I Segreti dello Chef | Il cavolfiore arrosto de La cucina di Kalan (da replicare a casa)

A Monza, La Cucina di KALAN propone una cucina interamente vegetale che mette al centro il legame tra alimentazione, piacere e benessere. Parte del progetto KALAN, centro di benessere integrale, il ristorante è aperto a tutti e nasce dall’idea che il cibo sia un gesto quotidiano di cura. La Cucina di KALAN ha ricevuto il riconoscimento di due forchette da Falstaff Italia.

«Il cibo è energia» è il principio che ne guida la filosofia. L’attenzione agli ingredienti, alle combinazioni, alle cotture e all’uso delle spezie si esprime in piatti che uniscono gusto, equilibrio e nutrimento. Anche il ritmo delle stagioni diventa una guida per scegliere cosa portare in tavola.

CAVOLFIORE ARROSTO

Cavolfiore arrosto alla paprika e zenzero, ceci neri tostati, crema di tofu vellutato e finocchietto selvatico fresco.

Componenti del piatto: 1- Cavolfiore arrosto 2- Ceci neri tostati 3- Crema di tofu 4- Finocchietto fresco

I passaggi per la marinatura e la tostatura al forno

1-Cavolfiore arrosto:

Cavolfiore 1 kg 55 g olio EVO

8 g paprika dolce

3 g paprika affumicata

3 g zenzero in polvere

3 g aglio in polvere

1,5 g cumino

20 g succo di limone

10 g sciroppo d’acero

10 g sale

0,5 g pepe nero

Procedimento: Mescolare gli ingredienti, condire il cavolfiore e marinare 30–60 minuti. Cuocere in forno a 190–200°C per 25–35 minuti.

2-Ceci neri tostati

500 g ceci neri cotti

25 g olio EVO

3–4 g sale Maldon

Procedimento: Scolare e asciugare i ceci. Condire con olio e tostare in forno a 170°C per 35–45 minuti. Aggiungere il sale Maldon.

3-Crema di tofu

450 g tofu vellutato

25 g olio EVO

15 g succo di limone

8 g miso bianco

2 g sale

0,3 g pepe bianco

Procedimento: Frullare tutti gli ingredienti fino a ottenere una crema liscia e vellutata. Conservare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Impiattamento Stendere la crema di tofu sul piatto. Aggiungere il cavolfiore arrosto e i ceci neri tostati. Completare con finocchietto fresco.

Concetto Un piatto costruito sul contrasto tra la dolcezza del cavolfiore arrosto, il carattere terroso dei ceci neri, la delicata acidità della crema di tofu vellutato e le note aromatiche e fresche del finocchietto.

Kalan, Monza Via S. Gottardo, 58 Tel.: 039 855 1045 https://www.KALANcentro.it/