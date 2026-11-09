L’oro del mare che non si può comprare: il mistero del bisso, la fibra più rara al mondo

Prodotto dalla Pinna nobilis, il bisso è una fibra unica e antichissima. Ecco i segreti e la storia della preziosa “seta del mare”

Esiste una fibra tessile alquanto misteriosa, che non nasce da piante o bachi, è leggerissima, resiste ad acqua e acidi ma soprattutto non è commerciabile: parliamo del bisso, l’oro del mare.

Una fibra quasi leggendaria, che è sopravvissuta nei millenni grazie a pochissimi maestri sardi e al “Giuramento dell’acqua“, un codice etico che ne vieta la vendita. Ma che cos’è di preciso il bisso? E a cosa si deve questa aura che lo circonda?

Origine del bisso

Il bisso marino non è una fibra vegetale, bensì una secrezione di origine animale prodotta dalla Pinna nobilis, il più grande mollusco bivalve del Mediterraneo, noto anche come “nacchera”.

Questo mollusco secerne un ciuffo di sottilissimi filamenti da un’apposita ghiandola, utilizzati per ancorarsi saldamente al fondale marino. Sono proprio questi filamenti, che possono raggiungere i 20 centimetri di lunghezza, ad essere raccolti e sottoposti a un lungo processo di lavorazione.

Dopo essere stati lavati e dissalati per settimane, vengono trattati con succo di limone, che li rende morbidi, elastici e conferisce loro un caratteristico colore dorato che non sbiadisce nel tempo, da cui il nome di “oro del mare”.

La fibra che se ne ricava è straordinariamente fine e leggera, tanto che, secondo le cronache, un paio di guanti da donna poteva essere contenuto in mezzo guscio di noce.

A livello microscopico, la sua struttura è unica, composta da proteine globulari organizzate in una superstruttura elicoidale, che le conferisce proprietà meccaniche eccezionali, tra cui una notevole capacità di auto-riparazione e di dissipazione dell’energia.

Da ogni esemplare si ricavano solo pochi grammi di materiale grezzo, di cui appena il 10% è adatto alla filatura, il che rende questa fibra incredibilmente rara.

Storia antica

L’uso del bisso marino come fibra tessile ha origini antiche, ma è necessario distinguere con attenzione tra ciò che è documentato e ciò che appartiene alla leggenda. Per secoli, infatti, il termine “bisso” (dal greco byssos, in latino byssus) ha indicato nelle fonti antiche un lino finissimo e pregiato, non la seta del mare.

Questa confusione terminologica ha alimentato racconti affascinanti ma storicamente imprecisi, che hanno finito per attribuire al bisso marino usi e committenze che in realtà appartenevano al bisso-lino.

Le prime testimonianze scritte certe dell’uso tessile della Pinna nobilis risalgono al II secolo d.C., quando lo scrittore greco Alcifrone descrive nei suoi scritti la thalassis eria, la “lana di mare”, come un materiale prezioso.

Poco dopo, anche il giurista e scrittore cristiano Tertulliano ne parla nella sua opera De Pallio, confermando che questa fibra era conosciuta e apprezzata in epoca romana imperiale. Non si tratta però di un uso di massa, giacché la sua rarità e la difficoltà di lavorazione ne facevano un oggetto di lusso estremo, riservato a pochissimi.

Una leggenda particolarmente suggestiva, di origine sarda, narra invece che l’arte della lavorazione del bisso sia stata introdotta sull’isola da Berenice di Cilicia, nobildonna ebrea legata all’imperatore Tito e esiliata a Sant’Antioco, che avrebbe insegnato alle donne del luogo i segreti di questa maestria. Anche in questo caso, però, si tratta di una tradizione affascinante ma non supportata da prove documentarie.

Patrimonio moderno

Oggi la lavorazione del bisso marino è un’arte quasi perduta, custodita da pochissime persone. La figura di spicco è Chiara Vigo, tessitrice di Sant’Antioco, in Sardegna, considerata una delle ultime Maestre di bisso al mondo.

La sua missione non è solo artigianale, ma in un certo senso spirituale, anche perché la sua famiglia tramanda questo sapere da oltre 24 generazioni. Per le sue opere più importanti, la Maestra utilizza un antichissimo telaio manuale ereditato dalla sua famiglia.

Arriviamo quindi al valore commerciale del bisso. Che… non ha valore. Esiste infatti il cosiddetto “Giuramento dell’acqua“, un codice etico che le impone di non vendere mai il bisso, ma di donarlo o scambiarlo simbolicamente, poiché appartiene al mare e non può essere mercificato.

Parallelamente, la sopravvivenza stessa della Pinna nobilis è oggi gravemente minacciata. La specie è classificata come “in pericolo critico di estinzione” e la sua raccolta è vietata da normative europee e internazionali.

L’inquinamento, la pesca illegale e un patogeno letale hanno decimato le popolazioni di questo mollusco. Nonostante la gravità della situazione, recenti monitoraggi hanno individuato esemplari superstiti e giovani nati dopo gli eventi di mortalità di massa, alimentando la speranza che la specie possa ancora riprendersi.

La storia del bisso marino è dunque un intreccio indissolubile tra un’arte antica, un’etica del dono e la fragile sopravvivenza di una creatura marina straordinaria.