Zero day, la miniserie thriller di Netflix con Robert De Niro - Video

"Tremilaquattrocentodue persone sono morte nel Giorno Zero”, dice l’ex presidente George Mullen all’inizio del trailer: “Incidenti aerei, deragliamenti di treni. Caos totale.” Una premessa che getta le basi per la nuova serie thriller creata da Eric Newman, noto per Narcos, che vanta un cast stellare.

Per la prima volta, Robert De Niro si trova al centro di una serie TV: in Zero Day, disponibile su Netflix dal 20 febbraio, interpreta l'ex presidente degli Stati Uniti, George Mullen, chiamato a presiedere una commissione d'inchiesta su un devastante attacco informatico che ha messo in ginocchio il Paese. Nel Zero Day, infatti, tutti i sistemi informatici sono andati fuori controllo, scatenando una serie di disastri e causando oltre tremila morti. Ma la parte più inquietante è il messaggio che ogni cittadino ha ricevuto sul proprio cellulare: "Succederà ancora".

Zero Day solleva una domanda fondamentale: come si può cercare la verità in un mondo ormai alla deriva, apparentemente distrutto da forze che sfuggono al nostro controllo? In un'epoca in cui teorie del complotto e inganni dominano la scena, quanto di queste forze è causato dalle nostre stesse azioni, o forse dalla nostra immaginazione?

Cast

Accanto a Robert De Niro nei panni di George Mullen, la miniserie vede un cast di alto livello, tra cui Angela Bassett (Black Panther) nel ruolo del Presidente Evelyn Mitchell, attuale leader degli Stati Uniti, e Dan Stevens (Downton Abbey) come Evan Green, un conduttore di talk show di destra che racconta le tragiche conseguenze dell'attacco informatico. Matthew Modine (Full Metal Jacket) interpreta Richard Dreyer, presidente della Camera e politico esperto, mentre Bill Clamp (Joker) è Jeremy Lasch, direttore della CIA e stretto alleato del presidente Mitchell. Jesse Plemons (Breaking Bad) veste i panni di Roger Carlson, un uomo d'affari senza scrupoli.

Il cast include anche Lizzy Caplan (Masters of Sex) come Alexandra Mullen, figlia di George Mullen e deputata di New York, Joan Allen (Room) nel ruolo di Sheila Mullen, la moglie del presidente, e Connie Britton (Nashville) nel ruolo di Valerie Whitesell, ex amante e capo dello staff di Mullen. Completano il cast McKinley Belcher III (Marriage Story) come Carl Otieno, un burocrate leale, Clark Gregg (Avengers) nei panni di Robert Mercer, un miliardario manipolatore, Mozhan Marnò (The Blacklist) come Melissa Kornblau, ex addetta stampa di Mullen, e Jay Klaitz (A Little Help) come Tim Pennington, esperto di guerra informatica.

Zero Day è scritto e prodotto esecutivamente da Eric Newman e Noah Oppenheim, con Lesli Linka Glatter come produttrice esecutiva e regista di tutti e sei gli episodi. Schimdt è anche sceneggiatore e produttore esecutivo, mentre De Niro e Jonathan Glickman ricoprono il ruolo di produttori esecutivi.