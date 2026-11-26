Lo sfogo della cantante sulla pressione estetica del web riaccende il dibattito sulla cultura dell’apparire. Tra privilegi, insicurezze e ricerca di visibilità, il confine tra condivisione autentica e spettacolarizzazione del disagio diventa sempre più sottile

Ci risiamo. Emerge dal flusso del web un video-sfogo di un’altra star, protetta dal proprio status di privilegio, che sceglie i social per denunciare… i social.

Si tratta di Angelina Mango, che senza filtri ha dichiarato: «Io sono vittima della perfezione che vedo sui social… stamattina mi sono alzata e mi sono truccata un botto perché mi facevo schifo».

Una riflessione che punta il dito contro le immagini patinate, le case perfette e la pressione a essere sempre impeccabili. Ed effettivamente, tra filtri, app per modificare foto, AI e viaggi documentati ogni secondo, la vita di molti è diventata una vetrina che fotografa realtà spesso deformate.

Ma la domanda sorge spontanea: ha senso parlare di essere vittime della perfezione dei social quando a farlo è chi sui social vive, fattura e costruisce la propria fortuna?

Angelina Mango non ha inventato nulla, né per prima ha ceduto alla tentazione del melodramma digitale. La lista delle celebrità che alternano periodi di detox a lunghi monologhi sulla “pressione della rete” è ormai infinita.

Da Ed Sheeran a Justin Bieber, passando per Tom Holland, il copione è sempre lo stesso: le grandi popstar e gli attori di Hollywood denunciano l’oppressione delle piattaforme usando esattamente quelle stesse piattaforme come megafono.

È qui che si consuma il vero cortocircuito. Si predica la normalità, si rivendica il valore dell’imperfezione e dell’errore, ma lo si fa mettendosi al centro dell’inquadratura, cavalcando l’algoritmo con la stessa identica voglia di attenzione che si finge di contestare.

Il problema è reale, la narrazione un po’ meno

«Tutto bellissimo, case bellissime, tutte perfette…» E in effetti, il problema c’è.

Perché dietro l’estetica dell’esibizione c’è un conto molto concreto. I numeri raccontano un Paese che finanzia sempre più spesso il proprio stile di vita: nel primo semestre 2026 il 10% di chi accende un finanziamento lo fa per viaggi e vacanze, una quota in crescita. E nel frattempo vola anche il credito al consumo, +4,9% nei primi sei mesi dell’anno.

Non è che i social causino i fallimenti. Ma creano il clima in cui la spesa per apparire diventa più facile, più accettata e molto più difficile da controllare.

Nessuno mette in dubbio che la dittatura della perfezione digitale sia un tema caldo e che la pressione psicologica legata all’immagine colpisca duramente i più giovani. Il disagio raccontato da Angelina intercetta un problema reale, vissuto quotidianamente da milioni di utenti comuni.

Il problema, semmai, risiede nella narrazione: trasformare un normale momento di insicurezza o una mattina in cui ci si sente giù di morale in un atto di coraggio mediatico. Quando a denunciare il sistema è una celebrità che decide di mostrarsi “vittima” della perfezione, il confine tra la condivisione autentica e il marketing del dolore si fa sottilissimo.

Alla fine, il paradosso resta tutto lì: si denuncia la gabbia dorata dei social, ma sempre rigorosamente a favore di camera.