Rosso Natale

Non c'è niente da fare. Il mio amore e la mia frustrazione per te, caro Nebbiolo, non hanno eguali nel mondo del vino. Per decenni sono stato sedotto dalla tua intensità, dalla tua complessità, ma allo stesso tempo esasperato dal tuo carattere così imprevedibile, quasi lunatico. Penso soprattutto a vecchie bottiglie degli anni Cinquanta e Sessanta che possono tradursi in sorsi sublimi, unici, delicatamente fruttati, con sentori di rose o al contrario essere aceto puro. Per via di questo misterioso «destino» ho addirittura riadattato per te i versi di una poesia d'amore: Why So Pale and Wan, Fond Lover? scritta da un mio antenato nel 1637, sir John Suckling. Il messaggio è cristallino e inesorabile: «Se te ne stai pallido e muto nel bicchiere, senza trasmettere emozioni, sarà davvero impossibile afferrarti, capirti. Amarti».

