Hantavirus sulla nave da crociera: Può diventare un nuovo Covid?

Il focolaio di hantavirus emerso a bordo della nave MV Hondius nell’Oceano Atlantico ha ormai assunto una dimensione internazionale. Le autorità sanitarie stanno seguendo persone potenzialmente esposte in almeno dodici Paesi, con l’obiettivo di ricostruire con precisione la rete dei contatti e individuare rapidamente eventuali casi secondari. Tra i Paesi coinvolti nelle attività di monitoraggio figurano Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera, Germania, Francia, Singapore, Paesi Bassi e Sudafrica. In Francia è stata tracciata almeno una persona entrata in contatto con un caso confermato. A Singapore, invece, due passeggeri che avevano viaggiato sulla stessa tratta aerea della donna olandese poi deceduta in Sudafrica sono sotto monitoraggio: uno dei due avrebbe manifestato sintomi compatibili con l’infezione ed è in attesa di conferma di laboratorio. Resta inoltre da chiarire se una hostess della compagnia aerea KLM possa essere stata esposta durante il volo. Il quadro aggiornato comunicato oggi dalla World Health Organization parla di otto casi complessivi, di cui cinque confermati e tre sospetti, con tre decessi. L’Organizzazione ribadisce che il rischio per la popolazione generale resta basso, ma sottolinea che il periodo di incubazione può protrarsi per diverse settimane. Per questo motivo il numero finale di casi potrebbe ancora cambiare.

Quali sono i sintomi della variante Andes

Uno degli aspetti che rende clinicamente insidiosa l’infezione da hantavirus Andes è la fase iniziale spesso poco specifica. I primi sintomi possono infatti ricordare molte altre infezioni virali comuni, con febbre, malessere generale, dolori muscolari, cefalea, nausea, vomito e, in alcuni casi, dolore addominale o disturbi gastrointestinali. Nelle forme più severe il quadro può peggiorare rapidamente, con tosse, difficoltà respiratoria, riduzione dell’ossigenazione del sangue e importante coinvolgimento polmonare. Quando si sviluppa la sindrome polmonare da hantavirus, la progressione può portare a edema, insufficienza respiratoria acuta e necessità di ricovero in terapia intensiva. Nell’uomo i sintomi compaiono di solito tra una e otto settimane dopo l’esposizione, a seconda del tipo di virus. È anche per questo che, nel caso della MV Hondius, le autorità sanitarie non stanno monitorando soltanto i casi confermati, ma anche le persone che hanno avuto contatti ravvicinati e prolungati con i pazienti nelle settimane precedenti. La mortalità stimata nelle forme più gravi si colloca intorno al 35-40%.

Come si fa la diagnosi di hantavirus

La diagnosi precoce non è sempre semplice. Nelle fasi iniziali i sintomi possono sovrapporsi a quelli di altre malattie febbrili o respiratorie, tra cui influenza, Covid-19, polmoniti virali, leptospirosi, dengue o sepsi. Per questo la valutazione clinica parte sempre da un’anamnesi accurata. È fondamentale ricostruire l’eventuale esposizione ai roditori, i possibili rischi ambientali o professionali, i viaggi recenti e gli eventuali contatti con casi confermati o sospetti in aree dove gli hantavirus circolano. La conferma arriva poi dal laboratorio. Gli esami più utilizzati sono i test sierologici, che permettono di identificare anticorpi IgM specifici oppure un aumento progressivo dei titoli di IgG. Nella fase acuta possono essere impiegate anche tecniche molecolari, utili per rilevare la presenza di RNA virale nel sangue. Un aspetto importante riguarda la sicurezza biologica. I campioni prelevati dai pazienti possono rappresentare un rischio per il personale di laboratorio.

Hantavirus: cure e prevenzione

Al momento non esiste una cura specifica per l’hantavirus e non è disponibile un vaccino. Il trattamento è quindi di supporto e si basa sul monitoraggio clinico e sulla gestione delle possibili complicanze respiratorie, cardiache e renali. Quando necessario, il ricorso tempestivo alla terapia intensiva può migliorare significativamente la prognosi, soprattutto nei pazienti con sindrome cardiopolmonare. Per ridurre il rischio di infezione è fondamentale limitare il contatto con i roditori e con gli ambienti contaminati. Questo significa mantenere puliti ambienti domestici e luoghi di lavoro, sigillare gli accessi che consentono ai roditori di entrare negli edifici, conservare gli alimenti in modo sicuro, adottare procedure di pulizia adeguate nelle aree contaminate e rafforzare l’igiene delle mani. Durante i focolai, l’identificazione precoce dei casi, l’isolamento, il monitoraggio dei contatti stretti e l’applicazione delle misure standard di prevenzione delle infezioni restano gli strumenti più efficaci per limitare la diffusione.

Hantavirus e Covid: quali sono le differenze

Il confronto con il Covid-19 è inevitabile, ma dal punto di vista epidemiologico le differenze sono profonde. La prima riguarda il serbatoio naturale del virus. L’hantavirus è una zoonosi e il contagio umano avviene in genere attraverso l’esposizione a urine, saliva o feci di roditori infetti, oppure tramite l’inalazione di particelle contaminate presenti nell’ambiente. Il Sars-CoV-2, invece, si è affermato come virus a trasmissione prevalentemente interumana, soprattutto per via respiratoria. La seconda differenza riguarda proprio la trasmissione tra persone. Nel focolaio attuale è stato identificato il ceppo Andes, l’unico hantavirus per cui siano stati documentati episodi di trasmissione da persona a persona. Tuttavia la letteratura scientifica descrive questa modalità come rara, limitata e associata a contatti stretti e prolungati. Non esistono evidenze di una capacità di diffusione ampia e sostenuta nella popolazione, come invece accaduto durante la pandemia di Covid-19. Anche il comportamento epidemiologico è diverso. Il Covid ha mostrato una significativa quota di trasmissione pre-sintomatica e asintomatica, con ampia diffusione comunitaria. Nel caso dell’hantavirus, invece, il tracciamento si concentra su catene di contatto identificabili, non su una circolazione diffusa nella popolazione generale. In altre parole, al momento non ci troviamo di fronte a una dinamica pandemica paragonabile a quella del 2020.

Quanto dobbiamo preoccuparci davvero?

La domanda è inevitabile. E, allo stato attuale delle conoscenze, la risposta è piuttosto chiara: il rischio individuale per la popolazione generale resta basso. La stessa World Health Organization ha ribadito che, al momento, non ci sono elementi che facciano pensare a una minaccia ampia o incontrollata. L’attenzione internazionale non dipende dal numero assoluto di infezioni, ancora limitato, ma dal fatto che si tratta di un cluster internazionale, con passeggeri che hanno viaggiato tra diversi continenti prima che il focolaio venisse riconosciuto. Nelle prossime settimane gli epidemiologi cercheranno soprattutto di chiarire un punto cruciale: si tratta di un’esposizione ambientale comune, cioè persone contagiate nello stesso contesto, oppure esistono piccole catene di trasmissione interumana secondaria? È una distinzione tecnica, ma decisiva. Da quella risposta dipenderà il significato scientifico dell’intero episodio. Per ora il messaggio delle autorità internazionali resta chiaro: sorveglianza alta, attenzione clinica rigorosa, ma nessun allarme generalizzato.