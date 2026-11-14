Perché questo nido d’uccello costa fino a 8.000 euro al chilo (ed è considerato una prelibatezza)

Può il nido di un uccello essere considerato una delle prelibatezze più costose al mondo, al pari dello zafferano o del caviale beluga? La risposta è sì; anzi, uno degli appellativi con cui è noto il nido di rondine, “il caviale dell’Est”, spiega molto bene quanto venga considerato d’élite questa pietanza.

Cos’è il nido di rondine (e dove è rinomato)

Il nido di rondine non è un nido qualunque. A differenza di quelli che siamo abituati a vedere sui cornicioni delle case, fatti di fango e ramoscelli, questo è composto quasi esclusivamente da saliva.

A produrlo sono piccoli uccelli appartenenti al genere Collocalia (comunemente chiamati salangane o rondoni), diffusi nel Sud-Est asiatico, in particolare in Malesia, Indonesia, Thailandia e Vietnam. La specie più celebre per i suoi nidi è la Collocalia fuciphaga (o Aerodramus fuciphagus).

Durante il periodo riproduttivo, queste rondoni secernono dalle ghiandole salivari una sostanza gommosa che, a contatto con l’aria, si indurisce e viene modellata a forma di coppa, creando un nido resistente e traslucido.

Questo alimento è profondamente radicato nella cultura gastronomica e nella medicina tradizionale cinese, dove la zuppa di nidi di rondine è considerata un piatto di lusso, servito in occasioni speciali e ritenuto capace di apportare benefici quasi miracolosi.

La sua reputazione è tale che l’appellativo “caviale dell’Est” non è affatto esagerato, rappresentando uno status symbol e un dono di grande prestigio in molte comunità asiatiche.

La difficile raccolta

Se il nido è prezioso, la sua raccolta lo è altrettanto. La maggior parte dei nidi di rondine proviene oggi dalle cosiddette swiftlet houses, edifici appositamente costruiti in città o campagne che imitano il microclima buio e umido delle grotte per attirare gli uccelli.

Una parte del “raccolto” di questi nidi (la più esclusiva) viene fatta in luoghi impervi, come grotte calcaree buie e umide, spesso situate su isole o scogliere a picco sul mare, come le celebri grotte di Gomantong nel Borneo o quelle lungo la costa meridionale della Thailandia.

All’interno di queste cavità, i raccoglitori si arrampicano su fragili impalcature di bambù e rattan, o su scale di corda, per raggiungere i nidi attaccati alle pareti e al soffitto, a decine di metri di altezza.

Il lavoro è prettamente stagionale (da febbraio ad aprile e da luglio a settembre) e richiede agilità, coraggio e una buona dose di incoscienza, visto che molti raccoglitori non utilizzano alcun sistema di sicurezza.

Anche le condizioni di lavoro sono estreme, visto che si lavora al buio, con una lanterna o una torcia, e i nidi (non più grandi del palmo di una mano) vanno staccati con cura dalla roccia.

Prezzo e benefici

Il costo di questo ingrediente è leggendario. Mentre i nidi “bianchi” possono attestarsi su prezzi che variano da 1.000 a 3.000 euro al chilo, i nidi più rari, ovvero quelli “rossi”, raggiungono cifre ben più elevate.

Questi nidi di color rosso sono infatti il risultato dell’assorbimento di minerali (soprattutto ferro) presenti sulle pareti rocciose della grotta in cui il nido viene costruito. Questi nidi rossi, estremamente rari, possono superare i 7.000-8.000 euro al chilo, rendendoli uno degli alimenti più costosi al mondo.

Ma cosa giustifica un prezzo simile? La risposta affonda le radici nella medicina tradizionale cinese, che attribuisce al nido di rondine proprietà toniche, ricostituenti, benefiche per la pelle e per il sistema immunitario.

La scienza moderna ha in parte identificato i componenti che potrebbero spiegare questi effetti. Il nido è ricco di glicoproteine, amminoacidi e soprattutto acido sialico, una molecola associata allo sviluppo cerebrale e alla funzione immunitaria.

Attenzione però, perché se da un lato il suo valore nutrizionale è innegabile, dall’altro mancano prove cliniche solide che dimostrino negli esseri umani effetti “miracolosi” come la cura di malattie o un reale ringiovanimento.

Ciò che rimane è una pietanza dalla consistenza gelatinosa e dal sapore estremamente delicato, quasi neutro. Per questo motivo, il nido viene quasi sempre servito in zuppa, dove funge da base per assorbire i sapori di ingredienti più decisi.

Anche il nido di un uccello può quindi diventare un piatto di alta cucina, capace di unire tradizione millenaria, rarità estrema e un alone di leggenda.