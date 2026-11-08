Kimi Antonelli mania: quanto valgono all’asta visiere, scarpe da corsa e memorabilia

Il pennarello argentato corre veloce sulla visiera in policarbonato, lasciando il segno inconfondibile di Kimi Antonelli prima che il rombo dei motori lasci spazio all’euforia del trionfo. A soli vent’anni, il pilota italiano ha riscritto la storia della Formula 1 conquistando il titolo mondiale e accendendo una vera e propria frenesia collettiva tra tifosi e appassionati. Non si tratta soltanto di celebrare una vittoria sportiva sul podio: per gli amanti dei motori è scattata una caccia al cimelio per stringere tra le mani un frammento intatto di questo momento iridato.

L’effetto del trionfo si misura direttamente nei numeri del mercato. Sulla piattaforma Catawiki, le vendite di oggetti legati al talento italiano sono aumentate di oltre dodici volte nel 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un valore medio dei lotti salito di quasi il 20%. Un termometro implacabile di come i successi in pista cambino la percezione degli accessori: due cappellini autografati del tutto comparabili sono passati, a soli quattordici giorni di distanza, da una quotazione di 125 euro prima della vittoria a 467 euro subito dopo la conquista del campionato, mettendo a segno un balzo superiore al 270%.

Il valore della storia prima della consacrazione definitiva

La corsa a questi pezzi riflette una tendenza che attraversa trasversalmente tutto il collezionismo sportivo contemporaneo. L’interesse maggiore si concentra infatti sulle testimonianze degli esordi, quando il destino di un atleta non è ancora scolpito negli albi d’oro. Un copione analogo ha riguardato nel calcio Lamine Yamal, la cui maglia della nazionale spagnola del 2024 è stata battuta il 23 luglio 2026 per 2.053 euro. Lo stesso schema si era già visto in Formula 1 con Max Verstappen: nel 2020 un suo cappellino firmato era stato ceduto a 144 euro, per poi vedere un articolo analogo schizzare a 410 euro all’indomani del primo titolo mondiale nel 2021.

“L’aspetto più affascinante dei memorabilia sportivi è la rapidità con cui una grande vittoria può cambiare la percezione di un oggetto agli occhi dei collezionisti”, spiega Marc Jans, esperto del settore per il marketplace.

La dinamica coglie quel momento esatto in cui la promessa si trasforma in certezza.

“Prima di un successo importante, gli oggetti degli esordi rappresentano il potenziale di un atleta”, prosegue Marc Jans. “Dopo la conquista del primo grande titolo, quegli stessi oggetti diventano parte della storia dello sport. Lo abbiamo visto con Max Verstappen e ora con Antonelli”.

I quaranta lotti all’asta tra visiere, tute e caschi rari

Per celebrare il traguardo del pilota, dal 2 al 10 novembre 2026 è stata organizzata l’asta speciale intitolata “Kimi Antonelli World Champion 2026”, accessibile direttamente su catawiki.com. La vendita raccoglie 40 pezzi esclusivi che ripercorrono la scalata del neo-campione, offrendo accessori originali e memorabilia legati a Gran Premi leggendari come Monza, Monaco, Giappone e Cina, fino a pass per il paddock e guanti da gara.

Tra gli oggetti più contesi spicca la visiera originale Bell della stagione 2026 con ologramma FIA e firma argentata del pilota, con una stima che tocca i 1.700 euro. Cifra analoga per le scarpe da corsa Puma Speedcat Pro numerate in edizione limitata, progettate secondo le specifiche del team Mercedes e impreziosite da due autografi di Antonelli. A completare i pezzi di punta c’è il casco in scala 1:2 della stagione 2026 autografato con pennarello indelebile sulla visiera, donato a un ospite di rilievo della scuderia e mai commercializzato, stimato attorno ai 900 euro.

“Sebbene nessuno possa prevederne il valore futuro”, conclude Marc Jans, “collezionare oggetti legati ai talenti emergenti offre l’opportunità di possedere un pezzo della loro storia, prima ancora di sapere fin dove potranno arrivare”.

Una firma su una visiera non è più solo inchiostro sintetico, ma l’impronta tangibile della nascita di una nuova leggenda del motorsport.