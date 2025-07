Barilla rivoluziona il pesto: arriva la variante con Basilico e Mozzarella di Bufala Campana DOP

Barilla firma una nuova e sorprendente evoluzione del suo classico condimento: il Pesto Basilico e “Mozzarella di Bufala Campana DOP”, disponibile sugli scaffali italiani a partire dal 5 maggio 2025. Un’interpretazione innovativa e cremosa che arricchisce la già amata gamma Pesto Barilla, sposando la freschezza del basilico 100% italiano con la delicatezza di uno dei formaggi simbolo del nostro territorio.

Questa nuova ricetta nasce per rispondere a un consumatore sempre più attento alla qualità degli ingredienti, al benessere personale e all’esperienza sensoriale del cibo. Secondo WGSN, uno dei principali osservatori globali dei trend di consumo, il piacere moderno passa proprio dalla reinterpretazione creativa delle tradizioni, dalla ricerca di prodotti genuini e da momenti di indulgente equilibrio.

Ed è proprio dall’incontro tra due eccellenze italiane, così diverse ma complementari, che Barilla dà vita a un pesto che, come suggerisce il brand, “abbraccia la nuova era del piacere”. Il risultato? Una consistenza vellutata, un sapore avvolgente e un tocco sorprendente in ogni piatto.

“Siamo entusiasti di offrire ai consumatori una ricetta nuova e inaspettata, che rispecchia il nostro impegno nell’ampliare la gamma con prodotti in linea con i trend attuali, continuando a onorare la tradizione” – ha dichiarato Matteo Gori, Presidente della categoria sughi Barilla. “Il nostro nuovo pesto è come dovrebbero essere tutte le migliori scoperte di gusto: cremoso, audace, sorprendente”.

Ma non è solo questione di gusto. Barilla conferma il proprio impegno in termini di etica e sostenibilità, utilizzando basilico da agricoltura sostenibile coltivato in Italia e lavorato con l’esclusivo Metodo Delicato Barilla. Questo processo brevettato consente di preservare l’aroma fresco, il colore brillante e il sapore naturale dell’ingrediente principe. Inoltre, dal 2020, tutto il basilico utilizzato per i pesti Barilla è certificato ISCC PLUS, a garanzia di qualità e responsabilità ambientale.

La “Mozzarella di Bufala Campana DOP” completa questa nuova proposta, esaltando la profondità del gusto e trasformando il classico comfort food in un’esperienza appagante e moderna. Una pausa cremosa dalla routine che invita a vivere il cibo come un piacere consapevole, senza rinunciare al gusto.

Lanciato in un momento in cui sempre più persone si divertono a sperimentare in cucina – tra social media, ispirazioni da chef stellati e voglia di novità – il nuovo Pesto Barilla si presta a usi versatili e creativi. Non solo per condire la pasta, ma anche come tocco speciale su pane tostato caldo, nelle zuppe cremose o come accompagnamento a verdure grigliate.

Questa nuova proposta firmata Barilla è un invito a superare i confini della cucina quotidiana, trasformando ogni piatto in una piccola esplosione di gusto e creatività.