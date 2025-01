"Vietnam: la guerra che ha cambiato gli Stati Uniti": un ritratto umano del conflitto

Il 31 gennaio arriva su Apple TV+ una docuserie imperdibile: "Vietnam: la guerra che ha cambiato gli Stati Uniti". Narrata dalla voce inconfondibile del candidato all’Oscar® Ethan Hawke (Training Day, Boyhood), questa produzione in sei parti offre una prospettiva intima e unica su uno dei conflitti più divisivi della storia americana, commemorando il 50° anniversario della caduta di Saigon e della fine della guerra del Vietnam.

La serie si distingue per il suo approccio profondamente umano. Combinando testimonianze in prima persona, rari filmati d’archivio e incontri commoventi tra veterani, "Vietnam: la guerra che ha cambiato gli Stati Uniti" si spinge oltre i titoli dei giornali per esplorare le vite dei soldati, dei civili coinvolti nel conflitto, dei manifestanti contro la guerra e dei sopravvissuti. I registi hanno attinto a un vasto repertorio di oltre 1.100 ore di filmati d’archivio, confezionando un ritratto crudo e autentico di un’America lacerata dalla guerra.

Tra le storie più toccanti raccontate nella serie troviamo quella di Bill Broyles, celebre sceneggiatore di Hollywood e tenente di guerra, che si riunisce con un membro del suo plotone dopo 50 anni; Hilary Brown, pioniera come prima corrispondente estera donna di ABC News durante la caduta di Saigon; e Melvin Pender, atleta olimpico e veterano che ha gareggiato nel 1968 tra una missione e l'altra in Vietnam.

Non mancano testimonianze dal punto di vista vietnamita, come quella di una donna Viet Cong che abbatté un aereo nemico e quella di civili che vissero la tragedia della guerra. Attraverso queste storie, la docuserie esplora non solo le esperienze personali ma anche i temi universali di sopravvivenza, resilienza e riconciliazione.









Prodotta dal pluripremiato team di 72 Films, la serie porta la firma del regista Rob Coldstream (John Lennon: Murder Without a Trial) e della produttrice Caroline Marsden (9/11: One Day in America), con la supervisione dei produttori esecutivi David Glover e Mark Raphael. Questa docuserie rappresenta la seconda collaborazione tra Apple TV+ e 72 Films, dopo il successo di "John Lennon: Murder Without a Trial".

Nel corso dei sei episodi, la serie non solo racconta le esperienze personali, ma analizza anche i profondi cambiamenti sociali e politici che hanno trasformato l'America durante e dopo il conflitto. La guerra del Vietnam ha lasciato cicatrici profonde, ma ha anche innescato un processo di riflessione collettiva che ha contribuito a plasmare una nazione diversa e più consapevole.

"Vietnam: la guerra che ha cambiato gli Stati Uniti" è più di una semplice docuserie storica: è un viaggio emozionante nelle vite di chi ha vissuto e plasmato uno dei capitoli più significativi della storia contemporanea. Con una narrazione avvincente, immagini rare e un focus sulle storie personali, questa produzione è destinata a lasciare un segno profondo negli spettatori, offrendo al contempo una preziosa occasione di riflessione e memoria.