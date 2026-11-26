Dopo Megan Fox e Michele Morrone, anche la modella americana entra nell’universo dei contenuti esclusivi a pagamento. Un’operazione imprenditoriale che promette di ridefinire il rapporto tra celebrità, pubblico e denaro.

Nel 2013 era bastato un video musicale, quello di Blurred Lines di Robin Thicke, per trasformare Emily Ratajkowski in una delle donne più desiderate del pianeta. Tredici anni dopo, la modella, attrice e scrittrice americana ha deciso di scommettere ancora una volta sul potere della propria immagine, questa volta investendo direttamente nella piattaforma destinata a monetizzarla. La trentacinquenne ha infatti annunciato il suo ingresso in Subs.com, il nuovo progetto imprenditoriale di Tim Stokely, fondatore di OnlyFans, in qualità di creatrice di contenuti e comproprietaria.

Con oltre 27 milioni di follower su Instagram, Ratajkowski dispone già di un considerevole bacino di potenziali clienti. L’abbonamento mensile al suo profilo costa 19,99 dollari, a cui possono aggiungirsi fino a 50 dollari per accedere ad alcune pubblicazioni esclusive.

Un diario digitale da quasi 20 dollari al mese

Il debutto di Ratajkowski sulla piattaforma è accompagnato dall’annuncio di Diary with Emily, una serie multimediale i cui episodi saranno accessibili gratuitamente. Tra fotografie e video, la modella racconterà i propri viaggi, il dietro le quinte degli appuntamenti mondani, le passioni e le scoperte in materia di moda, bellezza, arte e cultura.

Nel presentare il progetto, Ratajkowski ha evocato con nostalgia gli anni di Tumblr e Blogspot, quando Internet sembrava ancora offrire la possibilità di ritagliarsi uno spazio personale, lontano dalle logiche degli algoritmi e dall’ossessione per la performance. Un luogo in cui condividere una fotografia, una riflessione o un’ispirazione senza dover necessariamente costruire una narrazione impeccabile della propria esistenza.

Da Megan Fox a Michele Morrone

Ratajkowski non è la prima celebrità a lasciarsi sedurre dal nuovo progetto di Stokely. Lo scorso ottobre era stata Megan Fox ad annunciare il proprio ingresso nella società, suscitando una curiosità tale da mandare temporaneamente in tilt il sito. Anche l’attrice americana ha fissato il prezzo dell’abbonamento mensile a 19,99 dollari, mentre alcuni dei suoi contenuti esclusivi arrivano a costare 299 dollari.

A investire nella piattaforma è stato anche Michele Morrone, diventato un sex symbol internazionale grazie alla trilogia cinematografica 365 giorni. Il modello di business prevede che i creator possano mantenere la proprietà dei contenuti pubblicati e trattenere fino all’80% dei ricavi.

Il business dell’intimità

La scelta di Ratajkowski assume un significato particolare alla luce del suo percorso personale e professionale. Nel 2021, con la raccolta di saggi My Body (Sul mio corpo), la modella aveva affrontato le contraddizioni di un’industria che le aveva permesso di costruire una fortuna grazie alla propria avvenenza, senza però garantirle il pieno controllo sulla propria rappresentazione.

Diventare azionista di una piattaforma che commercializza anche la propria immagine rappresenta, almeno sulla carta, un’evoluzione di quella riflessione. Ma solleva anche nuovi interrogativi. Quanto può essere autentica una spontaneità venduta in abbonamento? E dove finisce la conquista dell’autonomia quando la propria intimità diventa un prodotto?