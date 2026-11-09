Brunello di Montalcino: storia del vino che ha cambiato l’enologia italiana

Arroccato sulle colline della Val d’Orcia, nel cuore della Toscana, si erge il paese di Montalcino. Mura di pietra, vicoli stretti, una fortezza che domina la campagna circostante. Prima che diventasse il simbolo di uno dei vini rossi più celebri al mondo, questo borgo medievale era noto per tutt’altro (ma sempre legato al mondo dell’enogastronomia): il Moscadello, un bianco dolce e profumato che si accompagnava bene ai dolci da forno della tradizione locale.

Poi venne la seconda metà dell’Ottocento, e con essa una rivoluzione che avrebbe cambiato per sempre la storia dell’enologia italiana.

Il farmacista che inventò il Brunello di Montalcino

Nel 1840 un farmacista e chimico di Montalcino di nome Clemente Santi fondò la Tenuta Il Greppo, a due chilometri a sud della città. Il nome deriva dalla conformazione del terreno: «greppo» significa fianco brullo e scosceso di una collina. Un luogo che il farmacista scelse con cura, perché aveva capito qualcosa prima degli altri.

In quella zona, su quei versanti esposti e drenanti, c’era infatti una particolare varietà di Sangiovese che dava risultati straordinari. Era il Sangiovese grosso, ribattezzato poi «brunello» per via del colore scuro e intenso degli acini. Clemente si accorse che quest’uva, in questo specifico territorio, produceva vini capaci non solo di reggere il tempo, ma persino di migliorare con gli anni. Fu una geniale intuizione scientifica prima ancora che enologica.

E così, nel 1869, alla Fiera Agricola di Montepulciano, Clemente presentò il suo «vino rosso scelto (Brunello) del 1865». Una bottiglia di quattro anni che ai tempi rasentava la provocazione. A quell’epoca, la regola non scritta dei vini toscani era semplice: assemblare uve diverse e consumare il vino il prima possibile. Proporre un rosso da bere dopo quattro anni era quasi incomprensibile, dal punto di vista commerciale oltre che culturale.

Per capire quanto fosse rivoluzionaria l’idea, basta confrontarla con quanto stava accadendo negli stessi anni a pochi chilometri di distanza. Nel 1872, il barone Bettino Ricasoli metteva a punto la formula del Chianti, un vino da blend di più vitigni, pensato per la tavola quotidiana, da bersi giovane. Insomma, due filosofie diametralmente opposte.

Ferruccio Biondi Santi: il garibaldino del vino

Nel 1885 Clemente passò il testimone al nipote Ferruccio, che ne aveva ereditato tanto la passione per la viticoltura quanto la tenacia. Ferruccio era un uomo d’azione: prima di tornare a occuparsi dei vigneti di famiglia aveva indossato la camicia rossa e combattuto con i garibaldini nella battaglia di Bezzecca, durante la Terza guerra d’Indipendenza. Quell’esperienza gli aveva lasciato in dote una certa dose di audacia e una certa propensione a sfidare lo stato delle cose.

Nel 1888 Ferruccio imbottigliò ed etichettò la prima bottiglia ufficiale di Brunello di Montalcino a marchio Biondi Santi. Il vino era 100% Sangiovese grosso, affinato quattro anni in botti di rovere che il produttore selezionava personalmente. Nessun assemblaggio, nessuna scorciatoia. Incredibile pensare che oggi, a distanza di quasi 150 anni, quelle stesse botti vengono ancora utilizzate nella tenuta.

Ferruccio introdusse anche un’altra tecnica destinata a diventare patrimonio dell’enologia mondiale: la selezione rigorosa dei grappoli migliori, con riduzione delle rese per ottenere vini di maggiore concentrazione e struttura. Quello che oggi si chiama «vendemmia verde» era quindi già prassi, lì, alla fine dell’Ottocento.

Come il Brunello si salvò dalla fillossera

A complicare il lavoro dei Biondi Santi giunse la fillossera, un terribile insetto importato accidentalmente dall’America che nel giro di pochi decenni devastò quasi tutti i vigneti europei, portando intere varietà autoctone sull’orlo dell’estinzione. Per salvare quel patrimonio culturale inestimabile, la soluzione fu innestare le viti europee su radici americane, resistenti al parassita.

Ferruccio non si limitò a sopravvivere alla crisi. Volse a suo favore quella necessità per compiere un ulteriore passo in avanti: selezionò i migliori cloni del suo Sangiovese grosso e li innestò su portainnesti americani, dando vita al clone BBS/11 (Brunello Biondi Santi, vite numero 11). Furono, in questo senso, i primi produttori in Italia a registrare un clone d’uva di proprietà.

Molto più avanti, nel 1932, il Ministero delle Politiche Agricole riconobbe ufficialmente Ferruccio Biondi Santi come l’inventore del Brunello di Montalcino.

Dalla Val d’Orcia alla gloria internazionale

L’idea dei Biondi Santi contagiò ben presto altri produttori della zona. Già alla fine dell’Ottocento, anche famiglie come i Cinelli Colombini con la Fattoria dei Barbi, i Padelletti e i Paccagnini iniziarono a produrre Brunello: il territorio stava costruendo la propria identità.

Negli anni Trenta la promozione diventò più strutturata: la Fattoria dei Barbi inviava lettere a medici e avvocati per presentare il proprio vino, puntando su un pubblico con la disponibilità economica e la giusta sensibilità per apprezzarlo. I Biondi Santi, a loro volta, spedirono bottiglie negli Stati Uniti e in altri paesi.

Il Brunello entrò anche nelle tavole diplomatiche: nel 1969 il presidente della Repubblica Giuseppe Saragat lo scelse per una cena all’Ambasciata italiana a Londra. Si narra che la stessa regina Elisabetta se ne fosse appassionata.

Il riconoscimento istituzionale e i record

Nel 1966, il Brunello di Montalcino fu tra i primi otto vini in Italia a ottenere la Denominazione di Origine Controllata. Arrivò poi la DOCG, nel 1980, con un disciplinare rigido che rifletteva i dettami messi a punto dai Biondi Santi oltre un secolo prima.

La consacrazione internazionale arrivò anche attraverso i numeri: 69 premi da Wine Spectator, la rivista americana di riferimento nel settore. Curiosamente, il primo fu nel 1988, nel centesimo anniversario esatto della prima bottiglia imbottigliata da Ferruccio.

Nel 1994, il compianto Franco Biondi Santi decise di organizzare una degustazione verticale di 15 annate di Brunello Riserva, dalla 1888 alla 1988. I partecipanti, giornalisti ed enologi, furono unanimi: anche le bottiglie più vecchie erano ancora in forma straordinaria.

E torniamo così al presente. Dal 19 al 23 novembre prossimo, a Montalcino sarà il tempo della 35esima edizione di «Benvenuto Brunello», l’appuntamento in cui verranno presentate le nuove annate (pronte a partire dal 2027): Brunello di Montalcino 2022, Brunello Riserva 2021 e Rosso di Montalcino 2025.

Oggi possiamo dirlo: la scommessa di Clemente Santi, presa quasi come una follia nell’Italia di metà Ottocento, si è rivelata nel tempo una delle intuizioni più lungimiranti nella storia del vino.