Meghan Markle, la sua nuova serie Netflix è già un flop, ecco perché

Il grande giorno per Meghan Markle è finalmente arrivato. Da oggi su Netflix è disponibile "With Love, Meghan", lo show con cui la duchessa del Sussex tenta l'ennesima reinvenzione di sé stessa.

L'operazione, che dovrebbe rilanciare la sua carriera come imprenditrice e figura di riferimento nel mondo del lifestyle, è accompagnata da un’intervista rilasciata a People, una rarità per l’ex attrice, che sembra determinata a riprendersi la scena.

I passi falsi e il nuovo brand

Non tutto è filato liscio nel percorso di Meghan per affermarsi nel business. Lo dimostrano i problemi con la registrazione del marchio del suo brand, inizialmente chiamato "American Riviera Orchard" e bloccato per mesi a causa di difficoltà burocratiche e accuse di plagio. Un errore che la duchessa, con la sua consueta diplomazia, ha trasformato in un'opportunità di crescita: "Ci sono stati molti colpi di scena con il nome, è stato un percorso di apprendimento. Apprezzo chi mi ha permesso di sbagliare e quindi di imparare", ha detto. Ora il marchio si chiama "As ever" e presto metterà in vendita prodotti che spaziano dalle marmellate artigianali agli accessori per la casa e il giardinaggio. Per ora, però, nessuna conferma ufficiale sui dettagli.

"Non chiamatemi influencer"

Malgrado la nuova avventura imprenditoriale e il ritorno su Instagram, Meghan rifiuta categoricamente l'etichetta di influencer: "Mi vedo come un’imprenditrice, e se poi il mio brand sarà influente, ben venga!". A differenza di molte donne che oggi abbracciano il concetto di "tradwife", la moglie tradizionale devota alla casa, Meghan si definisce un "modello ibrido": "Ordino cibo da asporto, ma mi piace impiattarlo in maniera carina". Nella serie la vediamo infatti cimentarsi in cucina con amici e chef, coltivare l’orto, decorare la tavola e persino prendersi cura delle api. Una narrazione che strizza l’occhio ai trend del momento, ma che non ha mancato di sollevare critiche: in molti l’accusano di aver copiato il format del recente show di Pamela Anderson.

Un copione già visto (e girato in una casa in prestito)

Ogni episodio dura trenta minuti, il tempo necessario per far immergere il pubblico nella "versione di Meghan". Una versione costruita con cura, tanto che la casa e la cucina mostrate alle telecamere non sono quelle reali dei Sussex, ma una fattoria prestata da generosi amici californiani. Un piccolo dettaglio che, ovviamente, non è sfuggito agli osservatori più attenti.

Le frecciatine alla famiglia reale

Chi si aspettava un'opera del tutto priva di riferimenti ai Windsor resterà deluso. Seppur velatamente, qualche frecciata alla famiglia reale è arrivata anche questa volta.

Durante una conversazione con Mindy Kaling, Meghan corregge l’amica quando la chiama "Meghan Markle": "È buffo, tu continui a chiamarmi Meghan Markle. Sono una Sussex adesso". Non contenta, aggiunge con enfasi che il suo titolo nobiliare "significa molto per me, significa molto per la nostra piccola famiglia". Un modo indiretto per ribadire il distacco definitivo dalla famiglia reale britannica.

Nell’episodio finale poi, Meghan parla di "guarigione" dopo il periodo in cui, a suo dire, a corte le veniva impedito di esprimere la propria creatività. Chiude lo show brindando con gli ospiti, tra cui il marito Harry e la madre Doria Ragland: "Questo sembra un nuovo capitolo, e sono entusiasta di condividerlo con voi. Tutto questo fa parte di quella creatività che mi è mancata così tanto".

Non manca neppure il classico momento "famiglia perfetta": Harry e i piccoli Archie e Lilibet le hanno fatto una sorpresa con un biglietto scritto a mano e un mazzo di fiori, segno che la duchessa vuole ribadire il concetto di unità e armonia domestica, lontano dagli attriti con i reali britannici.

Una vita idilliaca (almeno in apparenza)

Meghan racconta anche per la prima volta la sua vita a Montecito, un’esistenza che sembra uscita da un catalogo patinato. Tra amicizie con le mamme dell’asilo, lezioni di yoga affollate, cene fuori con amici e giornate trascorse a curare l’orto, la duchessa dipinge un quadro idilliaco. Chissà se la frutta che raccoglie ogni mattina proviene davvero dal suo giardino o se, come la casa della serie, anche quello sia preso in prestito per esigenze di copione.

Dietro questa immagine perfetta si cela un periodo di intenso lavoro: oltre al lancio di "As ever", Meghan debutterà con un nuovo podcast su Lemonada Media e dovrà gestire la crescita del suo account Instagram per sostenere il brand.

Il futuro incerto con Netflix

La serie esce cinque anni dopo che Meghan e Harry hanno abbandonato i doveri reali per trasferirsi in California. Ma il loro accordo con Netflix, inizialmente valutato 100 milioni di dollari, sembra essere in bilico. Secondo alcune fonti, la piattaforma non sarebbe del tutto soddisfatta del loro rendimento, e il futuro del contratto dipenderebbe proprio dal successo di "With Love, Meghan". L’accordo, nato con l’aspettativa che i Sussex avrebbero prodotto contenuti di alto profilo alla stregua degli Obama, ha invece visto una serie di risultati tiepidi. Dopo il successo del documentario Harry & Meghan, i loro altri progetti – come Heart of Invictus e la docuserie sul polo – sono stati accolti con indifferenza, evidenziando la difficoltà della coppia a trovare una nicchia convincente.

Se With Love, Meghan non si rivelerà un successo, potrebbe rappresentare non solo il duro lancio della duchessa nel mondo dei contenuti lifestyle, ma anche l’ultimo progetto della coppia con Netflix. Il Guardian non ha esitato a stroncare la serie con un titolo lapidario: "Saluta pure il tuo contratto con Netflix, perché With Love, Meghan è così senza senso che potrebbe essere l’ultimo tentativo per i Sussex". E nemmeno un cameo di Harry, né i racconti sui momenti più difficili della sua vita – dal divorzio dei genitori ai problemi di peso e pensieri suicidi – potrebbero ribaltare le sorti della sua immagine pubblica.

Si vocifera che Netflix potrebbe non rescindere del tutto il contratto con i Sussex, preferendo invece mantenerli a un tasso significativamente ridotto, forse per portare a termine progetti già in cantiere come l’adattamento di Meet Me at the Lake o il cartone animato Pearl, mai decollato.

Ma quindi Meghan ce la farà? "With Love, Meghan" è la nuova scommessa dell’ex attrice, ma solo il pubblico decreterà se si tratti di un autentico successo o di un altro tentativo poco convincente di restare sotto i riflettori. Tra ambizioni da guru del lifestyle, frecciatine reali e un contratto Netflix a rischio, la duchessa si gioca il tutto per tutto.

La domanda resta: il mondo ha ancora voglia di Meghan Markle? Ancora non si sa, ma ieri, in un sondaggio sul gradimento reale, il Daily Mail l’ha piazzata in vetta alla classifica dei meno amati.