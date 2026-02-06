Cime Tempestose: Airbnb apre la stanza di Cathy tra cinema, letteratura e brughiere inglesi

Non è una storia d’amore. È una febbre. Cime Tempestose non racconta sentimenti conciliabili, ma legami che divorano, paesaggi che assorbono i corpi, case che trattengono le voci di chi le ha abitate. E forse è per questo che, a quasi due secoli dalla pubblicazione del romanzo di Emily Brontë, quelle stanze continuano a esercitare un’attrazione irrazionale.

Oggi, tra le brughiere dello Yorkshire, quel richiamo torna concreto. Non sulla pagina, ma nello spazio fisico di una casa. E di una stanza.

In questo dialogo tra cinema, memoria e immaginario collettivo si inserisce l’iniziativa di Airbnb, che per la prima volta apre al pubblico un’esperienza ispirata alla pellicola: un soggiorno nella camera di Cathy Earnshaw a Thrushcross Grange, dimora simbolo dell’universo emotivo di Wuthering Heights.

Dal 27 febbraio al 4 marzo 2026, tre coppie potranno trascorrere una notte in uno dei luoghi più iconici della letteratura ottocentesca, trasformato dal cinema in spazio abitabile, carico di suggestioni, desiderio e inquietudine.

La stanza di Cathy: un interno che racconta un personaggio

La camera da letto di Cathy non è una semplice ricostruzione scenografica. È un ambiente pensato per restituire la complessità del personaggio, così come reinterpretato dalla visione di Fennell. Pareti dai toni caldi, materiali stratificati, dettagli che sembrano custodire tracce di una presenza mai del tutto svanita: ciocche di capelli intrecciate nel tavolo, tessuti che richiamano gesti quotidiani, superfici che evocano un mondo interiore inquieto.

La stanza diventa parte attiva del racconto, un luogo che non si limita a ospitare ma osserva, trattiene, suggerisce. Un interno che parla di desiderio, appartenenza e perdita, come se Cathy fosse appena uscita lasciando dietro di sé un’eco persistente.

Thrushcross Grange, tra eleganza e rituali

L’esperienza si estende anche alla sala da pranzo di Thrushcross Grange, dove gli ospiti vengono accolti per una cena a lume di candela ispirata alle tradizioni gastronomiche dello Yorkshire e ai pasti mostrati nella trasposizione cinematografica. Argenteria, atmosfere ovattate, una ritualità che richiama l’idea di casa come spazio sociale e simbolico.

La serata prosegue con un momento più intimo: una sessione privata di ascolto della colonna sonora ufficiale del film Wuthering Heights, con brani di Charli XCX, pensata come esperienza emotiva condivisa. A conclusione, agli ospiti viene consegnato un vinile esclusivo ispirato al film, oggetto-souvenir che lega memoria sonora e permanenza fisica.

Le brughiere come paesaggio narrativo

Fuori dagli interni, è il territorio a parlare. Le brughiere dello Yorkshire restano il cuore pulsante dell’esperienza: spazi aperti, vento, orizzonti irregolari che hanno ispirato Emily Brontë e che oggi tornano protagonisti anche sullo schermo.

Il soggiorno include una passeggiata a cavallo tra le brughiere, un tradizionale afternoon tea dedicato ai sapori locali e una visita alla Brontë Parsonage, la casa museo delle sorelle Brontë, per ricostruire il contesto culturale e familiare da cui nacque il romanzo. La mattina seguente, la colazione salata – eggs and soldiers – chiude l’esperienza con un richiamo diretto all’immaginario del film.

Cinema, viaggio e immaginario condiviso

Secondo i dati interni di Airbnb, le ricerche globali legate a soggiorni romantici nel periodo di San Valentino sono cresciute di quasi il 24 per cento, segnale di un interesse rinnovato per esperienze che intrecciano emozione, narrazione e luogo. In questo senso, Cime Tempestose diventa non solo un film, ma un dispositivo culturale capace di riattivare territori e immaginari.

Come sottolineato da Warner Bros. Pictures, la lettura di Emerald Fennell nasce da un rapporto personale con la storia d’amore tra Cathy e Heathcliff e con la natura selvaggia dello Yorkshire, elemento centrale tanto nel romanzo quanto nella sua trasposizione cinematografica.

Come partecipare

L’esperienza è disponibile per tre soggiorni distinti, ciascuno per due ospiti, tra il 27 febbraio e il 4 marzo 2026. La partecipazione è gratuita, mentre viaggio e trasferimenti restano a carico degli ospiti. Le richieste di prenotazione possono essere inviate a partire dal 20 febbraio alle ore 13:00 CEST sul sito ufficiale dedicato.