Tumore al seno: nuova molecola blocca le metastasi

Sarà disponibile in Italia entro tre mesi e verrà prodotta a Pisa, dalla casa farmaceutica Menarini. Si tratta di elacestrant, molecola già utilizzata dal 2023 negli Stati Uniti e da poco tempo anche in Gran Bretagna e Germania: da poche settimane è stata autorizzata anche dall’Agenzia Italiana del Farmaco e quindi potrà essere assunta anche dalle pazienti italiane. E’ un farmaco che si somministra per via orale: ha dimostrato di essere efficace contro il tumore al seno già in fase di metastasi e resistente alle terapie di prima linea. Non si tratta quindi di una cura che porta alla guarigione, ma che blocca l’avanzare della malattia: è destinato alle malate che non hanno ricevuto benefici dai precedenti trattamenti. Uno degli aspetti più importanti del funzionamento dell’elacestrant è l’efficacia soprattutto nel trattamento delle metastasi ossee e viscerali, che rappresentano le sedi più comuni di diffusione del carcinoma mammario avanzato. I dati più solidi provengono dallo studio EMERALD, trial clinico di fase III che ha confrontato elacestrant con la terapia endocrina standard in pazienti con tumore mammario HR+/HER2- metastatico già pretrattato. I risultati hanno mostrato un prolungamento significativo della sopravvivenza libera da progressione della malattia nelle pazienti trattate con elacestrant. Inoltre, il farmaco ha dimostrato una buona penetrazione nei tessuti metastatici, inclusi polmoni, fegato e ossa, sedi in cui spesso i farmaci hanno difficoltà a raggiungere concentrazioni terapeutiche efficaci. La molecola ha anche mostrato una tollerabilità accettabile, con effetti collaterali gestibili, prevalentemente gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea), senza aumento significativo degli eventi avversi gravi. Si calcola che il tumore al seno, oggi, colpisca nel mondo una donna ogni otto: nel 5-10 per cento dei casi la malattia viene diagnosticata quando è già in fase di metastasi.