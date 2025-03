Grande Fratello semifinale: Chi saranno i finalisti del reality di Canale 5?

Nuovo appuntamento imperdibile con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, in onda lunedì 24 marzo in prima serata su Canale 5. Al fianco del padrone di casa, come sempre, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, mentre Rebecca Staffelli darà voce ai commenti del pubblico da casa.

Questa sera si alza il sipario sulla semifinale: una puntata evento che segna un passaggio cruciale per i concorrenti rimasti in gara. Dopo oltre sei mesi di convivenza all’interno della Casa, vissuti tra emozioni forti, alleanze, litigi, amicizie e rotture, è tempo degli ultimi, attesissimi confronti. Nove i concorrenti ancora in gioco, ognuno con la speranza di conquistare un posto nella finalissima. Alcuni sembrano già a un passo dalla vittoria, altri si giocano tutto in una notte per ottenere l'accesso al gran finale.

Ma non per tutti ci sarà un lieto fine: per alcuni dei protagonisti il sogno di arrivare fino in fondo si spegnerà proprio a un passo dal traguardo.

L’appuntamento è per questa sera, lunedì 24 marzo, su Canale 5: chi riuscirà a conquistare la finale di Grande Fratello?