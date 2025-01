Sarà un Festival in grande, non solo per il numero record di canzoni in gara, ben 30, ma anche per il nutrito gruppo di conduttori che affiancheranno Carlo Conti sul palco dell’Ariston. Dieci volti diversi si alterneranno nel corso delle cinque serate.

Si parte martedì 11 febbraio. Nella serata inaugurale, durante la quale si esibiranno tutti i Big, Carlo Conti salirà inizialmente sul palco dell’Ariston da solo. Forse. L’idea, infatti, è quella di coinvolgere «due amici storici», anche se per ora non c’è nulla di confermato. Naturale pensare a Pieraccioni e Panariello, ma Conti ha smentito ogni possibilità, lasciando il dubbio.

La seconda serata vedrà il conduttore affiancato da Bianca Balti, descritta come «una guerriera, famosa in tutto il mondo», insieme a Nino Frassica e Cristiano Malgioglio.

La terza serata porterà sul palco Katia Follesa, sinonimo di «brillantezza», Elettra Lamborghini, rappresentante dell’«energia», e Miriam Leone, emblema di «eleganza».

La quarta serata, dedicata alle cover, sarà invece arricchita dalla presenza di Geppi Cucciari e Mahmood.

Infine, durante la serata conclusiva, Carlo Conti sarà affiancato da Alessandro Cattelan, conduttore anche del DopoFestival, e Alessia Marcuzzi.