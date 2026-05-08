L’Aston Villa conquista la finale Tutta la gioia del principe William

Uno stadio, una partita di calcio, quattro gol e la gioia sfrenata di un tifoso. Una foto che testimonia quanta emozione possa trasmettere una partita di calcio, ma il soggetto nella foto non è un tifoso qualsiasi. Parliamo del principe William, erede al trono d’Inghilterra. E’ nota la sua passione per l’Aston Villa, spesso è stato fotografato al Villa Park di Birmingham anche insieme ai figli, ma giovedì sera era una serata speciale: l’Aston Villa si giocava l’accesso alla finale di Europa League, un momento da non perdere. Già perchè i “Villans” hanno un passato importante con sette titoli inglesi vinti, una coppa dei Campioni e una Supercoppa Uefa nel 1982, ma negli ultimi anni hanno frequentato poco il salotto buono del calcio europeo. Eppure tanto è bastato perchè William diventasse tifoso dell’Aston Viulla come ha spiegato lui stesso in un’intervista alla Bbc: “Cercavo una squadra da tifare, i miei amici a scuola erano tutti tifosi del Manchester United o del Chelsea, allora ho deciso di scegliere una squadra di metà classifica, che potesse farmi vivere delle montagne russe emotive”.

In finale a Istanbul

E’ stata una serata indimenticabile quella di giovedì sera per William e tutti i tifosi dell’Aston Villa: 4-0 al Nottingham Forest in un derby inglese tra squadre che hanno vinto la coppa dei Campioni e l’accesso conquistato per la finale di Istanbul. Il 20 maggio la quadra di Emery sfiderà i tedeschi del Friburgo. Nessun dubbio sul fatto che William sarà al fianco della squadra, anche perchè stavolta l’Aston Villa ha grandi possibilità di alzare il trofeo al cielo. Il suo allenatore, il basco Unay Emery giocherà la sua sesta finale di Europa e ne ha già vinte quattro. Ma non avrebbe mai pensato che vincendo la quinta farà felice anche il principe William. Immaginiamo che l’impeccabile erede al trono d’Inghilterra difficilmente riuscirà a mantenere il suo aplomb se l’Aston Villa dovesse vincere. E’ la magia del calcio: rende tutti pazzi, anche gli insospettabili.