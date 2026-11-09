Colesterolo alto, una sola terapia per abbassarlo a lungo: come funziona l’editing genetico

Una sola infusione per ridurre colesterolo alto e trigliceridi: la terapia genetica sperimentale CTX310 mostra risultati promettenti anche dopo un anno. Come funziona e quando potrebbe arrivare

Una sola somministrazione per abbassare il colesterolo e i trigliceridi, senza dover necessariamente ricorrere a trattamenti quotidiani per tutta la vita. È una prospettiva che fino a pochi anni fa sembrava appartenere alla medicina del futuro, ma che oggi comincia a trovare le prime conferme nella ricerca clinica. Grazie a una tecnica di editing genetico chiamata CRISPR-Cas9, gli scienziati stanno sperimentando un trattamento capace di modificare l’attività di un gene coinvolto nel metabolismo dei grassi, ottenendo riduzioni significative del colesterolo LDL, quello comunemente definito «cattivo», e dei trigliceridi.

La novità riguarda una terapia sperimentale chiamata CTX310, sviluppata da CRISPR Therapeutics e studiata anche dai ricercatori della Cleveland Clinic. I risultati pubblicati sul New England Journal of Medicine hanno mostrato che gli effetti di una singola infusione possono mantenersi per almeno dodici mesi. E il 9 novembre 2026 sono arrivati nuovi dati, presentati durante il congresso dell’American Heart Association, che confermano il potenziale del trattamento anche nelle persone con livelli particolarmente elevati di trigliceridi.

La possibilità di ottenere benefici per diversi anni rimane un’ipotesi da dimostrare, ma il principio alla base della ricerca potrebbe rappresentare un cambiamento importante: non limitarsi a controllare il colesterolo attraverso farmaci assunti periodicamente, ma intervenire direttamente su uno dei meccanismi biologici che ne regolano la presenza nel sangue.

Come funziona la nuova terapia genetica contro il colesterolo alto

Il trattamento si basa su CRISPR-Cas9, una tecnologia che consente di intervenire su sequenze specifiche del DNA. Nel caso di CTX310, l’obiettivo è un gene chiamato ANGPTL3, responsabile della produzione di una proteina che contribuisce a regolare il metabolismo del colesterolo e dei trigliceridi.

Gli scienziati sanno da tempo che alcune persone possiedono naturalmente varianti genetiche che riducono l’attività di ANGPTL3. Questi individui tendono ad avere concentrazioni inferiori di colesterolo LDL e trigliceridi e un rischio cardiovascolare più basso nel corso della vita. Da qui l’idea di riprodurre artificialmente un effetto simile.

La terapia viene somministrata attraverso un’unica infusione endovenosa. Minuscole particelle lipidiche trasportano il sistema di editing genetico fino al fegato, dove CRISPR-Cas9 interviene sul DNA delle cellule epatiche per inattivare il gene ANGPTL3. La conseguenza attesa è una riduzione prolungata della proteina e, di conseguenza, dei grassi circolanti nel sangue.

A differenza delle terapie farmacologiche tradizionali, che richiedono somministrazioni ripetute, questo approccio mira a produrre una modificazione genetica duratura. Proprio per questo, tuttavia, deve essere valutato con particolare attenzione sotto il profilo della sicurezza.

Colesterolo e trigliceridi ridotti fino al 50%: cosa dicono gli studi

I primi risultati clinici sono arrivati da uno studio di fase 1 condotto su 15 adulti con livelli elevati di colesterolo, trigliceridi o entrambi, non adeguatamente controllati nonostante le terapie disponibili.

La ricerca, pubblicata nel novembre 2025 sul New England Journal of Medicine, aveva già evidenziato riduzioni significative dei parametri lipidici dopo una singola somministrazione.

Ad agosto 2026 sono stati presentati i risultati del monitoraggio a dodici mesi, successivamente pubblicati sulla stessa rivista scientifica. Nei partecipanti che avevano ricevuto il dosaggio più elevato, i ricercatori hanno osservato una riduzione media del colesterolo LDL del 52,5% e dei trigliceridi del 47,8% rispetto ai valori iniziali, con effetti ancora presenti un anno dopo l’infusione.

Il risultato è particolarmente interessante perché suggerisce che l’intervento genetico potrebbe continuare ad agire molto più a lungo rispetto alla permanenza nell’organismo dei componenti utilizzati per effettuare la modifica.

Si tratta però di numeri ottenuti su un campione estremamente ristretto. La sperimentazione aveva come obiettivo principale la valutazione della sicurezza e della tollerabilità del trattamento, non la dimostrazione della sua capacità di prevenire infarti o ictus. Per confermare questi benefici serviranno studi più ampi, controllati e condotti per periodi prolungati.

I nuovi risultati sui trigliceridi presentati a novembre 2026

Un ulteriore passo avanti è arrivato il 9 novembre, con la presentazione dei risultati di uno studio di fase 1b dedicato a pazienti con ipertrigliceridemia grave, una condizione caratterizzata da concentrazioni molto elevate di trigliceridi che può aumentare anche il rischio di pancreatite acuta.

La sperimentazione ha coinvolto dieci adulti sottoposti a una singola infusione di CTX310. Dopo trenta giorni, i ricercatori hanno registrato una riduzione media dei trigliceridi del 63%, con diminuzioni individuali che hanno raggiunto l’85%. La concentrazione della proteina ANGPTL3 è diminuita mediamente di circa il 65%.

Nei partecipanti seguiti per almeno novanta giorni, la riduzione dei trigliceridi e della proteina bersaglio è risultata persistente. Non sono stati segnalati eventi avversi gravi attribuiti al trattamento, anche se le dimensioni dello studio e il periodo di osservazione non permettono ancora di stabilirne la sicurezza a lungo termine.

Questi risultati, presentati al congresso dell’American Heart Association di Chicago, riguardano una popolazione selezionata di pazienti con alterazioni lipidiche particolarmente severe e non possono quindi essere estesi automaticamente a tutte le persone con colesterolo alto.

Una sola terapia al posto delle statine? Perché è ancora presto

Per milioni di persone il controllo del colesterolo LDL rappresenta una componente fondamentale della prevenzione cardiovascolare. Quando alimentazione, attività fisica e altri interventi sullo stile di vita non sono sufficienti, il medico può prescrivere farmaci come le statine, l’ezetimibe oppure terapie che agiscono sulla proteina PCSK9, in funzione del rischio individuale.

Questi trattamenti hanno un’efficacia documentata, ma devono generalmente essere assunti o somministrati con continuità. Una terapia genetica capace di produrre effetti molto prolungati potrebbe cambiare questo approccio, soprattutto per i pazienti con condizioni ereditarie o alterazioni lipidiche difficili da controllare.

La differenza, tuttavia, è sostanziale: CTX310 non è attualmente una cura disponibile nella pratica clinica e non può essere considerato un’alternativa già utilizzabile alle terapie tradizionali.

Rimangono aperte diverse questioni. Occorre verificare quanto a lungo persista effettivamente la riduzione del colesterolo, se siano possibili conseguenze indesiderate nel tempo e quali pazienti possano trarre il maggiore beneficio da una modificazione genetica destinata a essere duratura.

È inoltre necessario dimostrare che la riduzione dei valori misurati nel sangue si traduca in una diminuzione concreta degli eventi cardiovascolari. I risultati finora ottenuti sono incoraggianti, ma non equivalgono ancora alla dimostrazione di un beneficio clinico definitivo.

Quando potrebbe arrivare la nuova cura per il colesterolo?

La terapia è ancora nelle prime fasi della sperimentazione clinica. La Food and Drug Administration americana ha riconosciuto a CTX310 la designazione Regenerative Medicine Advanced Therapy per alcune indicazioni, un percorso che può agevolare lo sviluppo e il confronto con le autorità regolatorie, ma che non costituisce un’autorizzazione alla commercializzazione.

I ricercatori prevedono inoltre un monitoraggio di sicurezza a lungo termine, fino a quindici anni, proprio perché gli interventi di editing genetico richiedono particolare attenzione alle possibili conseguenze future.

Per chi oggi convive con il colesterolo alto, dunque, la novità non modifica le indicazioni terapeutiche: i farmaci prescritti non devono essere sospesi o modificati senza consultare il proprio medico e il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare continua a essere essenziale.

La prospettiva aperta dalla ricerca, però, è significativa. Per la prima volta, una strategia basata sulla modifica diretta del DNA ha mostrato nell’uomo la possibilità di ridurre contemporaneamente colesterolo LDL e trigliceridi, mantenendo l’effetto per almeno un anno dopo un’unica somministrazione.

Se gli studi futuri confermeranno efficacia e sicurezza nel lungo periodo, la cura del colesterolo alto potrebbe progressivamente affiancare alle terapie continuative un approccio completamente diverso: intervenire una volta sola su un meccanismo genetico e ottenere un beneficio potenzialmente duraturo negli anni.