XFactor 2024: I bootcamp di Achille Lauro e Jake La Furia infiammano i social

I Bootcamp di X Factor 2024 si aprono con numeri in forte crescita e un coinvolgimento massiccio del pubblico, sia in TV che sui social. Il quarto episodio della stagione, andato in onda su Sky Uno/+1 e on demand, ha raggiunto una media di 758mila spettatori, segnando un aumento del +43% rispetto all’omologo episodio della scorsa stagione e dell'11% rispetto alla puntata precedente. La share televisiva si è attestata al 3,5%, con 1.366.000 contatti unici. Anche la performance dell’episodio precedente, considerata nell’arco dei sette giorni, è stata significativa: con oltre 2,5 milioni di spettatori TV medi tra free e pay, ha registrato una crescita del 29% rispetto all’anno scorso. Un dato che conferma il continuo interesse del pubblico per il format di Sky Original, prodotto da Fremantle.

I dati relativi alle interazioni sui social confermano il trionfo di #XF2024. La puntata ha generato più di 305mila interazioni nella rilevazione Linear, con un incremento del +79% rispetto alla settimana precedente e del +182% rispetto alla scorsa stagione. Nella rilevazione Same Day 24/7, le interazioni hanno superato le 337mila, con un balzo del +189% rispetto all’anno scorso e del +75% rispetto alla settimana precedente. Questi numeri hanno reso X Factor lo show più commentato della giornata (fonte: Talkwalker, Trends24.in).

Nel primo atto dei Bootcamp, i giudici Jake La Furia e Achille Lauro hanno avuto l’arduo compito di selezionare quattro artisti ciascuno da portare avanti nella competizione. Per la squadra di Jake, i talenti selezionati sono stati il duo rap Potara, che ha presentato una versione di "Smells Like Teen Spirit" dei Nirvana tra autotune e coreografie, Elmira Marinova con una versione iper pop di "Stop This Flame" di Celeste, Francesca Siano (in arte Francamente), che ha cantato il suo inedito "Paracadute" tra applausi e consensi dei giudici, e infine la band The Foolz con una cover convincente di "Ça plane pour moi" di Plastic Bertrand. Nulla da fare, invece, per gli altri otto artisti del suo Bootcamp: Gaia Bianco, che ha eseguito "Pookie" di Aya Nakamura; Massimo Poli con "Lover, You Should've Come Over" di Jeff Buckley; Lunaspina Caruso, che ha cantato "Luna spina" di Ivano Fossati; Andrea Grassi (in arte Fiori d’artificio), che ha presentato il suo inedito "Sofia"; Lorenzo Carissimi, che ha cantato "Penso positivo" di Jovanotti; Speakeasy, che si è esibito con "Una giornata uggiosa" di Lucio Battisti; SGA, con il loro brano originale "Gelati"; e infine Giovanni Fausto Meloni, che ha eseguito un altro inedito, "Control".

Per quanto riguarda Achille Lauro, i quattro artisti scelti sono stati la band Les Votives, che ha presentato una cover personalissima di "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)" di Nancy Sinatra; Lorenzo Salvetti, che ha impressionato con la sua versione intensa di "Destri" di Gazzelle; Ibrahim Guiblawi, che ha portato sul palco un classico come "Doo Wop (That Thing)" di Lauryn Hill; e infine i Patagarri, che hanno proposto una versione eclettica de "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli. Tra gli artisti esclusi dal Bootcamp di Lauro ci sono stati: Andrea Astofi, che ha cantato il suo inedito "Time break"; Eva De Santis, con una toccante versione di "Amore che vieni, amore che vai" di Fabrizio De André; Matilda Balconi, che si è esibita con "Dancing with Myself" di Billy Idol; Giulia Covitto, che ha portato "Rid of Me" di PJ Harvey; Domenico Giovanni Pini, che ha scelto "Without Me" di Eminem; Samia Pozzobon, che ha eseguito "Too Late" di Madame e Nitro; Giulia Catuogno, che ha interpretato "Hey You" dei Pink Floyd; e infine Daniela Di Cicco, con "Tutti" di Calcutta.

Il 10 ottobre toccherà agli altri due giudici, Paola Iezzi e Manuel Agnelli, completare le rispettive squadre per le Home Visit. Al termine dei Bootcamp, ciascun giudice avrà quattro artisti con cui gareggiare nell’ultima fase prima dei Live Show, previsti per il 24 ottobre. Sarà l’ultima occasione per i concorrenti di ottenere un posto tra i 12 finalisti che si esibiranno dal vivo, nella fase più attesa del programma.