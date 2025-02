Tutto sul Festival di Sanremo 2025

Il 75° Festival di Sanremo andrà in scena dal 11 al 15 febbraio 2025 al Teatro Ariston, e verrà trasmesso in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay. La kermesse musicale vedrà in gara 29 artisti (inizialmente erano 30 prima del ritiro dalla gara di Emis Killa) con altrettante canzoni inedite, affiancate dalle tradizionali cover della quarta serata, che quest'anno non influiranno sulla classifica finale. Torna inoltre la categoria delle “Nuove Proposte”, con quattro giovani talenti che si sfideranno in una competizione separata per aggiudicarsi il titolo.

I 29 cantanti e le canzoni in gara

Achille Lauro - Incoscienti giovani

Achille Lauro, al secolo Lauro De Marinis, torna per la quarta volta al Festival di Sanremo, dopo un'assenza dal 2022. L'artista romano, ma nato a Verona, è anche noto per il suo ruolo di giudice a X Factor. Nel 2020, con il brano Me ne frego, si classificò ottavo. Per la sua partecipazione al Festival 2025, Lauro presenta Incoscienti giovani, un pezzo che, come racconta lui stesso, trae ispirazione dalle esperienze vissute dai giovani di oggi, “incoscienti” e pronti a sfidare le convenzioni.

Bresh - La tana del granchio

Esordio al Festival per Andrea Brasi, in arte Bresh, che l’anno scorso aveva partecipato come ospite nella serata dei duetti accanto a Emma. L’artista genovese, celebre per la hit Guasto d’amore (certificata quattro volte Disco di platino), definisce il suo pezzo «una canzone "ubriaca" che racconta l’indicibile di certe emozioni forti».

Brunori Sas - L'albero delle noci

Dario Brunori fa il suo debutto in gara, nonostante un’apparizione sul palco di Sanremo nel 2019 come ospite degli Zen Circus. Il cantautore calabrese, che a marzo partirà in tour nei palasport, ha svelato che la canzone è ispirata alla sua recente paternità: «Parla della gioia e della rivoluzione che porta una nuova nascita».

Clara - Febbre

Seconda partecipazione consecutiva per Clara Soccini, cantante varesina lanciata da Sanremo Giovani 2024, che lo scorso anno si classificò al 24° posto tra i Big. La cantante descrive il suo nuovo brano con una metafora: «Come la febbre, si parla della vita che sale e scende».

Coma_Cose - Cuoricini

Terza volta all’Ariston per il duo composto da California e Fausto Lama. Dopo il 13° posto ottenuto nel 2023 con la ballad L’addio, i due, ora sposati, mantengono il mistero sul nuovo pezzo: «Potrebbe essere una ballad struggente o qualcosa di più ritmato».

Elodie - Dimenticarsi alle 7

Elodie Di Patrizi, che ha sempre ottenuto piazzamenti tra i primi nove nelle sue tre partecipazioni al Festival, torna sul palco di Sanremo per un’altra edizione. Il suo miglior risultato resta il settimo posto nel 2020 con Andromeda. Per il 2025, la cantante romana presenta il brano Dimenticarsi alle 7, che descrive come un "dramma". In programma per giugno, Elodie ha annunciato due concerti nei grandi stadi di Milano e Napoli, confermando la sua crescita artistica e il suo successo sempre crescente.

Fedez - Battito

Il rapper milanese torna sul palco di Sanremo dopo un secondo posto nel 2021, ottenuto in duetto con Francesca Michielin, alle spalle dei Måneskin. Nel 2023, il suo bacio con Rosa Chemical durante l’esibizione al Festival suscitò grande scalpore, alimentando i riflettori mediatici. Per il brano di Sanremo 2025, Fedez descrive la canzone come «una moltitudine di cose», sottolineando la sua natura complessa: «È una dicotomia tra quella che è una canzone d'amore rivolta a una donna ma impersonificata però nella depressione».

Francesca Michielin - Fango in Paradiso

Francesca Michielin, seconda al Festival di Sanremo per due volte (nel 2016 e nel 2021 in coppia con Fedez), è un’artista di Bassano del Grappa (VI) che ha trovato il suo successo grazie a “X Factor”, programma che ha condotto per due edizioni. Nel 2016, dopo la rinuncia degli Stadio, rappresentò l’Italia all’Eurovision. Sul brano di Sanremo 2025, Michielin afferma: «C'è del disagio in questo pezzo. Il tipo mi ha lasciata e ho detto... scrivo una canzone e ci butto dentro tutto».

Francesco Gabbani - Viva la vita

Dopo aver vinto tra le Nuove proposte nel 2016 con “Amen”, Francesco Gabbani trionfò al Festival di Sanremo l’anno successivo con “Occidentali’s karma”, conquistando anche la possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision. Nel 2020, con il brano “Viceversa”, arrivò secondo dietro Diodato. Del suo brano per Sanremo 2025, Gabbani afferma: «È una celebrazione della vita in quanto tale».

Gaia -Chiamo io chiami tu

Secondo Festival in gara per Gaia Gozzi, cantante italo-brasiliana nata in Emilia e cresciuta nel mantovano, che nel 2021 si classificò al 19° posto con “Cuore amaro”. Lanciata da “X Factor” e “Amici”, la sua collaborazione con Tony Effe in “Sesso e samba” è stata uno dei tormentoni del 2024. Del brano per Sanremo 2025, Gaia dice: «Parla della poetica dell'indecisione. A volte siamo schiavi dei nostri pensieri e poco legati al nostro istinto. È un augurio per uscire da questo limbo».

Giorgia - La cura per me

Nuova proposta nel 1994, l’anno dopo trionfò con “Come saprei”. Questo sarà il quinto Sanremo da Big per Giorgia Todrani, che nell’ultima edizione, nel 2023, arrivò sesta. L’artista ha anche condotto l’ultima edizione di “X Factor”. Sul brano di Sanremo 2025, Giorgia dice: «Parla del riuscire attraverso la potenza del sentimento, a concedersi un'evoluzione interiore. Perché non si finisce mai di imparare».

Irama - Lentamente

Filippo Maria Fanti, in arte Irama, ha partecipato per la prima volta nel 2016 tra le Nuove proposte. Per altre quattro volte tra i Big, si è sempre piazzato tra i primi sette. L’anno migliore per lui è stato il 2022, quando arrivò quarto con “Ovunque sarai”. Sul brano di Sanremo 2025 dice: «È una canzone diversa per me, che racchiude molta verità. È trasparente e mi mette a nudo. Spero che le persone possano poi vestirla e farla propria».

Joan Thiele - Eco

Primo Festival per l’artista di madre campana e padre svizzero di origini colombiane, nata a Desenzano del Garda (BS). Nel 2023 con “Proiettili (ti mangio il cuore)” ha vinto un David di Donatello in coppia con Elodie. Sul brano dice: «È una canzone importante che parla dell'affrontare le proprie paure e di combattere per le proprie idee».

Lucio Corsi - Volevo essere un duro

Cantautore di Grosseto (è cresciuto nel borgo di Vetulonia) al suo assoluto debutto sanremese, ha già inciso tre album lodati dalla critica. Nella terza stagione di “Vita da Carlo” ha recitato nei panni di sé stesso (e nella finzione gareggiava al Festival). Del brano dice: «Parla del fatto che il mondo ci vorrebbe infallibili, perfetti come fiori, ma non ci dice che in realtà i fiori sono appesi a un filo».

Marcella Bella - Pelle diamante

È l’interprete catanese a detenere il record di presenze tra gli artisti in gara quest’anno: sarà la sua nona volta (due con il fratello Gianni Bella, nel 1990 e nel 2007). Al debutto, nel 1972, cantò “Montagne verdi”. Nel 1986 il suo miglior risultato: terza. Sul brano dice: «Descrivo le tipologie di donne che sanno quello che vogliono e non devono chiedere mai perché sicure di sé. Donne che hanno sofferto ma vogliono sempre il meglio, che hanno la pelle dura quasi come quella di un diamante».

Massimo Ranieri - Tra le mani un cuore

Sono trascorsi 57 anni dal primo Festival a cui partecipò il cantante napoletano: nel 1968, a 16 anni, arrivò settimo. Nel 1988 trionfò con “Perdere l’amore”. Quello del 2025 sarà il suo ottavo Sanremo. Ranieri è stato all’Eurovision nel ‘71 e nel ’73. Del brano dice: «È un inno all'amore, alla cosa alla quale più aspiriamo, che è la vita. È una storia lacerante d'amore, è un atto di amicizia tra due persone che non ho mai "letto" fino adesso in vita mia. È una storia meravigliosa».

Modà - Non ti dimentico

Quarto Sanremo tra i Big per la band di Kekko Silvestre dopo l’esordio del 2005 tra le Nuove proposte. Nel 2011 arrivarono secondi con Emma, terzi due anni dopo, undicesimi nel 2023. Sul brano Kekko Silvestre dice: «È una canzone d'amore in cui si chiede il coraggio di mettersi delle cose alle spalle. È una canzone nello stile di quelle che hanno fatto innamorare il pubblico dei Modà. Sarà bello tornare su quel palco per cantare l'amore, ce n'è un gran bisogno oggi».

Noemi - Se t'innamori muori

Veronica Scopelliti (questo il suo vero nome) è tra le veterane di questa edizione: sarà la sua ottava volta dal 2010 a oggi, sempre tra i Big. Il suo miglior piazzamento risale al 2012: terza con “Sono solo parole” (quell’anno vinse Emma). Del brano dice: «Tutti quanti abbiamo paura di sentirci feriti quando ci innamoriamo. Abbandonarci nelle braccia di qualcun altro ci fa molta paura».

Olly - Balorda nostalgia

Il genovese Federico Olivieri arrivò 24° tra i Big nel 2023 (era stato promosso dopo la selezione di “Sanremo Giovani”). In seguito ha pubblicato due album di notevole successo. Tra le sue hit spiccano “Per due come noi” (con Angelina Mango) e “Devastante”. Sul brano dice: «Parla di nostalgia, una sensazione molto nota alla gente di mare come me che sono di Genova. La nostalgia si può provare per qualcosa che si è più o meno vissuto, non l'ho mai capita bene ma intanto la canto».

Rkomi - Il ritmo delle cose

Mirko Manuele Martorana, milanese, ritorna in gara dopo il 17° posto del 2022 (con “Insuperabile”). Pochi mesi dopo quel Festival, è stato anche giudice di “X Factor” e l’anno successivo ha pubblicato un album in coppia con Irama, “No stress”. Sul brano dice: «Arriva da un grandissimo bisogno di accogliere il disordine invece di evitarlo. E di ritrovare il ritmo, per l'appunto».

Rocco Hunt - Mille vote ancora

Il rapper salernitano nel 2014 trionfò tra le Nuove proposte con “Nu juorno buono” (battendo un futuro vincitore del Festival, Diodato). Ha poi partecipato nel 2016 arrivando nono: questo sarà il suo ritorno dopo nove edizioni. All’attivo ha cinque album e numerosi successi anche come autore per altri. Del brano dice: «Parla della mia storia e di tante altre persone. E della mia terra».

Rose Villain - Fuorilegge

Secondo Festival consecutivo per l’artista milanese Rosa Luini, che arrivò al 23° posto con “Click boom!”. La sua canzone “Come un tuono” (in coppia con Guè) è stata uno dei grandi successi degli ultimi mesi. Del suo brano dice: «È una canzone che parla di desiderio, che ha un lato struggente e che ti fa sentire vivo».

Sarah Toscano - Amarcord

Viene da Vigevano (PV) la concorrente più giovane di questa edizione, fresca vincitrice del talent show “Amici” su Canale 5. In precedenza Sarah aveva partecipato al concorso “Area Sanremo”. Ha già pubblicato due Ep. Sul brano dice: «Parla un po' di nostalgia, del vivere un ricordo e del fatto che dovrebbe rimanere tale».

Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento - La mia parola

Il quartetto di rapper: Tormento partecipò nel 2001 come membro dei Sottotono; invece, per il milanese Guè, per l’italo-americano Joshua e per l’italo-argentino Shablo questo è il primo Sanremo in gara. Carlo Conti anticipa che il brano è "potentissimo" e "farà ballare l'Ariston".

Serena Brancale - Anema e core

L’artista barese non è alla sua prima partecipazione al Festival. Nel 2015, durante l’edizione condotta da Carlo Conti, aveva gareggiato tra le Nuove Proposte con “Galleggiare”, ma non era riuscita a raggiungere la finale (quel Festival fu vinto da Giovanni Caccamo). Nel corso della sua carriera, ha pubblicato tre album in studio e uno dal vivo. Riguardo al brano di Sanremo 2025, racconta: «È un brano con la "cazzimma", parla di un'attitudine verso la vita, di come costruisci un sogno, una storia d'amore. Di come le cose possano essere fatte bene, come quando fai il sugo».

Simone Cristicchi - Quando sarai piccola

Si tratta della quinta partecipazione da Big (più una nel 2006 tra le Nuove Proposte) per il cantautore romano, che trionfò nel 2007 con il brano “Ti regalerò una rosa”. Simone Cristicchi mancava dal Festival da sei edizioni. Sul suo brano di Sanremo 2025, dice: «È una canzone molto intima e poetica che racconta di quando nella vita, con il passare del tempo, noi diventiamo genitori dei nostri genitori e in qualche modo restituiamo tutto l'amore che abbiamo ricevuto».

The Kolors - Tu con chi fai l'amore

Nel 2024, Stash, Alex Fiordispino e Dario Iaculli sono arrivati al 16° posto, ma il loro brano “Un ragazzo una ragazza” è diventato un super successo estivo. La prima partecipazione dei The Kolors a Sanremo risale al 2018, quando si piazzarono noni con “Frida (mai, mai mai)”. Sul loro brano di Sanremo 2025, dicono: «È un modo per celebrare i momenti in cui guida l'istinto, non i ragionamenti e non gli schemi. Sai quelle serate in cui non vuoi uscire ma poi diventa la serata più bella della tua vita? Ecco, vogliamo celebrare quella cosa lì».

Tony Effe - Damme 'na mano

Per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo, Nicolò Rapisarda, rapper romano ed ex membro della Dark Polo Gang, parteciperà a febbraio. Tra i suoi successi in radio e in streaming, spiccano “Sesso e samba” con Gaia e “Taxi sulla Luna” con Emma. Sul brano di Sanremo 2025, dice: «È una canzone personale, c'è della romanità, è romantica, è passionale».

Willie Peyote - Grazie ma no grazie

A quattro anni dal suo esordio in gara, Guglielmo Bruno si ripresenta sul palco dell’Ariston. Nel 2021, con il brano “Mai dire mai (la locura)”, ottenne il sesto posto e il Premio della critica “Mia Martini”. Il rapper e cantautore piemontese ha all’attivo cinque album in studio e uno dal vivo. Sul suo nuovo brano dice: «Parla di tutte le volte che ti fanno cadere le braccia e per educazione dici "Grazie ma no grazie"». Carlo Conti ha anticipato che nel pezzo c'è un riferimento alle "cene di classe" e che grazie a Willie… i Jalisse saranno "in quale modo" al Festival di Sanremo.

I co-conduttori

Carlo Conti è il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025. In ogni serata sarà affiancato da diversi co-conduttori.

Nella serata inaugurale Carlo Conti salirà sul palco dell’Ariston insieme a «due amici storici»: Antonella Clerici e Gerry Scotti.

La seconda serata vedrà il conduttore affiancato da Bianca Balti, descritta come «una guerriera, famosa in tutto il mondo», insieme a Nino Frassica e Cristiano Malgioglio.

La terza serata porterà sul palco Katia Follesa, sinonimo di «brillantezza», Elettra Lamborghini, rappresentante dell’«energia», e Miriam Leone, emblema di «eleganza».

La quarta serata, dedicata alle cover, sarà invece arricchita dalla presenza di Geppi Cucciari e Mahmood.

Infine, durante la serata conclusiva, Carlo Conti sarà affiancato da Alessandro Cattelan, conduttore anche del DopoFestival, e Alessia Marcuzzi.

I super ospiti

martedì 11 febbraio: Lorenzo Jovanotti , Noa e Mira Awad

, e mercoledì 12 febbraio: Damiano David e il cast del film "Follemente" (Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria)

e (Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria) giovedì 13 febbraio: Duran Duran , i ragazzi di “Mare fuori 5” e Iva Zanicchi (premio alla carriera)

, i e (premio alla carriera) sabato 15 febbraio: Vanessa Scalera e Antonello Venditti (premio alla carriera)

I duetti e le cover della quarta serata

Achille Lauro e Elodie - "A mano a mano" di Riccardo Cocciante e "Folle città" di Loredana Bertè, un loro tributo a Roma

- "A mano a mano" di Riccardo Cocciante e "Folle città" di Loredana Bertè, un loro tributo a Roma Bresh con Cristiano De André - "Creuza de mä" di Fabrizio De André

- "Creuza de mä" di Fabrizio De André Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino - "L'anno che verrà" di Lucio Dalla

- "L'anno che verrà" di Lucio Dalla Clara con Il Volo - "The sound of silence" di Simon & Garfunkel

- "The sound of silence" di Simon & Garfunkel Coma_Cose con Johnson Righeira - "L'estate sta finendo" dei Righeira

- "L'estate sta finendo" dei Righeira Fedez con Marco Masini - "Bella stronza" di Marco Masini

- "Bella stronza" di Marco Masini Francesca Michielin e Rkomi - "La nuova stella di Broadway" di Cesare Cremonini

- "La nuova stella di Broadway" di Cesare Cremonini Francesco Gabbani con Tricarico - "Io sono Francesco" di Tricarico

- "Io sono Francesco" di Tricarico Gaia con Toquinho -"La voglia, la pazzia" di Ornella Vanoni

-"La voglia, la pazzia" di Ornella Vanoni Giorgia con Annalisa - "Skyfall" di Adele

- "Skyfall" di Adele Irama con Arisa - "Say something" degli A Great Big World con Christina Aguilera

- "Say something" degli A Great Big World con Christina Aguilera Joan Thiele con Frah Quintale - "Che cosa c'è" di Gino Paoli

- "Che cosa c'è" di Gino Paoli Lucio Corsi con Topo Gigio - "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno

- "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno Marcella Bella con i Twin Violins - "L'emozione non ha voce" di Adriano Celentano

- "L'emozione non ha voce" di Adriano Celentano Massimo Ranieri con i Neri per caso - "Quando" di Pino Daniele

- "Quando" di Pino Daniele Modà con Francesco Renga - "Angelo" di Francesco Renga

- "Angelo" di Francesco Renga Noemi e Tony Effe - "Tutto il resto è noia" di Franco Califano

- "Tutto il resto è noia" di Franco Califano Olly con Goran Bregović e la Wedding & Funeral Band - "Il pescatore" di Fabrizio De André

- "Il pescatore" di Fabrizio De André Rocco Hunt con Clementino - "Yes I know my way" di Pino Daniele

- "Yes I know my way" di Pino Daniele Rose Villain con Chiello - "Fiori rosa, fiori di pesco" di Lucio Battisti

- "Fiori rosa, fiori di pesco" di Lucio Battisti Sarah Toscano con gli Ofenbach - "Overdrive" degli Ofenbach con Norma Jean Martine

- "Overdrive" degli Ofenbach con Norma Jean Martine Serena Brancale con Alessandra Amoroso - "If I ain’t got you" di Alicia Keys

- "If I ain’t got you" di Alicia Keys Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con Neffa - "Amor de mi vida" dei Sottotono e "Aspettando il sole" di Neffa

- "Amor de mi vida" dei Sottotono e "Aspettando il sole" di Neffa Simone Cristicchi con Amara - "La cura" di Franco Battiato

- "La cura" di Franco Battiato The Kolors con Sal Da Vinci - "Rossetto e caffè" di Sal Da Vinci

- "Rossetto e caffè" di Sal Da Vinci Willie Peyote con i Tiromancino e Ditonellapiaga - "Un tempo piccolo" di Franco Califano

Il Primafestival

Prima di ogni serata del Festival di Sanremo, andrà in onda il PrimaFestival, che per questa edizione sarà condotto da Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. Ospiti fissi anche I Sansoni.

Il Dopofestival

Sarà Alessandro Cattelan a condurre il Dopofestival, che tornerà su Rai1 dall'11 al 14 febbraio, subito dopo ogni serata del Festival di Sanremo. Nel programma saranno presenti Selvaggia Lucarelli, Anna Dello Russo e gli Street Clerks.

Le Nuove Proposte

Vale LP e Lil Jolie - Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore

Vale LP e Lil Jolie sono amiche da prima che entrambe raggiungessero la popolarità grazie ai talent show. Vale LP, il cui vero nome è Valentina Sanseverino, ha scelto questo nome d'arte come abbreviazione di "Vale la pena", un'espressione che riflette la sua filosofia. Nel 2021 ha partecipato a X Factor. Lil Jolie, alias Angela Ciancio, è nata nel 2000 e ha conquistato il pubblico di Amici con il suo carattere fuori dagli schemi.

Settembre - Vertebre

Settembre, nome d'arte di Andrea Settembre (classe 2001), si è avvicinato alla musica fin da bambino. A 12 anni è stato uno dei protagonisti di "Io canto". Prima della partecipazione a "Sarà Sanremo" era già popolare sui social, in particolar modo su TikTok per la sua partecipazione a X Factor nel 2023 arrivando in semifinale.

Maria Tomba - Goodbye (Voglio Good Vibes)

Anche lei presenza a "X Factor" 2023. Si è fatta notare fin dall'esordio per il suo carattere spontaneo e diretto, senza filtri. Ha partecipato a Sarà Sanremo dedicando la sua vittoria al padre al quale aveva promesso che avrebbe partecipato al Festival. Promessa mantenuta.

Alex Wise - Rockstar

Arrivato quarto nell'edizione di Amici vinta da Luigi Strangis, Alex Wyse si è fatto notare in quel serale per la sua fortissima sensibilità artistica che ha emozionato il pubblico del talent.

Il programma delle 5 serate

La prima puntata del festival sarà trasmessa martedì 11 febbraio in prima serata e verranno proposte tutte e 29 le canzoni in gara. Nei due giorni successivi si esibiranno i 29 artisti suddivisi nelle due serate. Sempre nelle serate di mercoledì 12 febbraio e giovedì 13 febbraio verranno presentate le Nuove Proposte.

Come negli anni precedenti, la quarta serata sarà dedicata alle cover: I 29 cantanti in gara si esibiranno insieme ad artisti loro ospiti di fama nazionale e internazionale. Anche la scelta dei brani spazierà nel repertorio sia nostrano che straniero. Durante la stessa serata verrà decretato il vincitore/vincitrice della sezione Nuove Proposte.

Sabato sera, la Finale, con ancora una volta tutti i 29 Big in gara e l'assegnazione del Leone d'oro all'artista preferito.

Il regolamento di Sanremo 2025

Confermate le tre giurie (Televoto, Sala Stampa, Giuria Radio).

Nella prima serata sarà coinvolta per la votazione la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e saranno comunicate al pubblico le canzoni nelle prime 5 posizioni in classifica senza ordine di piazzamento.

Nella seconda e terza serata a giudicare i cantanti in gara saranno il pubblico attraverso il Televoto e la Giuria delle Radio.

Durante la quarta serata, quella dedicata alle cover, gli artisti in gara saranno valutati da tutte e 3 le Giurie.

Per la serata finale il voto sarà affidato alle 3 Giurie che decreteranno i primi cinque classificati (senza ordine di piazzamento). Sarà compito delle 3 Giurie effettuare una nuova votazione per arrivare alla proclamazione della canzone vincitrice del Festival.

I premi

Il Festival di Sanremo assegna numerosi premi, destinati sia al vincitore che ad altri artisti in gara. Il trofeo più ambito è il celebre Leone d’Oro, una scultura raffigurante un leone rampante accanto a una palma, simbolo iconico della città di Sanremo. Una versione argentata dello stesso trofeo viene consegnata ai vincitori della categoria Giovani, nelle edizioni in cui questa è prevista. Dal 2022 al 2024, il Leone d’Oro è stato assegnato anche al vincitore del Premio Cover, dedicato alla serata delle reinterpretazioni.

Tra i riconoscimenti di maggiore rilievo spicca il Premio della Critica, istituito nel 1982 e intitolato a Mia Martini dal 1996. Questo prestigioso premio viene assegnato dalla stampa specializzata sia nella categoria Campioni che in quella Giovani. Altri premi significativi includono il Premio della Sala Stampa TV, Radio e Web, intitolato a Lucio Dalla dal 2013, il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo e il Premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione musicale, entrambi istituiti nel 2013.

Accanto a questi premi principali, vi sono anche riconoscimenti accessori, come il Premio Lunezia per il valore musical-letterario, il Premio Enzo Jannacci NuovoIMAIE per la migliore interpretazione e il Premio alla carriera “Città di Sanremo”, destinato a personalità di spicco del mondo dello spettacolo. Inoltre, durante la serata dedicata alle cover, viene assegnato un premio speciale al vincitore di quella performance.

Il Suzuki Stage

Mattia Stanga e Jody Cecchetto sono i presentatori degli artisti che si esibiranno ogni sera sul palco del Suzuki Stage in piazza Colombo.

martedì 11 febbraio: Raf

mercoledì 12 febbraio: BigMama

giovedì 13 febbraio: Ermal Meta

venerdì 14 febbraio: Benji & Fede

sabato 15 febbraio: Tedua

FantaSanremo 2025

Il Fantasanremo non perde il suo fascino, nonostante le novità introdotte nelle regole del gioco. A meno di un mese dall’inizio del Festival di Sanremo 2025 (11-15 febbraio), il fantasy game dedicato all’iconico evento musicale italiano è pronto a scaldare i motori. Secondo i dati comunicati all’Adnkronos, sono già oltre 500.000 le squadre iscritte e più di 80.000 le leghe formate. Tuttavia, gli organizzatori lanciano un avviso: "Pronti per la volata finale, mancano solo 24 giorni alla chiusura delle iscrizioni, non riducetevi all'ultimo minuto come al solito". Tra i capitani più scelti figurano grandi nomi come Achille Lauro, Elodie, Olly, Giorgia e Tony Effe. Il gioco gode anche di una forte presenza sui social media, con numeri in continua crescita: 700.000 follower su Instagram (erano 500.000 a gennaio 2024), 230.000 su TikTok, 65.000 su X, 35.000 su Facebook e 190.000 su Threads. Il canale Telegram conta 28.500 iscritti attivi e appassionati.

Le novità L’edizione 2025 del Fantasanremo porta con sé importanti novità: le squadre sono ora composte da 7 membri (5 titolari e 2 riserve), anziché 5. Inoltre, sono state introdotte nuove funzionalità per il capitano e la possibilità di modificare la formazione ogni sera. Un altro cambiamento rilevante riguarda i bonus e i malus. Gli artisti verranno valutati anche durante il Dopofestival: riceveranno punti se partecipano attivamente, se salutano con un "high-five" Alessandro Cattelan, se interagiscono con i conduttori o con gli altri ospiti. Anche gli artisti in gara a Sanremo Giovani otterranno punti extra. Sono previsti bonus aggiuntivi per le attività extra palco, come cantare con i fan a Sanremo, "battere il cinque" alla statua di Mike Bongiorno o prendere un caffè con gli organizzatori. Infine, molti bonus e malus rimarranno segreti fino all'ultimo, per aggiungere un elemento di sorpresa e spontaneità. Ogni sera, alle 20:00, saranno svelati in diretta sui social, riguardando vari aspetti, come gli outfit o azioni specifiche sul palco. Insomma, il Fantasanremo 2025 promette di essere un’edizione ancora più avvincente, con tante sorprese per i partecipanti e i fan.