Belcanto, stasera in tv l'ultima puntata: ecco cosa sapere

Questa sera, lunedì 17 marzo 2025, Belcanto giunge al suo atteso finale con la quarta e ultima puntata. La serie, con Vittoria Puccini nel ruolo principale, ha conquistato il pubblico, come dimostrano gli ascolti del precedente episodio del 10 marzo 2025, seguito da 3.591.000 telespettatori con uno share del 20,33%. L’interesse per questa produzione ambientata nel mondo dell’Opera di metà Ottocento resta alto, e l’episodio conclusivo promette emozioni e colpi di scena. L’appuntamento è alle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, con la messa in onda degli ultimi due episodi che chiuderanno definitivamente la storia.

"Viva Verdi": il penultimo episodio

La tensione è alle stelle nell’episodio Viva Verdi. Accecato dalla rabbia per il tradimento di Antonia, Enrico rischia di compiere un gesto estremo. Carolina, con coraggio e prontezza, riesce a scongiurare il peggio, ma le conseguenze delle azioni di Enrico sono ormai inevitabili: le autorità austriache lo stanno cercando. Costretto alla fuga, si rifugia in un cascinale isolato, dove pianifica di unirsi ai rivoluzionari diretti a Luino. Nel frattempo, Antonia si prepara al debutto ne La Cenerentola, affrontando le critiche e le difficoltà senza il sostegno della famiglia. Saverio, amico leale, tenta di aiutare Enrico a raggiungere la Svizzera, mentre Giacomo si trova diviso tra l’amore ritrovato e le ambizioni della sua carriera.

"Va, pensiero": la puntata finale

Il sipario si chiude con Va, pensiero, l’episodio che segna la conclusione della miniserie. Il talento di Carolina non passa inosservato: grazie all’intercessione di Crescenzi, riceve un’offerta straordinaria dal grande Giuseppe Verdi per interpretare Fenena nel Nabucco. Tuttavia, il suo cuore è diviso tra la passione per la musica e il desiderio di affiancare Enrico nella lotta contro l’occupazione austriaca. Maria, determinata a proteggere sua figlia e a non farle sprecare questa opportunità, cerca di convincerla a non abbandonare il canto. Nel frattempo, Antonia prova a ottenere il ruolo destinato alla sorella, ma i suoi sforzi si rivelano vani. Carolina, dopo un percorso di crescita e consapevolezza, si troverà di fronte a una scelta cruciale: seguire i suoi sogni o dare priorità agli affetti e agli ideali?

Cast

Belcanto è diretta da Carmine Elia e scritta da Andrea Valagussa, Federico Fava, Antonio Manca e Mariano Di Nardo.

Vittoria Puccini interpreta Maria Cuoio

Carmine Recano interpreta Domenico Bernasca

Giacomo Giorgio interpreta Enrico De Marchi

Caterina Ferioli interpreta Antonia Cuoio

Adriana Savarese interpreta Carolina Cuoio

Vincenzo Ferrera interpreta il Maestro Crescenzi

Andrea Verticchio interpreta Saverio Nappi

Nicolò Pasetti interpreta Pavel Falez

Serena De Ferrari interpreta Maddalena Bellerio

Antonio Gerardi interpreta Iginio Cuoio

Andrea Bosca interpreta Giacomo Lotti

Andreas Pietschmann interpreta il Principe Richter

Dove vedere l’ultima puntata

L’episodio conclusivo di Belcanto andrà in onda lunedì 17 marzo 2025 alle 21.30 su Rai 1. Per chi non potrà seguirlo in diretta, la miniserie sarà disponibile anche in streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.