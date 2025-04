L’obesità aumenta le probabilità di morire per cancro al seno

Le donne obese hanno quasi l’80% di probabilità in più di morire per cancro al seno rispetto a quelle con peso corporeo nella norma. Sono i sorprendenti risultati di uno studio danese che sarà presentato nel prossimo mese di maggio, a Madrid, durante l’European Congress on Obesity. La ricerca ha preso in esame più di 42.000 donne sopravvissute al tumore della mammella.

I ricercatori, guidati dal dottor Sixten Harborg, oncologo dell’Aarhus University Hospital, hanno ipotizzato che la sindrome metabolica -data dalla combinazione di pressione alta, glicemia ed eccesso di grasso corporeo- sia responsabile di una forte infiammazione che rende inefficace l’azione del sistema immunitario nel momento in cui deve contrastare le cellule tumorali. Le donne oggetto dello studio sono state analizzate andando ad esaminare il numero di recidive e le percentuali di sopravvivenza: gli esiti sono stati molto peggiori nelle pazienti obese con diagnosi di sindrome metabolica, e i risultati si sono dimostrati uguali in tutti e tre i continenti dove lo studio è stato portato avanti, cioè Europa, Asia e America. Alcuni studiosi hanno preso in considerazione l’ipotesi che anche l’ormone estrogeno possa favorire la crescita di alcuni tumori al seno. .

Oggi, in Italia, il carcinoma mammario è il tumore più frequente nella popolazione femminile: ogni anno si registrano più di 55.000 diagnosi: di anno in anno, però, si osserva una mortalità sempre minore, tanto che nel nostro Paese la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è pari quasi al 90%. E’ una delle più alte in Europa, anche grazie agli efficaci programmi di screening che consentono sempre più spesso una diagnosi precoce.

Ora i risultati di questo studio, pubblicati sul Journal of Internal Medicine suggeriscono anche nuove strategie per riuscire a vincere la battaglia contro il cancro al seno: riuscire a portare avanti uno stile di vita sano, mantenere un peso nella norma diminuendo l’apporto calorico e il consumo di alcool, e quindi tenere a bada la pericolosa sindrome metabolica, potrebbe aumentare notevolmente le chance di sopravvivenza.