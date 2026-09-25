Guerlain rilancia un mito: ecco la magia olfattiva di L’Heure Bleue 2026  

Nel 1912, Jacques Guerlain attraversa il Pont-Neuf a Parigi, è l’ora blu quel momento della giornata che segna il passaggio dal giorno alla notte e viceversa. Non è la golden hour del tramonto, è il crepuscolo. Un istante tanto veloce quanto ricco di mistero e promesse che il profumiere francese decide di tradurre in un jus. Nasce L’Heure Bleue con l’idea di trasportare il profumo del cielo di mezzo sulla pelle. Più di cento anni dopo, Delphine Jelk è al timone creativo della maison e affianca a quella versione, una nuova fragranza eponima. L’obiettivo non è di sostituire un masterpiece, bensì di creare una nuova fragranza che muove dalla stessa suggestione e si sviluppa attraverso nuovi ingredienti. L’Heure Bleue 2026, infatti, è protagonista della contemporaneità, che guarda sempre avanti, ma non perde il fascino del momento e si concretizza partendo dall’accordo ozonico di testa, dall’iris del cuore e dalla vaniglia di fondo. In particolare, l’iris è ancora più speciale perché nasce dalle radici e grazie alla reinterpretazione di un antico processo di Guerlain, si trasforma in una tintura esclusiva. L’Heure Bleue 2026 è sbarcata alla fashion week con un evento immersivo ieri sera alla Glass Gallery di Milano. In via Senato 14 è stata allestita la The Blue Hour Box per accompagnare i visitatori nella dimensione di mezzo. Aperta al pubblico su prenotazione fino al 28 settembre, l’esperienza prevede anche un percorso per scoprire il processo creativo della nuova fragranza, dall’ispirazione alla selezione delle note olfattive.