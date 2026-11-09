Natale di moda: tutte le campagne da vedere

Da Dior a Swarovski, tra Levi’s e Louis Vuitton: film, star e collezioni raccontano la magia di fine anno e accendono il desiderio di shopping

Entra nel vivo la comunicazione festiva. Con l’avvicinarsi delle festività di fine anno, il mondo dello stile svela le nuove campagne pubblicitarie in un florilegio di atmosfere fatate e buoni sentimenti. Che si tratti di lusso o di moda premium, le Holiday collection si trasformano in racconti visivi per stuzzicare la voglia di shopping del pubblico. Tra immagini AI e grafiche retrò, tra scatti d’autore e celebrities, ce n’è per tutti i gusti.

Ami Paris

Alexandre Matiussi trasporta il concept Ami de Coeur nella dimensione festiva con la campagna e la collezione Ami d’Hiver. Un racconto fiabesco in due atti che racchiude tutti i codici del marchio, dal savoir faire francese alla centralità dei luoghi, dall’amicizia come valore pilastro alla sorpresa per le novità. Ambientata tra la boutique e gli spazi aperti di Place des Victoires a Parigi, il film di stagione è diretto da Loïc Prigent, mentre gli scatti portano la firma di Bruno Staub. Ospite d’eccezione è Catherine Deneuve, che si improvvisa direttrice di boutique per accogliere gli amis e celebrare le feste tra glamour e ironia. «I valori di Ami Paris sono universali: la gentilezza, la fratellanza, l’amicizia e, naturalmente, l’amore», ha sottolineato il direttore creativo Matiussi, «Tutto ciò che di buono possiamo offrire gli uni agli altri». Così la gift guide si compone di pezzi urbani e desiderabili. Il guardaroba è avvolgente, ideale in una Parigi innevata, dove spuntano reference intime come i maglioni gialli e il berretto rosso, che ricordano il primo giorno di scuola del designer.

Anteprima

Moments Wrapped in Light è il titolo della nuova campagna festiva firmata da Anteprima. Interpretato dalla musicista e modella giapponese Cocomi, il racconto di fine anno mette al centro la borsa Wirebag. Protagonista delle feste, la borsa simbolo di Anteprima diventa il passe partout per ogni occasione grazie alle silhouette preziose della collezione Core e alle declinazioni della 999 Collection. Ad arricchire la gift guide ci sono poi i nuovi charms: Bambola Holiday e mini wire che riprendono l’iconografia classica delle feste. Babbo Natale, pupazzi di neve, albero, omino di pan di zenzero, calza e bastoncini di zucchero diventano i ciondoli preferiti per una stagione ricca di atmosfera e magia.

Burberry

Non potrebbe essere più british la campagna pubblicitaria festiva di Burberry. Il marchio inglese presenta infatti, Wrapped in Burberry: Celebrating 170 Years, unendo il periodo natalizio alle celebrazioni di un compleanno importante come ha spiegato Daniel Lee, Chief Creative Officer del marchio, «Volevamo celebrare i 170 anni di Burberry con una vera e propria festa. Famiglia, amici, splendidi regali elegantemente vestiti». Accompagnata da un film diretto da Harmony Korine, l’holiday campaign è ambientata nella storica dimora del Marchese di Bath, Longleat House nel Wiltshire, ed è interpretata da Pierce Brosnan, Fiona Shaw, Cara Delevingne, Dylan Brosnan, Dwyane Wade, Gabrielle Union, Kim Min-ha, Nico Parker e Wu Lei. Nella wish list del Natale di Burberry, quest’anno, non possono mancare il trench Kensington in cashmere leggero, la sciarpa House Check, in oltre 40 colori tra cui il nuovo motivo Blackwatch Check, le borse Horseshoe e Check, i quaderni in collaborazione con Smythson e le proposte per le mascotte di casa con maglioncini, bandane in tessuto Check e una coperta impreziosita da una giocosa reinterpretazione del Cavaliere Burberry.

Chanel

La collezione Coco Neige 2026 è fotografata da Julien Martinez Leclerc ed interpretata dalle modelle Elodie Guipaud, Feng Jiao Long e Lia Marie Mielke. Ambientata sulle piste da sci, Coco Neige 2026 unisce desiderabilità e performance. La gift guide delle feste porta sulle discese i colori della maison, nero, bianco e beige, con capi versatili che accompagnano fino all’après ski. Gli accessori scatenano l’attesa delle feste con muffole o colbacchi, borse preziose da portare a spalla e dettagli pop come i gioielli a forma di pinguini e orsi polari, che diventano l’ossessione glam dell’anno

Dior

Per le festività 2026 Dior presenta il cortometraggio d’animazione Christian Dior’s Night in Color. Diretto da regista francese Sylvain Chomet, già autore di Appuntamento a Belleville e L’illusionista, il film narra una storia di finzione, intrecciando l’amicizia tra Christian Dior e Marlene Dietrich, il legame tra Dior e Hollywood con la creazione dell’abito Junon del 1949. Progetto capace di portare la couture nel mondo dell’animazione, Christian Dior’s Night in Color ha un cast d’eccezione. La voce narrante è quella di Robert Pattinson, il ruolo di Christian Dior è affidato a Louis Garrel, quello di Marlene Dietrich a Camille Cottin, Rihanna interpreta The Lucky Star, Josh O’Connor è The Chair, LaKeith Stanfield ha la parte di Ron the Director, mentre per le Bees, ossia le prime sarte della maison, sono state scelte Nine d’Urso, Nadia Tereszkiewicz e Greta Lee.

Etro

Uno chalet in montagna, lo scambio dei regali, la tavola apparecchiata e i pomeriggi di gioco. È questa l’atmosfera della nuova campagna holiday di Etro. La community del marchio si riunisce per condividere i momenti delle feste nel segno del motivo Paisley, del velluto e del damasco. Per lei, un guardaroba romantico, tra pizzo e jacuard; per lui, tagli sartoriali e fodere a contrasto. A completare il look gli accessori con le borse Vela, Blossom e Kalispera e con i bijoux di cristallo. Per festeggiare, si rinnova la collaborazione con Aimo e Nadia per il nuovo panettone al gusto caramello, fior di sale e arancia, nella box da collezione in metallo.

Ferrari

For Those Who Dream – per chi sogna– è il tema della nuova campagna Holiday firmata Ferrari. Al centro un film e le vetrine dei flagship store di Milano, New York e Londra, che raccontano la meraviglia delle feste attraverso gli occhi dei più piccoli: una magia che si svela su una giostra immaginaria. Tra sogno e realtà, va in scena il rito dei regali con doni preziosi, che portano i codici del cavallino nella quotidianità. Occhiali avvolgenti, le borse GT e Ferrari Dino, gli accessori in pelle, e gli oggetti per la casa definiscono lo spirito delle feste, mentre modellini da collezione e repliche della F1, sottolineano il legame della community con Maranello.

Foot Locker

La letterina per Babbo Natale non è mai stata più hype. Foot Locker per le feste 2026 presenta la campagna It’s giving, che riporta alla mente rituali d’infanzia come ha spiegato Slavka Jancikova, marketing VP EMEA di Foot Locker, «Chiedete a chiunque del suo primo paio di sneaker, quello per cui ha messo da parte i risparmi da adolescente: ricorderà con esattezza dove lo ha comprato. Da generazioni, Foot Locker contribuisce a creare questi ricordi, lanciando modelli iconici, connettendo community e trasformando i propri store in veri punti di riferimento culturali, IT’S GIVING porta questa eredità nel cuore delle feste, celebrando sia i modelli con cui siamo cresciuti sognando a occhi aperti, sia le nuove storie che si stanno scrivendo oggi». Tra i must di stagione le Nike Air Max Tuned 1 e le New Balance 740. Non solo, l’insegna retail, per la prima volta, porta Be Kind This Winter al di fuori di Londra. Realizzata in collaborazione con la piattaforma di talenti creativi Sondr, il 5 dicembre l’iniziativa arriverà a Milano per una giornata di attività creative: guidati da professionisti del settore, i workshop offriranno ai partecipanti l’opportunità di affinare competenze pratiche e realizzare progetti da inserire nel portfolio, con la possibilità per i più meritevoli di ottenere ulteriore supporto per le proprie idee.

Givenchy

Camille Vivier e Jacqueline De Gorter, immortalano e filmano la campagna delle feste di fine anno di Givenchy. Sotto la direzione artistica di M/M Paris e grazie all’ambientazione della set designer Emilia Margulies, la collezione è una wish list totale, che spazia dalle calzature infiocchettate agli stivali signature; dai gioielli alle minaudière e poi ancora alle borse specchiate e piccoli accessori passe partout.

Levi’s

Il calore delle feste, la voglia di comfort e di coccole. Sono i codici dell’Holiday Campaign 2026 di Levi’s. Realizzata interamente a mano con la tecnica della stop-motion, Let’s Get Fuzzy è il risultato di un minuzioso lavoro artigianale: per ogni secondo di animazione, infatti, sono state necessarie fino a quattro ore e la neve è stata ricreata con polvere di marmo e zucchero a velo; i jeans sono miniature con rivetti ricavati da teste di spillo e la Red Tab cucita con un ago per perline e una lente d’ingrandimento. Cuore del progetto è la favola di Fuzzyeti, il tenero gigante che diventa l’ospite delle feste. Il guardaroba rispecchia questa visione fatata, portando l’attenzione sulla maglieria con i modelli femminili più amati come il Charlotte Crewneck Cardigan e il Charlotte Pointelle Crewneck Sweater; per lui, invece, il focus è sul Presidio Crew Sweater, il Woodacre Henley Sweater e il Miles V-Neck Sweater. Per il denim sono le silhouette Levi’s®, dai 501® Loose e 578™ Baggy ai fit Ribcage e Loose Taper a evidenziare lo stile.

Loewe

Nel 1993 The Nightmare Before Christmas di Tim Burton per Disney scrive le nuove regole delle favole delle feste. Realizzato con la tecnica stop-motion, con marionette articolate create a mano e set in miniatura artigianali, il film è ora l’ispirazione per la collezione dedicata di Loewe. Il progetto visivo, reso possibile dall’accesso privilegiato all’archivio del film, che include i bozzetti originali e le marionette di personaggi amati come Jack Skeletron, Sally e Zero, reinterpreta lo spirito gotico e fiabesco burtoniano attraverso intarsi in pelle, ricami, stampe, smalti e tecniche distintive della Maison. La collezione, scattata da Paul Koiiker, si compone di borse, ciondoli e sciarpe che rileggono i codici e i personaggi di The Nightmare Before Christmas. A completare il progetto anche un cortometraggio interpretato da Eva Victor e David Jonsson, ambassador Loewe, insieme a Sandra Bernhard e Jordan Firstman.

Louis Vuitton

Oliver Hadlee Pearch firma gli scatti della nuova campagna Holiday 2026 di Louis Vuitton. Ambientata in una stazione ferroviaria immaginaria, l’immagine di stagione coniuga i codici della maison partendo dalle sue origini con l’arte del viaggio, gli accessori, il sogno e la cosmetica. La gift guide per lei prevede, infatti, le borse Neverfull MM IO, Alma Soft, OTG Monogram e Side Trunk, mentre si aggiungono novità come gli accessori per capelli, le scarpe LV Sneakerina e il rossetto LV Rouge Matte nella tonalità Monogram. Il guardaroba maschile, invece, prevede la Speedy 30 Surplus, il Track Backpack Silktech, lo zaino Steamer LV Touch e il Trio Shadow insieme alla piccola pelletteria, alle cinture e alle sneaker LV Trainer. La campagna caratterizzerà anche le vetrine retail, allestite con cinque mondi in miniatura: Alpine Horizon, Big Apple, Blossom Garden, Moonlight Valley e Golden Dunes. Non solo, il negozio giapponese di Shibuya potenzierà l’esperienza con un pop-up immersivo.

Tiffany & Co.

Con Love Is a Gift Tiffany & Co. presenta l’attrice Amanda Seyfried come nuova ambassador. La campagna Holiday 2026 debutta con il primo video You & Me con la direzione di Derek Cianfrance, la collaborazione con l’agenzia creativa American Haiku, la casa di produzione Radical Media e la direzione della fotografia di Arseni Khachaturan, ASC. Ambientato nella New York contemporanea, il film celebra il periodo festivo tra ricordi, quelli del Natale del 1992, e l’oggi nel segno della Blue Box. L’allestimento, realizzato con la production designer Karen Murphy, si ispira all’iconico Bird on a Rock, disegnato da Jean Schlumberger per Tiffany & Co. nel 1965.

Tommy Hilfigher

«La famiglia ha sempre significato moltissimo per me e ha ispirato il mio brand fin dall’inizio», ha spiegato Tommy Hilfiger. «Nel corso degli anni abbiamo costruito una straordinaria cerchia di persone, ognuna delle quali è diventata parte della nostra storia, e questa campagna mostra un lato di loro che raramente abbiamo occasione di vedere. Ci sono calore, ironia e tanta personalità: un’interpretazione contemporanea del meglio della vita in famiglia, espressa attraverso un modern prep sicuro e deciso». E per le feste 2026, la Tommy family include i global brand amabassador Travis Kelce con la wool chore jacket e JISOO che indossa il girocollo cable knit; l’attore Arón Piper, la creator Quen Blackwell, il cestista newyorkese Josh Hart e i giocatori del Liverpool FC Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai e Jérémy Jacquet.

Swarovski

Ariana Grande torna protagonista di Joy: The Swarovski Musical, la campagna festiva della maison dei cristalli. In scena tutta la teatralità della luce delle collezioni. Tre gli atti dello show: il primo omaggia Fred Astaire con cilindro e frac e la presenza scenica degli anelli e delle spille Vienna, delle collane Millenia sovrapposte e orecchini Vienna; il secondo è dedicato a Margot Fonteyn con le forme delicate degli anelli, degli ear cuff e della tiara Vienna e Mesmera; per il terzo tempo Ariana Grande è la star indiscussa dentro e fuori dal palco.

Yoox

Personaggi in cerca di autore per Yoox, che identifica cinque archetipi fashion e altrettanti look. Per le feste i protagonisti sono solo loro: The Social Marathoner, The Imperfect Host, The Stingy Gift-Giver, The Holiday Commuter e The Family Dinner Survivor. Impossibile non immedesimarsi in almeno uno di loro e per ciascuno la piattaforma digital offre una selezione pensata di abiti e accessori per distinguersi. Archiviata la perfezione patinata, Yoox gioca sull’identità, sui rituali e sulle piccole ossessioni di ognuno di noi.