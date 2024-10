Nick Cave: quali canzoni suonerà a Milano

Sono concerti evento quelli di Nick Cave, da sempre carichi di una intensità speciale. Non uno spettacolo di canzoni messe semplicemente in fila, ma una performance nel senso compiuto del termine accompagnata da una band straordinaria

"Non penso mai a come un disco andrà dal vivo, non mi viene mai in mente. Il processo di scrittura dei testi è troppo difficile per prendere in considerazione idee del genere. Ma quando ascolto 'Wild God' adesso, penso che possiamo davvero fare qualcosa di epico con queste canzoni dal vivo. Siamo davvero entusiasti di questo: il disco sembra fatto apposta per il palcoscenico". ha dichiarato Nick Cave, che a fine agosto ha pubblicato Wild God, un disco bellissimo, tra i migliori della sua lunga carriera.

Qui di seguito, i brani della scaletta dello show di Coopenhagen del 5 ottobre

Frogs

Wild God

Song of the lake

O Childrean

Jubilee Street

From Her to eternity

Long dark night

Cinnamon Horses

Tupelo

Conversion

Bright horses

Joy

Carnage

Final Rescue Attempt

Red right hand

Mercy seat

White elephant

Bis

palaces of Montezuma

O wow O wow

The Weeping Song

Into my arms