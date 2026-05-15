Tuttofood, ce n’è per tutti i gusti: le realtà più interessanti della fiera del cibo

L’11 maggio, si apre il sipario. Non è la solita commedia o la solita tragedia, non siamo nella Roma imperiale né ad Atene durante la guerra del Peloponneso. Eppure, di spettacolo teatrale – nel senso positivo, quello spettacolare – Tuttofood 2026 ne ha molto. Milano è la capitale italiana del business, ma anche della moda. Entrambi questi elementi si fondono fra i padiglioni di Rho Fiera, generando un ambiente creativo e avanguardistico. Migliaia di marchi food & beverage del panorama italiano e non solo, tradizionali e innovativi. Insomma, la fiera del cibo si è aperta all’insegna del “ce n’è per tutti i gusti”.

Le novità di Tuttofood, da Barilla a Molino Casillo

Tanto per cominciare, Barilla ha presentato nelle ultime settimane ben due nuovi formati di pasta: i Riccioli, dalla forma seducente e attorcigliata che è accattivante nell’estetica ed eccellente nella funzionalità. Le scanalature profonde e la superficie ruvida, ottenute grazie a una speciale trafilatura al bronzo esclusiva Barilla, avvolgono e trattengono ogni goccia di condimento, garantendo un’eccellente tenuta del sugo. E poi le Gran Ruote, un formato molto particolare in edizione limitata che si ispira al mondo della Formula Uno, unendo al gusto anche il design.

Di notevole spessore anche il marchio Altograno di Molino Casillo, azienda leader italiana nella macinazione del frumento. Frutto di anni di ricerca e dell’innovativo metodo Lavorazione Circolare (ora brevetto internazionale del gruppo), si basa su un metodo che, durante la macinazione, recupera le preziose proteine del germe di grano. Ne risulta uno sfarinato genuino e altamente nutriente che offre una fonte naturale di proteine e fibre, 100% grano senza aggiunta di additivi. Un prodotto che unisce i benefici per la salute a un gusto autentico, ideale per pane, pizza, pasta e pasticceria.

Il nuovo volto di Caffè Borbone e VOGA

Anche Caffè Borbone si è presentato a Tuttofood con delle novità importanti. Da un lato il caffè macinato, che proietta l’azienda in un nuovo segmento strategico all’interno del mercato domestico. Il prodotto nasce infatti per il rituale della moka, che ancora oggi è il metodo di preparazione più diffuso nelle case italiane, e si distingue per una qualità accessibile che valorizza gli aspetti più sensoriali all’interno di una tazzina: aroma, profumo e intensità. Dall’altro lato la linea innovativa delle Compostabili, che rappresentano un’estensione nel settore del monoporzionato, con soluzioni più ecologiche per la gestione del prodotto finito, che potrà essere conferito fra i rifiuti organici.

VOGA è un brand che porta con sé una visione del tutto particolare del bere. Bere con stile, eleganza, naturalezza e personalità. Lanciato negli Stati Uniti oltre vent’anni fa, dove ha conquistato un pubblico internazionale sensibile allo stile e alle nuove tendenze, il marchio arriva in Italia con un’idea chiara e contemporanea: portare questa innovazione nel mondo del vino in un Paese tradizionalista come l’Italia. Elemento distintivo di questa visione è la bottiglia cilindrica del Pinot Grigio delle Venezie DOC, che supera i canoni classici del vino per avvicinarsi al mondo del design.

Siccome si avvicina l’ora dell’aperitivo, e successivamente della cena, si spera che i nostri consigli siano utili a placare la vostra fame e la vostra sete. Spostandoci da uno stand all’altro, curiosando fra i prodotti e chiacchierando con i manager ed esperti del settore, sono passati già quattro giorni. A Rho Fiera è il 14 maggio, ed è sera ormai. I padiglioni si svuotano, la folla si dissipa. Il sipario si chiude, ma restano il buon cibo e i bei ricordi. In attesa del prossimo anno.