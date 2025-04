Pasqua 2025: la tradizione della colomba tra storia e nuove interpretazioni

Simbolo per eccellenza della Pasqua italiana, la colomba pasquale affonda le sue radici in un intreccio di storia, leggenda e tradizione. Se il suo profilo stilizzato richiama l’uccello messaggero di pace e rinascita, il suo sapore e la sua consistenza ne fanno un dolce conviviale, pensato per essere condiviso. Un gesto che racchiude lo spirito della festa, tra primavera, riti familiari e tavole imbandite.

La storia della colomba pasquale

Secondo una delle narrazioni più diffuse, la sua origine risale al VI secolo, quando il re longobardo Alboino riceve in dono, durante l’assedio di Pavia, un dolce a forma di colomba come segno di pace. Più di un millennio dopo, negli anni Trenta del Novecento, è l’industria dolciaria a trasformare quella leggenda in una golosa realtà: la colomba come la conosciamo oggi – con l’impasto lievitato simile al panettone, ma arricchito da canditi d’arancia e copertura croccante di glassa alle mandorle – nasce proprio allora, su intuizione del pubblicitario Dino Villani.

Le migliori colombe per la Pasqua 2025

Oggi la colomba pasquale è molto più di un dolce tradizionale: si è trasformata in una vera e propria tela creativa per pasticceri, cioccolatieri e chef, che la reinterpretano ogni anno in mille varianti. Accanto alla versione classica, con scorze d’arancia candita e mandorle, trovano spazio rivisitazioni gourmand: con cioccolato fondente o al latte, farciture cremose al pistacchio o al limone, impasti profumati alla vaniglia del Madagascar, o ancora glassature insolite al caramello salato, al tè matcha o alla nocciola.

La colomba è diventata anche espressione di artigianalità e territorio: dalle declinazioni regionali con ingredienti DOP e IGP alle edizioni limitate firmate da grandi maestri pasticceri, ogni versione racconta una storia nuova. Una narrazione fatta di lievitazioni lente, ingredienti selezionati e gesti precisi, che mantengono viva l’anima del dolce pur aprendola all’innovazione.

Dalla colomba tradizionale a quella più audace, abbiamo selezionato le migliori proposte da gustare (e regalare) quest’anno. Ecco la nostra gallery delle colombe più buone e originali della Pasqua 2025.