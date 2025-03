Pechino Express: la seconda tappa nelle Filippine, da San Vicente a Sabang

L'avventura di Pechino Express - Fino al tetto del mondo prosegue tra paesaggi incantevoli e sfide sempre più avvincenti. La seconda tappa del viaggio si svolge nell'arcipelago delle Filippine, sull'isola di Palawan, tra foreste rigogliose, spiagge incontaminate e strade impervie che metteranno alla prova la resistenza e la determinazione dei viaggiatori. Il percorso, lungo 187 km, conduce da San Vicente a Sabang, attraverso il suggestivo villaggio di San Rafael, dove si nasconde un elemento cruciale per le sorti della gara.

Il conduttore Costantino della Gherardesca, accompagnato dall'inviato speciale Fru, guida le nove coppie ancora in gara in questa corsa avventurosa, che si snoda tra piccoli centri abitati, tratti di natura selvaggia e prove impegnative da affrontare con astuzia e spirito di adattamento.

Le coppie ancora in gara

Ogni coppia porta con sé una storia unica, caratterizzata da complicità e strategie differenti per affrontare le difficoltà del viaggio:

#Medagliati : Jury Chechi e Antonio Rossi, determinati e competitivi, abituati a superare ogni sfida con disciplina e forza fisica.

: Jury Chechi e Antonio Rossi, determinati e competitivi, abituati a superare ogni sfida con disciplina e forza fisica. #Complici : Dolcenera e Gigi Campanile, un duo affiatato che affronta il viaggio con energia e passione.

: Dolcenera e Gigi Campanile, un duo affiatato che affronta il viaggio con energia e passione. #Cineasti : Nathalie Guetta e Vito Bucci, tra creatività e spirito di adattamento, sempre pronti a reinventarsi.

: Nathalie Guetta e Vito Bucci, tra creatività e spirito di adattamento, sempre pronti a reinventarsi. #Estetici : Giulio Berruti e Nicolò Maltese, eleganza e fascino che si confrontano con la fatica e la realtà di un viaggio senza comodità.

: Giulio Berruti e Nicolò Maltese, eleganza e fascino che si confrontano con la fatica e la realtà di un viaggio senza comodità. #Sorelle : Samanta e Debora Togni, un legame di sangue e determinazione che le spinge a non arrendersi mai.

: Samanta e Debora Togni, un legame di sangue e determinazione che le spinge a non arrendersi mai. #PrimiBallerini : Virna Toppi e Nicola Del Freo, abituati alla disciplina della danza, mettono alla prova il loro equilibrio anche in un contesto estremo.

: Virna Toppi e Nicola Del Freo, abituati alla disciplina della danza, mettono alla prova il loro equilibrio anche in un contesto estremo. #Spettacolari : Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, ironia e leggerezza che si trasformano in strategia.

: Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, ironia e leggerezza che si trasformano in strategia. #Magici : Jey e Checco Lillo, abituati a sorprendere il pubblico, ora devono stupire anche nella gara.

: Jey e Checco Lillo, abituati a sorprendere il pubblico, ora devono stupire anche nella gara. #Atlantiche: Ivana Mrázová e Giaele De Donà, pronte a dimostrare la loro determinazione lungo un percorso ricco di ostacoli.

Un viaggio tra natura incontaminata e prove inaspettate

La tappa inizia a San Vicente, un luogo incantevole affacciato su spiagge paradisiache e circondato da una natura lussureggiante. I viaggiatori partono con lo zaino in spalla e solo un euro al giorno in valuta locale, cercando passaggi e soluzioni creative per spostarsi lungo il tragitto.

Il percorso li conduce fino al villaggio di San Rafael, dove il libro rosso assume un ruolo fondamentale, destinato a cambiare le sorti della competizione. Qui le coppie affrontano una prova impegnativa, che richiede non solo resistenza fisica, ma anche strategia e prontezza di riflessi.

Superata questa fase, i viaggiatori devono proseguire verso Sabang, una delle località più affascinanti dell'isola di Palawan, nota per le sue acque cristalline e per la presenza del famoso fiume sotterraneo, Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Qui la fatica si mescola alla meraviglia del paesaggio, ma la tensione cresce: al traguardo li attende la busta nera, che decreterà se questa sarà una tappa eliminatoria o se tutte le coppie potranno proseguire il viaggio.

L’appuntamento con Pechino Express è fissato per giovedì 13 marzo alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Chi riuscirà a superare questa prova e chi dovrà abbandonare la corsa? Il viaggio continua, tra emozioni, sfide e paesaggi mozzafiato.