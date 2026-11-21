Ogni famiglia ha i suoi batteri. E molti arrivano in casa su quattro zampe. Vivere con un cane o un gatto vuol dire scambiarsi continuamente microbi, alcuni provenienti dall’ambiente esterno, altri dallo stesso organismo dell’animale. E questa invisibile convivenza, suggeriscono nuove ricerche, potrebbe aiutarci a sviluppare difese immunitarie più efficaci, soprattutto nei primi anni di vita. Uno studio pubblicato su Pediatric Allergy and Immunology ha analizzato i batteri presenti nella polvere delle abitazioni di 368 bambini, seguiti durante il primo anno di vita. È emerso che nelle case con cani erano più abbondanti alcuni batteri associati a meno settimane di febbre e a un minore ricorso agli antibiotici. Secondo le analisi statistiche, questi microrganismi potrebbero spiegare parte dei benefici osservati nei bambini che vivono con un cane. Un’altra ricerca canadese ha scoperto che i neonati maggiormente esposti a un allergene del cane presente nella polvere domestica avevano, a cinque anni, un rischio inferiore di asma e una migliore funzionalità polmonare. In questo caso non si tratta di batteri, ma di una proteina dell’animale: un indizio che gli effetti della convivenza dipendano da una complessa combinazione di esposizioni biologiche.

Anche negli adulti la convivenza con gli animali lascia tracce. Uno studio del 2025 uscita su Microbiota and Host ha rilevato differenze nel microbiota intestinale (l’insieme dei microrganismi che popolano il nostro intestino) tra chi possiede o frequenta abitualmente cani e chi no. Già alcuni anni prima, un gruppo dell’Università del Colorado aveva analizzato 159 persone e 36 cani di 60 famiglie, scoprendo che i proprietari avevano sulla pelle comunità batteriche più simili a quelle del proprio cane che a quelle di cani estranei. Inoltre, due adulti che vivevano con un cane condividevano più batteri cutanei rispetto alle coppie senza animali. Una sorta di impronta microbica familiare. Nel 2024 uno studio giapponese ha analizzato i microbi intestinali di persone e cani dopo due settimane, uno e tre mesi di convivenza. Sono state identificate undici varianti di sequenze batteriche condivise, tra cui quelle appartenenti ai gruppi Ruminococcus, Blautia e Streptococcus. Le osservazioni suggerivano passaggi dal cane all’uomo e viceversa.

Dalle passeggiate al divano: come avviene lo scambio microbico fino agli occhi

Ma da dove arrivano questi microbi? Le fonti sono due. La prima è l’ambiente esterno. Passeggiando, il cane raccoglie sul pelo e sulle zampe batteri e funghi di terreno, erba, acqua e piante. Poi li deposita su tappeti, pavimenti e divani. È una sorta di corriere della biodiversità microbica, che mette in comunicazione il mondo esterno con l’abitazione. Le case con cani sono più ricche di microrganismi ambientali. La seconda fonte è il corpo dell’animale: i batteri della pelle, della bocca e dell’intestino possono passare alle persone con carezze, giochi e spazi condivisi. E lo scambio è reciproco: anche i nostri microbi possono raggiungere l’animale. Un’altra sorpresa riguarda gli occhi. Una ricerca dell’Università di Bologna del 2025 su One Health ha confrontato i microbi oculari di 15 cani e dei rispettivi proprietari. Le comunità risultavano in parte simili, soprattutto nei cani di piccola taglia, forse perché tenuti più spesso in braccio e più vicino al volto. La presenza di altri animali domestici era inoltre associata a maggiore somiglianza, secondo una delle misure utilizzate. Un risultato preliminare, ma suggestivo: la condivisione microbica interessa perfino gli occhi.

Cani e gatti a confronto: chi educa meglio le nostre difese

E i gatti? Anche loro partecipano allo scambio, ma in modo diverso. Un cane che esce porta più microbi ambientali; un gatto sempre al chiuso può condividere soprattutto quelli dell’abitazione e del proprio corpo. Uno studio del 2018 ha trovato in alcuni gatti microbi cutanei sorprendentemente simili a quelli umani. È possibile, quindi, che siamo anche noi a modificare il loro microbiota. Quanto ai benefici immunitari, le evidenze sono più convincenti per i cani che per i gatti. L’ipotesi è che gli incontri microbici contribuiscano a educare il sistema immunitario. Nei primi anni di vita le nostre difese devono imparare a riconoscere i microrganismi pericolosi, ma anche a tollerare quelli innocui. Una maggiore varietà di incontri microbici e l’esposizione alle sostanze da essi prodotte potrebbero favorire questa maturazione e regolare le risposte infiammatorie. Ma più batteri non significano necessariamente più salute: contano le specie e le loro interazioni con l’organismo.

Alcuni esperimenti suggeriscono anche un legame tra microbi intestinali e malattie respiratorie. In una ricerca pubblicata su PNAS, topi esposti alla polvere di case con cani mostravano modificazioni del microbiota intestinale e una minore infiammazione delle vie respiratorie dopo l’esposizione ad allergeni. Un batterio diventato particolarmente abbondante, Lactobacillus johnsonii, somministrato separatamente, contribuiva a proteggerli anche dall’infezione da virus respiratorio sinciziale. Gli effetti devono ancora essere dimostrati nell’uomo.

Il rovescio della medaglia: resistenza agli antibiotici e rischi per la salute

Ma non tutti i microbi condivisi sono innocui. Alcuni batteri del genere Pasteurella, presenti nella bocca di cani e gatti, possono provocare infezioni attraverso morsi e ferite. Uno studio del 2026 su Environment International ha inoltre individuato geni di resistenza agli antibiotici condivisi tra gatti e proprietari, con somiglianze maggiori dopo convivenze più lunghe. «Il fatto che i cani condividano il microbiota delle superfici esterne (mucosa congiuntivale, pelle) deve essere tenuto in considerazione quando noi o loro ci sottoponiamo a trattamenti antimicrobici», spiegano Piera Versura e Alessandra Scagliarini, dell’Università di Bologna, autrici dello studio sui microbi oculari. «Il fenomeno delle resistenze non resta limitato alla sola specie trattata ma può diffondersi ad altre, anche tramite l’ambiente. È necessario adottare una prospettiva integrata di One health, riconoscendo che la salute di ciascuno di noi è parte di un equilibrio più ampio, condiviso con gli altri esseri viventi e con l’ambiente in cui viviamo».

L’igiene resta fondamentale: attenzione all’echinococcosi

Non bisogna dunque confondere i vantaggi dell’esposizione microbica con un invito a trascurare l’igiene. Basti pensare all’echinococcosi, una grave infezione parassitaria causata dalle larve di piccoli vermi piatti. L’uomo può contrarla ingerendo accidentalmente le uova del parassita, per esempio dopo aver accarezzato un cane che le ha sul pelo o consumando acqua, verdure o frutti di bosco contaminati dalle feci di cani infetti. Nell’organismo le larve di Echinococcus possono raggiungere soprattutto fegato e polmoni, formando cisti che crescono per anni senza sintomi. Nei casi più gravi possono danneggiare gli organi e, se si rompono, provocare una pericolosa reazione allergica. Lavarsi le mani dopo aver raccolto le deiezioni o pulito le lettiere e curare la salute degli animali restano precauzioni importanti. Quando diciamo che un cane o un gatto fa parte della famiglia, descriviamo una realtà biologica più letterale di quanto immaginiamo.