Oasis, Definitely Maybe: nostalgia del 1994

"È come se i Beatles avessero incontrato i Sex Pistols". Ecco, se c'è un quote che coglie in pieno l'attitudine del primo fenomenale album degli Oasis, quello che abbiamo appena citato è uno dei più appropriati. Lo si capisce bene dall'attacco fast and furious di Rock'n'Roll Star, un pezzo epico uno dei migliori mai scritti riguardo a cosa realmente significhi stare su un palco. Nonostante il lungo lavoro in studio (è stato registrato due volte) e poi corretto in corsa grazie al mixaggio di Owen Morris, Definitely Maybe ha il sound grezzo e vitale di un album inciso di getto in cantina senza pensarci troppo.

Il risultato è un disco figlio della rabbia, della rassegnazione e del nichilismo che attraversava l'Inghilterra di quegli anni. Una rabbia che aveva bisogno di essere urlata in faccia a tutti, sia pur nella quasi certezza che quell'urlo sarebbe servito a poco. Nel caso degli Oasis le cose sono andate oltre ogni più ottimistica previsione e la tracklist dell'album è storia della musica (tra le altre, Live Forever, Shakemaker e Cigarettes & Alcohol).

I canoni classici del rock, una fantastica vena pop e soprattutto la spavalderia sufficiente per essere se stessi, sapendo che in questo ambito musicale l'ultima paura da cui farsi prendere è quella di essere ovvi e scontati. Ma i Gallagher sapevano benissimo dal principio che non avrebbero fatto nulla di così nuovo. Perché non c'era nulla da inventare. Contava solo farlo al meglio, meglio di tutti gli altri. E ci sono riusciti...

Per celebrare i trent'anni del disco, il 30 agosto esce Definitely Maybe (30th Anniversary Deluxe Edition) con brani registrati e poi scartati dalla sessione di registrazione ai Monnow Valley Studios, insieme alle outtake dalla versione definitiva dell’album incisi ai Sawmills Studios in Cornovaglia, mixati per la prima volta da Noel Gallagher e Callum Marinho.

L'album sarà disponibile in vari formati:digitale, Deluxe 4LP e Deluxe 2CD in edizione limitata, oltre ai vinili colorati esclusivi – “Up In The Sky” in edizione limitata. Tutti i formati includono la versione rimasterizzata dell'album di dieci anni fa.

La nuova edizione include anche una versione demo inedita di Sad Song originariamente pubblicata come bonus track sull'LP. Questa è una versione alternativa con la voce di Liam Gallagher. La raccolta include anche una nuova cover originale realizzata dall'art designer Brian Cannon e dal fotografo Michael Spencer Jones, oltre a nuove note di copertina del boss della Creation Records, Alan McGee, e del giornalista Hamish MacBain.