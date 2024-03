Soul, il Festival che celebra la meraviglia. Anche della musica

Un programma ricco, con cinquanta incontri e appuntamenti sui temi della spiritualità, fra lezioni e dialoghi, spettacoli e concerti, performance artistiche, laboratori esperienziali, momenti meditativi, attività per le scuole. Questo è il Soul Festival di Milano cinque giorni di eventi che ruotano intorno al filo conduttore di questa edizione, ovvero "meraviglia, la vigilia di ogni cosa", un'edizione ideata da Luca Bressan, Armando Buonaiuto, Valeria Cantoni Mamiani e Aurelio Mottola.

Tra le arti che popolano gli eventi del Soul Festival non poteva mancare la musica:

Il 17 marzo dalle 17 alle 18 andrà in scena al Memoriale della ShoahIl cammino dell’uomo di Martin Buber. Di e con

Manuel Buda e Valeria Cantoni Mamiani. Ad accompagnare l'incontro, i suoni del NefEsh Trio. Un concerto-narrazione per scandagliare il capolavoro in miniatura in cui il filosofo e teologo Martin Buber, tra racconti chassidici e riflessioni sapienziali, enunciò la sua idea di crescita umana: cominciare da se stessi, ma non finire con se stessi.

Due parole ebraiche, Nefesh, anima, ed Esh, fuoco. Nella loro fusione, NefEsh, è racchiusa l'essenza della ricerca musicale del trio, interprete di un suono inconsueto, virtuoso e passionale Sono queste le coordinate dell'ensemble di musicisti che propone un mix tra ritmiche pulsanti, strumenti a corda usati come percussioni, e atmosfere più soft, in un viaggio musicale tra le tradizioni Klezmer, sefardita, yemenita e poi israeliana, senza tralasciare il jazz, i balcani, il tango e gli echi delle melodie arabe.

Il 16 marzo nella Basilica di San Lorenzo Maggiore si potrà assistere ad una performance davvero o speciale:Un’oscurità che splende. Concerto al buio, con Wolfgang Fasser & Shalom Klezmer. Fisioterapista, musicoterapeuta, Wolfgang Fasser ha perso la vista in giovane età. Sabato sera, davanti a un pubblico con gli occhi bendati, accompagnato dalle musiche del quartetto di cui è parte, ci porta a scoprire quanta meraviglia dimori sotto la scorza dell’oscurità. All’ingresso, ogni partecipante riceverà una benda da indossare durante il concerto.

Venerdì 15 marzo, dalle 19 alle 20 presso la Fondazione Feltrinelli si svolgerà La vibrazione creatrice. Meraviglia inesauribile della musica, con Pierangelo Sequeri. Che cosa accade nello spazio aperto dalla musica? La musica non ha propriamente un “oggetto”, eppure apre nell’esperienza uno spazio che non può essere richiuso né occupato da qualcos’altro. In lei si accendono la risonanza spirituale della vibrazione e la memoria della nascita della coscienza. A contrappuntare l’intervento, l’esecuzione di L’abîme des oiseaux di Olivier Messiaen. Al clarinetto, Marco Giani.

Domenica 17 marzo, dalle 17 alle 18 nella Basilica di San Nazaro in Brolo verrà presentata Meravigliosa energia: Arpa di Luce, installazione sonora di e con Pietro Pirelli in cui Pirelli, compositore, percussionista, artista del suono e della luce, suonerà le corde luminose di questo strumento meraviglioso trasformando le pareti e le navate della chiesa in cassa di risonanza.