Pechino Express: riparte il viaggio tra Filippine, Thailandia e Nepal

Potrebbe essere il promo più enigmatico di sempre: Costantino della Gherardesca e il suo inviato speciale Fru si sono già calati perfettamente nelle abitudini e negli idiomi delle tre mete di questa nuova edizione di Pechino Express – Filippine, Thailandia e Nepal – parlando le lingue locali nel primo teaser rilasciato oggi da Sky.

Il promo, realizzato da Sky Creative Italy e pubblicato anche sui social, mostra il conduttore e il suo assistente in tre scenari completamente diversi per clima e ambiente. Qui, tra sottotitoli rigorosamente nelle lingue locali, i due annunciano la nuova stagione del celebre adventure game, che partirà giovedì 6 marzo in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Il claim della stagione, Fino al tetto del mondo, anticipa un viaggio epico, in cui i concorrenti saranno messi alla prova come mai prima d’ora.

Le dieci coppie in gara dovranno affrontare imprevisti e ostacoli, adattandosi al meglio agli usi e costumi dei luoghi attraversati. Tra i partecipanti spiccano i Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo, gli Spettacolari Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, i Magici Jey e Checco Lillo, le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà, i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, e le Sorelle Samanta e Debora Togni.

Riusciranno i viaggiatori a interpretare gli usi e costumi locali meglio di quanto riescano a capire le frasi pronunciate da Costa e Fru nel teaser? La sfida è lanciata: Pechino Express sta per tornare.