L’esclusivo Amarone Aneri diventa premio a Fiera Cavalli

Sport, musica e intrattenimento digitale si incontrano a Fieracavalli. Il campione brasiliano Kakà, la cantante italiana Elettra Lamborghini e la star del web Mattia Stanga con la sorella Giulia, sono stati insigniti oggi del prestigioso premio Fieracavalli-Aneri. La cerimonia di consegna si è svolta all’interno della cornice del Pala Range Rover.

Ai tre ospiti d’eccezione è stata donata un’esclusiva magnum di Amarone della Valpolicella Aneri annata 2015. Si tratta di un’edizione limitata di altissimo pregio, unica nel suo genere, impreziosita da un’etichetta d’autore firmata da Mimmo Paladino.

A consegnare il riconoscimento alle tre celebrità sono intervenuti direttamente Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, insieme a Lucrezia, Ludovica e Giorgia, rappresentanti della terza generazione della rinomata famiglia Aneri. Questo momento ha celebrato l’unione tra la storica manifestazione equestre e l’eccellenza vitivinicola del territorio veneto.