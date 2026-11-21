Dal 18 al 20 dicembre una tappa della coppa del mondo nella pista nata con le Olimpiadi Invernali e dove si allenano gli atleti della Nazionale. Il direttore tecnico Oioli: “Ci vuole un fisico da centometrista: velocità e spinta, arriviamo anche a 150 km l’ora di velocità”

Dal 18 al 20 dicembre 2026 il grande sliding internazionale torna protagonista a Cortina d’Ampezzo con una tappa della IBSF Bob & Skeleton World Cup. Sul ghiaccio della nuova Pista Olimpica Eugenio Monti, i migliori atleti e gli equipaggi più forti del circuito mondiale si sfideranno nelle discipline del bob e dello skeleton, tra velocità, precisione e centesimi decisivi. Una settimana di competizioni che riporta Cortina al centro del calendario internazionale e apre una nuova stagione per gli sport di scivolamento nella Regina delle Dolomiti. Già perchè dopo le polemiche pre e post Olimpiadi la pista Eugenio Monti è adesso perfettamente fruibile e gli azzurri della nostra squadra si sta allenando in questi giorni per preparare l’evento. E nel frattempo è partita la piantumazione di 8.000 alberi di quaranta specie autoctone attorno allo Sliding Centre Eugenio Monti. Finalmente gli atleti azzurri possono allenarsi a casa loro senza essere costretti a lunghe trasferte all’estero. Con Maurizio Oioli, direttore tecnico della nazionale di bob e di skeleton proviamo ad entrare nel mondo del bob, cercando capire com’è la vita degli atleti che si dedicano a questa disciplina-.

Oioli, come si prepara un atleta di bob o skeleton per le sue gare?

“Nella preparazione estiva lavoriamo in pista, gli allenamenti sono simili a quelli di un centometrista. Nel bob e nello skeleton sono molto importanti i primi 30 metri, quelli di spinta. Serve forza e velocità dinamica, con una grande coordinazione perchè i bob arrivano a pesare duecento chili e bisogna portare un po’ di peso dalla propria parte. Poi si raggiungono velocità altissime, con il bob si possono toccare i 150 chilometri orari”.

Come state pubblicizzando il vostro sport?

“Abbiamo fatto una serie di giornate di propaganda con i giovani, ovviamente privilegiando le città del nord ma anche a Roma e il riscontro è stato molto buono. Poi ovviamente i nostri numeri sono piccoli, tenete conto che in Italia c’è una pista sola, quella di Cortina appunto e la nostra nazionale è composta da venti atleti che praticano il bob e quindici che si esibiscono nello skeleton”,

Perchè un ragazzo dovrebbe fare il bob?

“Perchè è una sfida alla velocità, come andare in macchina o in moto, ma nel nostro caso il motore è l’atleta. La passione e l’adrenalina che dà la velocità quando sei su un bob è pari a quella di un pilota di Moto Gp o di Formula 1”.

Finalmente potete allenarvi a Cortina.

“La pista Eugenio Monti è stata una svolta per noi, risparmiandoci i viaggi all’estero. Cortina ha un posto speciale nella storia del bob se non altro per la grandezza dell’atleta a cui è dedicata la pista. Io posso dire di avere vissuto una splendida esperienza durante le Olimpiadi dello scorso febbraio e i miei colleghi delle altre nazionali non vedono l’ora di tornare a Cortina per le gare di coppa del Mondo perchè la pista è velocissima”.

Nonostante le tante polemiche politiche.

“Quelle purtroppo in Italia ci sono sempre, ma a noi interessava avere una pista dove allenarci. A Cortina c’è una comunità locale che prova grande affetto per il bob, ci sono molti club locali e molti sono venuti a vedere i nostri allenamenti dimostrandoci grande affetto. L’effetto Olimpiadi c’è stato e ci sarà ancora perchè quando fai vedere posti così belli nel mondo la gente ha voglia di vederli e si dimentica delle polemiche”.

Il bob non è uno sport dove si guadagna molto, gli atleti hanno anche altri lavori?

“Tendenzialmente gli atleti più forti fanno parte dei gruppi militari e questo consente loro di potersi dedicare a tempo pieno all’attività agonistica che si svolge da metà ottobre a metà marzo. Quindi è difficile avere un’attività lavorativa. La carriera di un’atleta di bob può iniziare intorno ai 14 anni, per lo skeleton anche qualche anno prima. E termina intorno ai 35 anche se adesso si è un po’ allungata”.

Obiettivi di questa stagione?

“Fare bene in Coppa del Mondo per prepararci al meglio per i Mondiali che a febbraio 2027 si svolgeranno a Lillehammer. Abbiamo una squadra forte con Baumgartner che nel bob a quattro può regalarci soddisfazioni.