • accettare l’aiuto quando serve
  • e gestire il budget senza ansia. 

Con un linguaggio diretto e vicino, l’autore accompagna i lettori alla scoperta di come la pensione possa diventare un nuovo inizio, ricco di possibilità.

Il libro è un compagno di viaggio che offre riflessioni, strategie pratiche ed esercizi semplici per vivere meglio questo nuovo tempo. Pagina dopo pagina emerge un messaggio chiaro: anche questa fase della vita può essere vissuta con più leggerezza, più consapevolezza e più soddisfazione.

Un libro che emoziona, orienta e rassicura: perfetto per chi è già in pensione, ma anche per chi si prepara ad affrontarla, per non farsi trovare impreparato e costruire un futuro a misura dei propri desideri.

L’autore

Andrea Di Vincenzo è Amministratore e co-fondatore di Prestiter S.p.A., azienda leader nel credito in convenzione con INPS e NoiPA. Da anni si occupa di educazione finanziaria e di accompagnare pensionati e lavoratori verso scelte più consapevoli.

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