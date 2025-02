"Avanti tutta! Allena il tuo futuro", il primo gioco da tavolo per prepararsi al mondo del lavoro

In un’epoca sempre più dominata dalla digitalizzazione e dalle nuove tecnologie, Openjobmetis, uno dei principali operatori nel settore delle agenzie per il lavoro in Italia, ha deciso di fare un passo innovativo, lanciando “Avanti tutta! Allena il tuo futuro”, il primo gioco da tavolo pensato per allenarsi a navigare con successo nel mondo del lavoro.

Questo gioco, ideato e progettato in esclusiva da Openjobmetis, si propone di rendere l'approccio al mondo professionale più ludico, ma allo stesso tempo altamente formativo. Il percorso all'interno del gioco include temi fondamentali per i giovani che si affacciano sul mercato del lavoro, come la scrittura di un curriculum efficace, come affrontare un colloquio di lavoro, la gestione della propria pagina LinkedIn e l'importanza di una solida web reputation. Una serie di competenze essenziali per chi vuole fare il primo passo nel mondo delle imprese, ma che non sono sempre facili da apprendere.

A confermare la validità di questa iniziativa sono proprio i recruiter di Openjobmetis, che ogni anno visitano decine di scuole italiane per offrire consulenze gratuite agli studenti, guidandoli nella scelta del percorso scolastico e nella prima immersione nel mondo lavorativo. “Avanti tutta! Allena il tuo futuro” si propone così come un'ulteriore risorsa per aiutare i giovani a prepararsi, offrendo un formato divertente e interattivo.

Come si gioca

La struttura del gioco è pensata per stimolare e allenare non solo competenze teoriche, ma anche quelle pratiche e relazionali. Giocando, infatti, i partecipanti sono chiamati a prendere decisioni strategiche, collaborare con gli altri e affrontare imprevisti e ostacoli, come quelli che potrebbero incontrare nella vita lavorativa quotidiana. Le regole del gioco permettono ai giocatori di sviluppare empatia, flessibilità mentale e capacità di pianificazione, tutte funzioni esecutive fondamentali per affrontare con successo le sfide professionali.

La plancia di gioco, un’ambientazione cittadina che include scuole, uffici, ristoranti e palestre, rappresenta simbolicamente i luoghi dove è possibile esercitare il proprio talento e affrontare diverse opportunità di carriera. I partecipanti, tramite carte obiettivo, esplorano vari settori professionali, ognuno con competenze specifiche da acquisire. Il fine del gioco? Arrivare alla “firma del contratto”, segno della riuscita nel mondo del lavoro.

Openjobmetis

Il gioco non è pensato per la vendita al pubblico, ma viene distribuito gratuitamente a scuole, università, formatori e professionisti delle risorse umane, che possono utilizzarlo come strumento educativo nelle attività di orientamento professionale.

Per riceverlo, è sufficiente inviare una richiesta tramite email all'indirizzo avantitutta@openjob.it.

Inoltre, nei prossimi mesi, Openjobmetis organizzerà tornei speciali di “Avanti tutta! Allena il tuo futuro” in tutte le sue filiali, come parte di una serie di eventi di open day destinati a offrire ai candidati la possibilità di affinare la propria strategia professionale, scoprendo anche le opportunità di lavoro presenti sul territorio.

Un altro aspetto distintivo del gioco è l'attenzione all’ambiente. “Avanti tutta! Allena il tuo futuro” è stampato su carta e con materiali ecologici, dimostrando l’impegno di Openjobmetis per la sostenibilità e per la creazione di prodotti che rispecchiano i valori aziendali.

Com'è nata l'idea

La nascita di “Avanti tutta! Allena il tuo futuro” è il frutto di un’intuizione di Elisa Origi, membro del team di comunicazione, che ha proposto di utilizzare un gioco da tavolo per facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. L’idea è stata immediatamente accolta con entusiasmo dal team, tra cui Chiara Forlin, Responsabile Comunicazione & Marketing, che ha sottolineato: “Progettando ‘Avanti tutta!’, abbiamo costruito un percorso che, casella dopo casella, accompagna i ragazzi a scoprire, divertendosi, come prepararsi al loro primo lavoro.”

Openjobmetis

Il nome del gioco, come ha rivelato la stessa Forlin, è stato scelto dopo un lungo brainstorming. Il motto “Avanti tutta”, che rappresenta la carica e la determinazione del CEO di Openjobmetis, Rosario Rasizza, è diventato il simbolo dell' invito a muoversi con fiducia verso le sfide del futuro.