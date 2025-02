“Murderbot”: il cyborg che odia le emozioni arriva su Apple TV+

Murderbot è un cyborg che si auto-hackerizza per ottenere libero arbitrio. Sebbene detesti le emozioni umane, non riesce a resistere all'istinto di proteggere i suoi vulnerabili clienti. Tuttavia, mentre cerca di nascondere la sua indipendenza, vorrebbe solo passare il tempo guardando soap opera futuristiche e cercando di capire il proprio posto nell'universo. Il ruolo del protagonista è affidato ad Alexander Skarsgård (Succession, Big Little Lies - Piccole grandi bugie), che è anche produttore esecutivo della serie.

Basata sulla saga letteraria The Murderbot Diaries di Martha Wells, vincitrice dei premi Hugo e Nebula, “Murderbot” è una serie comedy thriller di fantascienza che debutterà su Apple TV+ il 16 maggio con i primi due episodi, seguiti da nuove puntate ogni venerdì fino all'11 luglio. La serie è stata creata dai premi Oscar® Chris e Paul Weitz (About a Boy - Un ragazzo, Mozart in the Jungle).

(Apple TV+)

Nel cast figurano anche Noma Dumezweni (Presunto innocente), David Dastmalchian (Oppenheimer), Sabrina Wu (Joy Ride), Akshay Khanna (Critical Incident), Tattiawna Jones (The Handmaid's Tale) e Tamara Podemski (Outer Range).

Prodotta dai Paramount Television Studios, la serie vede i fratelli Weitz non solo come creatori e sceneggiatori, ma anche come registi e produttori esecutivi attraverso il loro marchio Depth of Field. Andrew Miano si unisce alla produzione esecutiva per Depth of Field, mentre David S. Goyer e Keith Levine producono per Phantom Four. L'autrice Martha Wells partecipa al progetto come consulente.

Con un mix di azione, humor e riflessioni esistenziali, Murderbot promette di essere un'esperienza unica nel panorama della fantascienza televisiva. L'appuntamento è fissato su Apple TV+ dal 16 maggio.