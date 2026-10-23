Longevità, la nuova frontiera della cucina: mangiare bene senza rinunciare al gusto

In un’epoca in cui l’allungamento dell’aspettativa di vita impone una profonda riflessione sulla qualità degli anni da vivere, la prevenzione e la medicina della longevità assumono un ruolo centrale nel dibattito contemporaneo. In questo scenario guidato dalla «Longevity Economy», il cibo smette di essere un semplice fabbisogno o una rigida prescrizione nutrizionale per riappropriarsi del suo valore culturale, sociale ed emozionale.

Da questa visione prende forma Intelligence Gastronomy, un progetto innovativo fondato da Marianne Giordanengo, che crea un punto d’incontro inedito tra alta cucina, ricerca scientifica e salute preventiva. Partendo dalle solide basi della dieta mediterranea (patrimonio immateriale dell’umanità ed eccellenza del nostro territorio), l’iniziativa trasforma la conoscenza scientifica, la genetica e lo studio del microbiota in format divulgativi, catering evoluti ed esperienze sensoriali ad alto tasso di edutainment, un approccio che unisce l’attività didattica e formativa al divertimento. Marianne Giordanengo illustra dunque come far dialogare grandi chef e medicina di precisione, dimostrando che la cura di sé non passa attraverso la rinuncia, ma si alimenta del piacere della tavola e della bellezza della condivisione.

Marianne Giordanengo, fouder di Intelligence Gastronomy

Intelligence Gastronomy unisce tre mondi apparentemente distanti: alta cucina, ricerca scientifica e medicina preventiva. Come nasce l’idea di questo progetto e qual è stato il punto di svolta che le ha fatto capire la necessità di unire longevità e gastronomia?

Ho sempre creduto che la prevenzione, per entrare davvero nella nostra quotidianità, non debba essere vissuta come una rinuncia, ma come un desiderio. Il mio interesse per il legame tra genetica, biologia e alimentazione nasce oltre trent’anni fa. Da allora non mi sono limitata a studiare come il cibo influenzi il nostro organismo a livello biochimico, ma ho voluto approfondire quanto le emozioni, la psicologia e la ricerca del piacere guidino le nostre scelte a tavola.

Nel corso di questo percorso ho avuto modo di intervistare veramente molte persone, esplorando il loro rapporto emotivo con il cibo. Questa indagine sul campo ha consolidato in me una certezza: non possiamo costruire una vera cultura della prevenzione se prima non comprendiamo cosa muove i desideri e i comportamenti umani.

Da qui è nata Intelligence Gastronomy. Ho capito che i grandi chef e l’alta cucina possiedono una forza straordinaria: sanno emozionare, comunicare e influenzare le nostre abitudini. Mi sono chiesta: Perché non usare questo talento per rendere la salute più desiderabile e coinvolgente? L’obiettivo del progetto è proprio far dialogare ricerca scientifica, medicina preventiva ed eccellenza gastronomica, dimostrando che il piacere della tavola e la cura della longevità possono convivere in perfetta armonia.

La Dieta Mediterranea è il pilastro centrale del vostro percorso (e dell’Italia in generale). In che modo la ricerca scientifica moderna e la medicina di precisione riescono a valorizzare questo patrimonio tradizionale senza snaturarlo o ridurlo a semplice «dieta»?

Per me l’alimentazione Mediterranea è molto più di un modello nutrizionale: è uno dei patrimoni più preziosi che abbiamo ereditato. Riconosciuta dall’UNESCO come bene immateriale dell’umanità, è tra i regimi alimentari più studiati e validati al mondo per il suo impatto sulla longevità. Oggi, però, la medicina della longevità ci offre una prospettiva ancora più evoluta: l’obiettivo non è solo aggiungere anni alla vita, ma aggiungere vita agli anni, preservando a lungo la salute e il benessere psicofisico.

Attraverso la genetica, la biologia dell’invecchiamento, lo studio del microbiota intestinale e dei processi metabolici, la scienza moderna ci spiega esattamente perché la tradizione mediterranea funzioni così bene. A questo, la medicina di precisione aggiunge un tassello fondamentale: l’individualità. Non tutti rispondiamo agli stessi alimenti nello stesso modo.

Valorizzare questo patrimonio con la scienza non significa trasformare la Dieta Mediterranea in una fredda formula matematica o in una prescrizione medica. Al contrario, significa usare la conoscenza scientifica per esaltare ciò che la nostra tradizione ci ha insegnato, mantenendo intatti il piacere e la convivialità. La cultura mediterranea non appartiene solo al nostro passato, ma è la grande protagonista della medicina del futuro, e questa visione è alla base di Intelligence Gastronomy.

Come si riesce a integrare i principi della longevità e della medicina preventiva senza sacrificare l’aspetto edonistico, il gusto e il valore conviviale dell’alta cucina?

Il vero punto di svolta sta nel superare un vecchio pregiudizio culturale: l’idea che «mangiare sano» e «mangiare con gusto» siano due concetti opposti. La scienza ci dimostra quanto le abitudini quotidiane determinino la durata e la qualità della nostra vita, ma non dobbiamo mai dimenticare che il cibo non è solo carburante per il corpo: è memoria, identità, condivisione e gratificazione.

È proprio in questo spazio che interviene l’alta gastronomia. Non chiediamo ai nostri chef di sacrificare il gusto sull’altare della salute, ma di mettere la loro tecnica e creatività al servizio delle conoscenze scientifiche. Significa selezionare le materie prime, calibrare gli abbinamenti e ripensare i metodi di cottura per proteggere i nutrienti senza perdere un grammo di sapore.

A tutto questo si aggiunge il valore della convivialità, che considero un vero e proprio pilastro terapeutico del benessere. La nostra sfida non è convincere le persone a rinunciare a ciò che amano, ma fare in modo che si innamorino di ciò che fa loro bene.

Concretamente, come si traduce l’approccio di Intelligence Gastronomy all’interno di un menu o di una cena evento? Cosa vive l’ospite in più rispetto a un’esperienza culinaria tradizionale?

Mi piace definire il nostro format un’esperienza di gastronomia divulgativa (un vero e proprio edutainment culinario), perché il piatto diventa uno strumento di scoperta oltre che di piacere. Durante i nostri eventi, le portate non vengono semplicemente servite, ma raccontate in modo curioso e interattivo, senza mai trasformare la serata in una lezione frontale di nutrizione.

L’ospite scopre piccoli segreti scientifici applicati direttamente a ciò che sta degustando.

Ad esempio, mostriamo nella pratica: l’equilibrio glicemico, spiegando come la scelta e il corretto abbinamento degli ingredienti nel piatto permettano di evitare i picchi di zucchero nel sangue, garantendo energia costante e proteggendo il metabolismo; la chimica degli impasti e dei dolci, dimostrando come l’uso di farine ricche di fibre e la riduzione strategica degli zuccheri aggiunti migliorino il profilo nutrizionale di una ricetta, lasciando intatta la golosità; il ruolo dell’idratazione, raccontando perché bere nel modo corretto sia essenziale non solo per il corpo, ma anche per la lucidità mentale e le funzioni cognitive.

Tutto avviene in un contesto elegante e rilassato, dove la bontà del piatto resta la protagonista assoluta. La nostra ambizione è che gli ospiti tornino a casa ricordando non solo l’eccellenza di ciò che hanno assaggiato, ma anche il perché quella scelta faccia bene al loro organismo. La prevenzione funziona davvero solo quando la conoscenza si trasforma, quasi senza accorgersene, in una piacevole abitudine quotidiana.

Quali sono i falsi miti o le convinzioni errate sulla nutrizione e sulla longevità che riscontra più spesso nelle persone e che bisogna cercare di sfatare?

Il falso mito più radicato è credere che esista un concetto di «cibo sano» valido per tutti in assoluto. Oggi sappiamo che non è così: due persone possono mangiare lo stesso identico piatto e avere risposte metaboliche completamente diverse. La genetica, la composizione del microbiota, l’età e lo stile di vita rendono ciascuno di noi unico; ciò che è ottimale per me potrebbe non esserlo per un altro.

C’è poi l’ossessione riduttiva per il calcolo delle calorie o la demonizzazione di singoli macronutrienti. Pensiamo ai carboidrati, spesso visti come un nemico da eliminare: la vera differenza non la fa il carboidrato in sé, ma la qualità della materia prima, la presenza di fibre, la lavorazione, il momento della giornata in cui lo consumiamo e con quali altri cibi lo abbiniamo nel piatto.

Infine, va sfatato un grande equivoco culturale: confondere la longevità con la medicina estetica anti-age. La medicina della longevità non punta semplicemente a cancellare le rughe, ma ha un obiettivo molto più profondo: preservare nel tempo la salute metabolica, la memoria e le funzioni cognitive, la forza muscolare e la capacità di vivere in piena autonomia.

Il futuro dell’alimentazione sta nel superare le diete standardizzate. Non dobbiamo più chiederci soltanto «questo alimento fa bene?», ma capire per chi, in quale quantità, in quale momento e dentro quale stile di vita.

È questa la visione di Intelligence Gastronomy: una nuova cultura del cibo, in cui mangiare bene non significa soltanto nutrirsi, ma investire ogni giorno nel proprio benessere senza rinunciare al gusto.