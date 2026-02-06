Gastroenterite virale alle Olimpiadi: cosa sappiamo sul norovirus

Un focolaio di norovirus ha colpito la nazionale femminile di hockey su ghiaccio della Finlandia, costringendo al rinvio di una partita. Cosa è successo, cos’è il norovirus, quali sono i sintomi e come difendersi.

Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 il torneo femminile di hockey su ghiaccio è iniziato con un imprevisto tutt’altro che sportivo. La partita d’esordio tra Finlandia e Canada in programma il 5 Febbraio è stata rinviata al 12 dopo che un numero significativo di atlete finlandesi è stato colpito da una gastroenterite acuta causata dal norovirus. I primi casi hanno riguardato quattro giocatrici, ma nel giro di poche ore la situazione è peggiorata: tra contagiate e contatti stretti messi in quarantena, 13-14 membri della rosa di giocatrici su 23 sono risultati indisponibili. La squadra a quel punto non era più in grado di garantire un numero minimo di atlete per scendere sul ghiaccio, tanto che a un allenamento pre-gara erano presenti solo otto pattinatrici e due portieri. Da qui la decisione, condivisa con gli organismi olimpici, di posticipare l’incontro. L’episodio ha acceso i riflettori su quanto un virus intestinale, spesso sottovalutato, possa incidere anche su eventi sportivi di massimo livello.

Norovirus: cos’è, come si trasmette e perché è così contagioso

I norovirus, conosciuti in passato anche come virus di Norwalk (dal nome della cittadina dell’Ohio teatro di un’importante epidemia alla fine degli anni Sessanta) sono stati identificati per la prima volta nel 1972 e appartengono alla famiglia dei Caliciviridae, virus a RNA a singolo filamento. Rappresentano la prima causa al mondo di gastroenterite acuta di origine non batterica. Per le loro dimensioni estremamente ridotte, per lungo tempo la diagnosi è stata possibile solo attraverso la microscopia elettronica o mediante la ricerca di anticorpi specifici nel sangue. Oggi, invece, la disponibilità di test diagnostici rapidi basati su tecniche molecolari consente l’identificazione diretta del virus a partire da campioni biologici. La loro straordinaria resistenza ambientale, unita all’elevata capacità di sopravvivere a temperature e condizioni diverse, rende i norovirus particolarmente difficili da eradicare, soprattutto in ambienti chiusi e ad alta densità di persone, come quelli che ospitano le delegazioni sportive delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. L’incubazione varia generalmente tra le 12 e le 48 ore, mentre l’infezione ha una durata compresa tra le 12 e le 60 ore.

Si trasmette soprattutto per via oro-fecale, attraverso mani contaminate, superfici, acqua o alimenti infetti, ma anche tramite minuscole goccioline disperse nell’aria durante gli episodi di vomito. I sintomi includono diarrea improvvisa, vomito, nausea, dolori addominali e talvolta febbre. Nella maggior parte dei casi la malattia dura, appunto, da uno a tre giorni, ma può essere molto debilitante e pericolosa per bambini, anziani e soggetti fragili, ma anche per gli atleti sottoposti a sforzi intensi, a causa del rischio di disidratazione. La condivisione di alloggi, mense e aree comuni facilita la nascita di focolai, in modo non dissimile da quanto avviene negli ambienti scolastici.

Prevenzione e cure: come difendersi dal norovirus

Non esistono farmaci antivirali specifici né un vaccino approvato contro il norovirus. La terapia è sintomatica e si basa soprattutto su riposo e reintegrazione dei liquidi, fondamentali per prevenire la disidratazione. La vera arma resta la prevenzione: lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone, disinfettare le superfici, evitare la preparazione di cibi se si hanno sintomi gastrointestinali e isolare temporaneamente le persone contagiate. I disinfettanti a base alcolica, da soli, non sono sempre sufficienti. Il caso delle atlete finlandesi dimostra che il norovirus non è un semplice disturbo passeggero, ma un problema di sanità pubblica capace di fermare competizioni internazionali.

«Speriamo che riescano a limitare molto velocemente questo focolaio» ha detto l’immunologo Matteo Bassetti sui suoi profili social «In caso contrario il rischio è di avere delle Olimpiadi rovinate, non solo per la squadra di hockey, ma anche per molti altri atleti». Nel frattempo, anche dal Regno Unito arriva un allarme: gli ultimi dati mostrano che nel Paese ogni giorno sono stati occupati in media oltre 1.100 posti letto per adulti a causa del virus. Gli esperti dell’NHS, il sistema sanitario britannico, hanno lanciato un alert affermando che «Il norovirus può essere una malattia molto spiacevole e debilitante, soprattutto per chi soffre di patologie pregresse, ed è fondamentale che le persone facciano tutto il possibile per impedirne la diffusione. I gel alcolici per le mani non uccidono il norovirus, ma è possibile prevenirne la diffusione lavandosi spesso le mani con acqua e sapone».

Se c’è una lezione che Milano-Cortina 2026 sta già impartendo, è che alle Olimpiadi non basta arrivare in forma smagliante: servono anche uno stomaco d’acciaio e molta fortuna. Perché a volte, più che l’avversario, il pericolo arriva da un virus invisibile che riesce comunque a prendersi la scena e a rimandare il fischio d’inizio.