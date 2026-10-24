I Segreti dello Chef | Due ricette giapponesi del Piccolo RONIN a Milano (da replicare a casa)

Il Piccolo RONIN è Izakaya con Listening bar e impianto Wi-Fi Klipsch con selezioni musicali curate da collezionisti di vinili. Si trova al piano terra della House of RONIN nel quartiere Chinatown a Milano; nello stesso edificio, una bella palazzina liberty, si trova al primo piano RONIN Robata, il ristorante con griglia giapponese; al secondo piano, madame Cheng e Hatsune sushi; al terzo piano Arcade, cocktail bar con impianto audio dedicato. Una piccola magia….
Ecco due ricette “creative e multietniche” dal Piccolo Ronin, il ristorante milanese “easy” creato per la condivisione e l’assaggio dei piatti dello street food giapponese: bao e saudo, handrolls, gyoza, okonomiyaki. Una cucina leggera e saporita
RONIN 浪人
Via Vittorio Alfieri, 17, 20154 Milano MI
Tel.: 02 8936 7101
https://www.houseofronin.it/it/venue/milano
TOAST DI GAMBERI, MAIONESE PICCANTE BIETA E SESAMO
INGREDIENTI:
Pane in cassetta
Gamberi rossi
Lime
Kewpie maionese giapponese
Bieta
Olio sale
Olio di semi di girasole per frittura
Sesamo bianco e nero
PER IL TOAST DI GAMBERI:
pane in cassetta bianco 100 gr (2 fette)
gamberi rossi 100 gr
scorza di un lime
sale qb
PROCEDIMENTO:
Tagliare 2 fette da un filone di pane bianco in cassetta e metterle da parte, pulire i gamberi rossi privandoli della testa e del carapace, togliere il budello all’interno del gambero.
Una volta puliti tutti i gamberi riporli all’interno di un frullatore e frullare fino al raggiungimento di un
composto pastoso ed omogeneo.
Una volta ottenuta la pasta di gamberi condirla con la zeste di lime e sale qb.
Con l’aiuto di una spatola o di un cucchiaio spalmare in modo uniforme la pasta di gamberi condita su una
fetta di pane andando a coprire tutta la superficie in modo omogeneo, una volta finito il composto di
gamberi coprire con l’altra fetta di pane applicando una leggera pressione.
Riporre in frigo per almeno 30 minuti.
PER LA MAIONESE PICCANTE:
maionese kewpie tipica giapponese 200 gr
succo di yuzu 30 gr
sriracha 15 gr
miele 10 gr
PROCEDIMENTO:
Unire tutti gli ingredienti all’interno di un mixer e frullare finché non si avrà una maionese omogenea.
Riporre la salsa piccante ottenuta in una sach a poche e riporre in frigo per almeno 30 min.
PER LA CREMA DI BIETA:
bieta 500 gr
olio 30 gr
sale qb
PROCEDIMENTO:
Sbianchire la bieta per 5 minuti in acqua bollente salata, una volta cotta sistemarla in acqua e ghiaccio in
modo che il colore rimanga un verde vivo. Lasciare in ammollo per almeno 10 minuti.
Passati 10 minuti, strizzare bene la bieta e riporla in un frullatore ed aggiungere gli altri ingredienti fino
ad ottenere una crema liscia ed omogenea.
Una volta ottenuta la crema, riporla in una sach a poche
ULTIMAZIONE DEL PIATTO:
Scaldare l’olio per friggere fino al raggiungimento di 170 gradi.
Una volta raggiunta la temperatura immergere il toast interamente e friggere 2 minuti circa per lato,
controllando sempre la temperatura, una volta dorata la prima fetta girarlo per finire la cottura della
seconda.
Togliere a doratura completa e far asciugare molto bene con della carta assorbente.
A questo punto è possibile tagliarlo dando la forma desiderata; in questo caso abbiamo preferito dividerlo a metà, per poter condire al meglio tutta la superficie.
Condire a piacere con le due salse e terminare con del sesamo a piacere.
Si consiglia di mangiarlo ancora caldo.
KARAAGE ( POLLO FRITTO GIAPPONESE) E SALSA TARO TARO
INGREDIENTI:
sovracosce di pollo 500 gr
soia 500 gr
mirin 100 gr
zucchero 200gr
kewpie (maionese giapponese) 1 vasetto
uova sode 1
prezzemolo qb
capperi
cetriolini sotto aceto
limone intero
panko (pan grattato giapponese)
farina
uova intere
olio di semi di girasole per frittura
PER IL POLLO:
Privare le sovracosce di pollo dalla pelle e da eventuali residui di cartilagine, tagliare il pollo a cubi di
3×3 cm e metterli a bagno nella marinata per 3 ore in frigorifero.
Una volta passate le 3 ore della marinatura scolare il pollo e asciugarlo con del panno carta in modo
accurato.
A questo punto procedere con la classica panatura, passarli nella farina, poi nell’ uovo sbattuto ed
infine nel panko (pan grattato giapponese)
Riporre tutto il pollo panato nel frigorifero per almeno 10 minuti, prima di procedere alla frittura.
PER LA MARINATA:
soia 500 gr
mirin 100 gr
zucchero 200 gr
PROCEDIMENTO:
Scaldare leggermente il mirin per poter sciogliere più agevolmente lo zucchero, quindi aggiungere la
soia e lasciar freddare a temperatura ambiente
PER LA TARO TARO:
maionese kewpie 200 gr
prezzemolo qb
capperi 10 gr
uovo sodo 1
cetriolini sott aceto 15 gr
succo di limone 10 gr
PROCEDIMENTO:
Tritare finemente i capperi, il prezzemolo, i cetriolini e l’uovo sodo interamente, unire tutto il trito nella
maionese ed aggiungere il succo di limone filtrato e mescolare in modo omogeneo.
Trasferire in una sach a poche e riporre la salsa in frigorifero.
ULTIMAZIONE DEL PIATTO:
Portare l’olio a 165 gradi ed immergere il pollo poco per volta, togliere a doratura completa ed
asciugare subito con un panno carta.
Condire il pollo con la salsa a piacere o semplicemente accompagnandolo con una ciotolina a parte.
A piacere sesamo e cipollotto tagliato finemente.