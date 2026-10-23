La Maison des Femmes: un film corale dentro un centro di rinascita delle donne – Video

Si sorride, ci si emoziona, ci si arrabbia. La Maison des Femmes – La casa delle donne di Mélisa Godet è l’ennesima dimostrazione di come il cinema francese sappia raccontare i temi sociali con sincerità e freschezza speciali. Dal 29 ottobre nelle sale italiane distribuito da Satine Film, ci porta dentro un centro di assistenza sanitaria e supporto unico nel suo genere: un punto di riferimento per tutte le questioni che coinvolgono l’esperienza al femminile – come la gravidanza e la maternità – ma anche, e soprattutto, un porto sicuro dove donne di ogni età possono curare ferite fisiche e psicologiche, dalla violenza sessuale ai maltrattamenti in famiglia fino alle mutilazioni genitali.

L’équipe guidata da Diane (interpretata da Karin Viard) si batte ogni giorno per accompagnare le donne nel loro percorso di rinascita, attraverso un approccio multidisciplinare. Nel pool ci sono medici, psicologi, avvocati, esperti legali, agenti di polizia, artisti… Tante sono le cicatrici, nell’anima e nei corpi, altrettanta la verità, eppure La Maison des Femmes – La casa delle donne è leggerezza pensosa. Merito anche della passione disincantata del personale e delle finestre narrative che la regista – che è anche sceneggiatrice insieme a Catherine Paillé – apre sulle loro vite. C’è la risoluta ostetrica Manon (Laetitia Dosch), e poi la giovane tirocinante Inés (Oulaya Amamra), c’è l’energica infermiera Awa (Eye Haïdara)… Sono tutte così certe di essere nell’unico luogo in cui vorrebbero essere.

Immagine del film “La Maison des Femmes – La casa delle donne” (Foto: Satine Film)

«Anche se oggi ci sembra di svuotare l’oceano con un cucchiaino, sono estremamente fiera di farlo con voi», dice Diane al suo staff. Film corale che si concede un ballo liberatorio sulle note di Prière païenne di Céline Dion, nonostante la tematica delicata affrontata, sa infondere speranza.

La Maison des Femmes – La casa delle donne si ispira al Centro per le Donne di Saint-Denis creato dalla ginecologa e ostetrica Ghada Hatem. «Ho scelto subito di affrontare il film dalla prospettiva degli operatori che gestiscono questo luogo», ha detto Mélisa Godet, alla sua opera prima. Con una certezza di fondo: «Avevo una convinzione: non avrei filmato alcuna scena di violenza. Non era quella la direzione che volevo prendere. Non volevo fare di quella violenza un materiale di espressione estetica».

La violenza è certamente presente, ma viene trasmessa attraverso le parole delle donne curate, ritratte come soggetti pensanti e attivi, artefici della propria ricostruzione, e non come oggetti di violenza inflitta loro da qualcun altro. «Era un prerequisito essenziale nella sceneggiatura», specifica la regista.

In questo video in esclusiva un estratto di La Maison des Femmes – La casa delle donne: