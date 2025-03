Miss Fallaci, stasera in tv il terzo appuntamento della serie su Oriana

Questa sera, martedì 4 marzo 2025, torna su Rai 1 e in streaming su RaiPlay il terzo appuntamento con Miss Fallaci, la miniserie con Miriam Leone nei panni della celebre giornalista italiana. Gli episodi restano disponibili su RaiPlay per circa 20 giorni. La fiction, prodotta da Minerva Fiction e Paramount, continua a catturare l’attenzione del pubblico: la puntata trasmessa martedì 25 febbraio è stata seguita da 2.403.000 spettatori, registrando un 13,2% di share.

Nelle scorse puntate...

Nella scorsa puntata, Oriana Fallaci ha inseguito il suo sogno di raccontare l’altra faccia di Hollywood, iniziando a collaborare con il produttore Albert Gordon per intervistare le star negli studi cinematografici. Tuttavia, dopo un tentativo di seduzione da parte di Gordon, decide di tornare in Italia.

Qui ritrova il giornalista Alfredo Pieroni, con cui intraprende una tormentata relazione. Quando lui sceglie di trasferirsi a Londra, Oriana mette il lavoro al primo posto e rimane in Italia, intervistando Frank Sinatra. Una scelta che non rimpiange, perché, rivedendo Alfredo, si rende conto di non essere l’unica donna nella sua vita.

Cosa succede nei nuovi episodi

I nuovi episodi in onda questa sera, intitolati L’orchidea e Il compleanno, porteranno Oriana a Londra, dove incontrerà Ingrid Bergman per un’intervista. La trasferta potrebbe anche offrirle l’occasione di rivedere Alfredo, ma la scoperta della sua doppia vita sarà dolorosa: l’uomo frequenta un’altra donna ed è poco incline ad assumersi responsabilità.

Nel frattempo, Oriana scopre di essere incinta e, per cercare di dimenticare Alfredo, si trasferisce a Roma. Qui avrà modo di intervistare Sofia Loren e trascorrere una serata con la sua amica Jo. Tuttavia, il legame con Alfredo continua a tormentarla: il cuore prende il sopravvento sulla ragione, rischiando di compromettere la sua carriera e il posto a L’Europeo.

Il cast

Diretta da Luca Ribuoli e Giacomo Martelli, con la sceneggiatura firmata da Viola Rispoli, Tom Grieve, Alice Urciolo, Miriam Leone, Laura Grimaldi e Alessandra Gonnella, Miss Fallaci vanta un cast d’eccezione: