Oltre un italiano su quattro tra i 35 e i 74 anni ha il colesterolo alto, ma molti non lo sanno o non si curano. Gli esperti lanciano l’allarme: controllare i valori LDL potrebbe prevenire malattie cardiovascolari e ridurre la spesa sanitaria di 3,7 miliardi di euro.

Il 40,7% degli italiani con il colesterolo alto non sa di averlo. Un altro 35,5% ne è consapevole, ma non segue alcuna terapia. Soltanto il 23,8% è in trattamento e, anche tra chi assume farmaci, meno di due pazienti su dieci riescono a raggiungere i valori raccomandati. È il quadro che emerge dai dati dell’Istituto superiore di sanità, rilanciati in occasione della presentazione alla Camera dei deputati dell’Agenda 2026-2030 per la gestione delle dislipidemie e la riduzione del rischio cardiovascolare. Numeri che riportano l’attenzione su uno dei principali fattori di rischio per infarto e ictus, spesso sottovalutato proprio perché non provoca sintomi evidenti.

Il problema riguarda oltre un quarto della popolazione italiana tra i 35 e i 74 anni e non può essere considerato una questione esclusivamente legata all’invecchiamento. Anche persone giovani, apparentemente sane e senza disturbi particolari possono avere livelli elevati di colesterolo LDL, quello comunemente definito “cattivo”. La conseguenza è che il rischio cardiovascolare può aumentare nel corso degli anni senza che la persona ne abbia consapevolezza.

Colesterolo alto, perché è pericoloso anche quando non ci sono sintomi

Il colesterolo è una sostanza indispensabile per l’organismo, coinvolta nella formazione delle membrane cellulari e nella produzione di alcuni ormoni. Il problema nasce quando la concentrazione di alcune lipoproteine nel sangue, in particolare quelle a bassa densità o LDL, supera i livelli appropriati per il rischio individuale.

Un eccesso di colesterolo LDL favorisce l’accumulo di materiale lipidico nelle pareti delle arterie, contribuendo alla formazione delle placche aterosclerotiche. Nel tempo queste possono restringere i vasi sanguigni, ostacolare la circolazione e, nei casi più gravi, rompersi favorendo la formazione di coaguli responsabili di infarti e ictus.

La caratteristica più insidiosa è proprio l’assenza di segnali riconoscibili. Il colesterolo alto, nella maggior parte dei casi, non provoca sintomi specifici e può rimanere elevato per anni prima che venga individuato attraverso un esame del sangue.

Il rischio non dipende soltanto dal singolo valore, ma anche dalla sua persistenza nel tempo e dalla presenza di altri fattori, come ipertensione, diabete, fumo, familiarità per malattie cardiovascolari e sedentarietà.

A confermare la gravità del problema sono anche i dati sulle malattie cardiovascolari in Italia, responsabili ogni anno di quasi 225mila decessi e oltre 930mila ricoveri ospedalieri. Secondo le stime richiamate dall’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri, circa 47mila morti all’anno sarebbero attribuibili a un insufficiente controllo del colesterolo.

Quali sono i valori del colesterolo da controllare

Uno degli errori più comuni è considerare il colesterolo totale come l’unico indicatore della salute cardiovascolare. In realtà, per valutare correttamente il rischio è necessario osservare soprattutto il colesterolo LDL, insieme al colesterolo HDL, ai trigliceridi e agli altri elementi del profilo clinico.

Le linee guida della Società europea di cardiologia e della Società europea dell’aterosclerosi, aggiornate nel 2025, stabiliscono obiettivi differenti in base al rischio cardiovascolare individuale.

Per le persone considerate a basso rischio, il valore di riferimento del colesterolo LDL è inferiore a 116 mg/dL, mentre per chi presenta un rischio moderato l’obiettivo scende sotto i 100 mg/dL.

Le soglie diventano più rigorose per chi presenta condizioni cliniche che aumentano la probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari. Nei pazienti ad alto rischio il colesterolo LDL dovrebbe essere mantenuto sotto i 70 mg/dL, mentre per quelli a rischio molto alto l’obiettivo è inferiore a 55 mg/dL. In queste ultime due categorie le raccomandazioni prevedono generalmente anche una riduzione di almeno il 50% rispetto ai valori iniziali.

Non esiste quindi un unico numero valido per tutti. Un valore considerato accettabile per una persona giovane senza particolari fattori di rischio potrebbe essere troppo elevato per chi ha già avuto un infarto, soffre di determinate patologie croniche o presenta una malattia cardiovascolare accertata.

Per questo il risultato delle analisi deve essere interpretato dal medico nel contesto della situazione clinica individuale, senza limitarsi a verificare se il valore rientra nell’intervallo riportato dal laboratorio.

Perché tanti italiani non riescono ad abbassare il colesterolo

Il problema, secondo gli esperti, non riguarda soltanto la mancata diagnosi. Anche quando il colesterolo alto viene individuato e viene prescritta una terapia, il raggiungimento dei valori raccomandati resta spesso difficile.

Tra i pazienti trattati, appena il 19,4% raggiunge il proprio obiettivo terapeutico. Un dato che evidenzia la distanza tra le possibilità offerte dalla medicina e i risultati ottenuti nella pratica quotidiana.

Le ragioni possono essere diverse: trattamenti non sufficientemente intensivi rispetto al rischio individuale, controlli troppo distanziati, difficoltà nel seguire regolarmente le prescrizioni e sospensioni autonome dei farmaci.

Un aspetto particolarmente delicato riguarda le statine, tra i medicinali maggiormente utilizzati per ridurre il colesterolo LDL. Nonostante la loro efficacia nella prevenzione cardiovascolare sia documentata da numerosi studi, una parte dei pazienti continua a nutrire diffidenza nei confronti di questi trattamenti, talvolta preferendo ricorrere agli integratori.

Filippo Crea, presidente eletto della Società europea di cardiologia, ha richiamato l’attenzione proprio sulla cosiddetta statino-fobia, sottolineando come il mancato utilizzo di terapie efficaci contribuisca a mantenere elevato il rischio cardiovascolare.

Le più recenti raccomandazioni europee confermano le statine come prima scelta farmacologica quando indicate e prevedono, nei casi necessari, l’impiego di altre terapie o associazioni di farmaci per raggiungere gli obiettivi stabiliti. Gli integratori privi di prove adeguate di efficacia non rappresentano un’alternativa equivalente ai trattamenti prescritti.

La strategia che potrebbe far risparmiare 3,7 miliardi di euro

Migliorare il controllo del colesterolo significherebbe non soltanto ridurre infarti e ictus, ma anche alleggerire una parte importante della spesa sanitaria italiana.

È questo l’obiettivo di CardioTarget – Osservatorio LDL per la Salute Cardiovascolare, che il 16 novembre ha presentato alla Camera dei deputati l’Agenda 2026-2030, elaborata da un gruppo multidisciplinare di 24 esperti.

Secondo le stime illustrate durante la presentazione, portare i pazienti ai valori di colesterolo LDL raccomandati per il proprio livello di rischio potrebbe generare un risparmio potenziale di 3,7 miliardi di euro di spesa sanitaria diretta. Una cifra che va considerata come il risultato stimato di una strategia di prevenzione più efficace, non come un risparmio già realizzato.

Le malattie cardiovascolari comportano attualmente una spesa sanitaria diretta stimata in circa 21,3 miliardi di euro. Il costo di un paziente che non raggiunge i valori terapeutici raccomandati può arrivare, secondo le valutazioni presentate, fino a 2mila euro in più.

La strategia punta quindi a intervenire prima che si manifestino le complicanze, attraverso diagnosi tempestive, controlli periodici, trattamenti appropriati e una maggiore continuità delle cure.

L’obiettivo non è semplicemente aumentare il numero di persone che assumono farmaci, ma assicurarsi che ciascun paziente raggiunga e mantenga nel tempo i livelli di colesterolo adeguati alla propria condizione.

Come abbassare il colesterolo e quando fare le analisi

La prevenzione comincia dalla conoscenza dei propri valori. Un semplice esame del sangue consente di misurare il colesterolo totale, LDL e HDL, insieme ai trigliceridi, offrendo al medico le informazioni necessarie per una prima valutazione.

La frequenza dei controlli non è uguale per tutti. Chi presenta familiarità per colesterolo elevato o malattie cardiovascolari precoci, diabete, ipertensione o altri fattori di rischio può avere bisogno di verifiche più ravvicinate rispetto a una persona senza particolari condizioni cliniche.

Anche lo stile di vita svolge un ruolo importante. Un’alimentazione equilibrata, con un consumo limitato di grassi saturi e una maggiore presenza di fibre, legumi, cereali integrali, frutta e verdura, può contribuire a ridurre il colesterolo LDL. L’attività fisica regolare, il controllo del peso e l’eliminazione del fumo aiutano inoltre a contenere il rischio cardiovascolare complessivo.

Quando queste misure non sono sufficienti, oppure quando il rischio cardiovascolare è già elevato, può essere necessario ricorrere a una terapia farmacologica. L’eventuale miglioramento dei valori non deve però portare a sospendere autonomamente i medicinali, perché proprio il trattamento potrebbe essere responsabile del risultato ottenuto.

Dal 23 novembre 2026 sono previste anche giornate gratuite di prevenzione in Lombardia e Campania, individuate come prime Regioni coinvolte nel progetto CardioTarget.

Il dato sul quale gli specialisti invitano a riflettere resta quello più significativo: la maggior parte delle persone con colesterolo alto non riceve un trattamento e, tra chi è in cura, soltanto una minoranza raggiunge i valori raccomandati. Conoscere il proprio colesterolo LDL, e soprattutto sapere quale dovrebbe essere il proprio obiettivo, rappresenta uno dei passaggi fondamentali per ridurre un rischio che spesso si sviluppa senza dare alcun segnale.