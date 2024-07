Un tuffo nell'estate con le (G)I-DLE

Una melodia orecchiabile e civettuola e un testo audace. Questa è Klaxon, la title track scelta dal girl group (G)I-DLE, che ha fatto il suo vibrante ritorno sulla scena K-pop con il nuovo mini album "I SWAY". Il video musicale di Klaxon mette in mostra gli stili di danza dinamici del gruppo e cattura perfettamente l'essenza di un divertente party estivo.

"Klaxon", composta e scritta da Soyeon, è una traccia che rappresenta la quintessenza delle (G)I-DLE, caratterizzata da archi e ottoni esplosivi, bassi vivaci e suoni ritmici di chitarra. Trasmette l'emozione dell'innamoramento in modo spiritoso e giocoso. Il termine "klaxon" si riferisce a un forte corno, che simboleggia l'audace dichiarazione del gruppo quando si tratti di amore e di flirt estivi. Il testo della canzone è diretto e audace, e invita gli ascoltatori a godersi il caldo torrido e le avventure spontanee, con versi come: "Sì, che ne dici di guidare una decappottabile? Suoneremo 'Wannabe' delle Spice Girls, ok?".

Il nuovo mini-album "I SWAY" è la settima pubblicazione delle (G)I-DLE e segna il loro primo ritorno dopo sei mesi, rendendolo un evento significativo per la loro affezionata fanbase. L'album contiene quattro brani: la title track "Klaxon", "Last Forever", "Bloom" e "Neverland". Ogni canzone è una testimonianza del talento artistico dei membri, che hanno partecipato alla scrittura e alla composizione di tutti i brani.

Il titolo dell'album, "I SWAY", evoca un senso di movimento e di ritmo, catturando perfettamente i beat e le melodie contagiose per cui (G)I-DLE è noto. Il poster teaser del ritorno, ornato dalla frase "Summer Vacation" e da vivaci elementi retrò, accenna a un'estetica vivace e nostalgica che promette di trasportare gli ascoltatori in giorni di divertimento e libertà immersi nel sole.

Composte dalle talentuose Miyeon, Minnie, Soyeon, Yuqi e Shuhua, le (G)I-DLE si sono ritagliate uno spazio unico nel competitivo settore del K-pop. Miyeon è nota per la sua voce potente e la sua presenza scenica, mentre Minnie aggiunge un sapore particolare con la sua voce unica e la sua capacità di scrivere canzoni. Soyeon, la leader del gruppo, è rinomata per le sue capacità di rapper, compositrice e produttrice. Yuqi apporta al gruppo una voce ricca e profonda e un'energia giocosa, mentre Shuhua, il membro più giovane, è noto per i suoi visual e la sua crescente abilità vocale. Ogni membro regala al gruppo un carisma e un talento unici, assicurando ai fan un'esperienza musicale varia e dinamica.

"Klaxon" è infuso di vibrazioni Y2K, una tendenza che si riferisce agli stili estetici della fine degli anni '90 e dei primi anni 2000. Questa influenza è evidente nei ritmi retrò e nei testi nostalgici della canzone, che risuonano sia con i fan più adulti che ricordano l'era dell'Y2K sia con i giovani che la stanno scoprendo per la prima volta. Anche l'estetica vivace e colorata del video musicale riflette questa tendenza al ritorno al passato, rafforzando il fascino complessivo della canzone.

Nel testo di "Klaxon" delle (G)I-DLE, il gruppo annuncia l'inizio dell'estate e dice al mondo: "Potrebbe sembrare un po' folle, ma sono innamorata di te". In linea con il tema audace e spavaldo del gruppo, il testo è diretto nella sua confessione, in cui le ragazze cantano: "Sì, un dramma romantico più bello di un film/Quando ti ho visto per la prima volta, ho capito che eri la mia altra metà/Continui a fare lo stupido e a ignorare, non c'è verso/ti grido di accostare". La canzone è stata definita dai fan "l'inno estivo dell'anno", in cui le ragazze invitano gli ascoltatori a godersi il caldo soffocante, cantando: "Sì, che ne dite di guidare una decappottabile? /Ehi, quella ragazza è chiaramente turbata/Smettete di fissarla e allacciate la cintura al mio fianco/Perfettamente bella, bellissima, attraente/Ma non preoccupatevi, non voglio un ragazzo-giocattolo/ Accostiamo per un momento/Senza segnalarlo, accosta e basta".

L'ultimo ritorno delle (G)I-DLE con "I SWAY" e la sua title track "Klaxon" ha dimostrato ancora una volta la loro capacità di fondere innovazione musicale ed elementi nostalgici, creando un'esperienza fresca ed emozionante per i loro fan. Con il loro curriculum di successi da classifica e performance di grande impatto visivo, le (G)I-DLE sono destinate a dominare la scena K-pop quest'estate, invitando tutti a ballare con loro.

Panorama.it ha parlato con loro.









Piacere di incontrarvi di nuovo, ragazze. Come state?

YUQI: Piacere di ritrovarvi lettori di Panorama! Sono stata molto impegnata a prepararmi per questo album dopo aver completato la promozione del mio primo album da solista.

SHUHUA: È bello rivedervi e mi sono impegnata molto per l'uscita del nostro nuovo album.

Vorrei iniziare parlando del vostro nuovo album, [I SWAY]. Potete raccontarci qualcosa di più?

SOYEON: Ho cercato di preparare un album che potesse piacere alla gente partendo dal nostro ultimo album.

Questo è il vostro settimo mini album; come pensate di essere cresciute come idol dal vostro debutto fino a oggi?

MIYEON: Con ogni album ci siamo messe alla prova con nuovi concetti e storie che ci appassionavano, il che ci ha permesso di sviluppare il nostro genere unico "(G)I-DLE". Inoltre, grazie all'amore e al sostegno dei nostri fan, siamo sempre stati in grado di goderci la musica.

MINNIE: Dal debutto, ho fatto notevoli progressi nel canto, nella presenza scenica e in altri aspetti. Naturalmente, sento che c'è ancora margine di miglioramento e cerco sempre di perfezionarmi.

Klaxon è il brano che dà il titolo all'album. Se doveste descriverlo con parole vostre, che cosa direste di questo brano?

SOYEON: ‘Klaxon" è una canzone affascinante che presenta le caratteristiche del narratore, audace, sicuro di sé, ma anche impacciato.

YUQI: Il suono del clacson delle auto in "Klaxon" mi ricorda un allegro viaggio estivo in macchina, cosa che mi piace molto. La mia speranza è che tutti coloro che ascoltano questa canzone provino lo stesso entusiasmo nel vedere quanto può essere piacevole l'estate.

Questo nuovo album mostra la volontà di godersi ogni momento. Quali sono i momenti che come (G)I-DLE vi piacciono di più?

MIYEON: Stare sul palco con i miei membri e i miei fan è il momento che mi piace di più. Mi sento più felice quando condividiamo la stessa energia e le stesse emozioni nello stesso luogo.

MINNIE: Per me non c'è niente di meglio che esibirmi sul palco come (G)I-DLE davanti ai NEVERLAND.

SHUHUA: Quando guardo indietro a ciò che ho realizzato con i miei membri, penso di essere sinceramente felice.

Differiscono dalla vostra vita privata? Quali sono i momenti che vi godete di più quando non lavorate?

MINNIE: Personalmente, esibirmi sul palco come (G)I-DLE davanti a NEVERLAND è il momento più gioioso anche per me. Tuttavia, cerco di valorizzare il tempo trascorso con la mia famiglia mentre mi godo il mio tempo libero.

SHUHUA: Naturalmente, la parte migliore dell'essere una (G)I-DLE è incontrare i NEVERLAND. Anche se si tratta di una piccola cosa, la cosa che preferisco fare in questi giorni è togliermi tutto il trucco pesante per la performance e tornare al mio aspetto naturale.

Ci potete raccontare qualche aneddoto o momento interessante delle sessioni di registrazione di [I SWAY]?

SOYEON: Sorrido ancora quando ascolto la parte "honk honk". È stato divertente perché è stato difficile intonarla perfettamente durante la registrazione.

YUQI: Ricordo che durante la registrazione della sezione del coro SOYEON mi ha fatto i complimenti per come la mia voce si adattava bene alla parte. Mi sono sentita incredibilmente orgogliosa di essere riuscita a farlo da sola.

Quale brano di [I SWAY] pensate che sorprenderà di più i vostri fan?

MIYEON: Abbiamo preparato questo album con l'aspettativa che i fan apprezzassero tutte le canzoni che lo compongono, oltre alla title track. Questa volta c'è una canzone che abbiamo realizzato pensando ai nostri fan, quindi spero che sia di loro gradimento.

MINNIE: I nostri fan saranno piacevolmente sorpresi dall'ultimo brano, "Neverland". Godetevi questa canzone che abbiamo scritto pensando a voi fin dall'inizio!

Potete svelarci qualche momento del dietro le quinte che si è particolarmente distinto nella realizzazione di [I SWAY]?

MINNIE: Abbiamo girato il video musicale di "Klaxon" nella mia città natale, la Thailandia. Abbiamo visitato il deserto di Ratchaburi, un luogo in cui non ero mai andato prima in vita mia. È stata un'esperienza incredibile!

SOYEON: Abbiamo cercato di rendere le cose più semplici e ci siamo impegnate a fondo per provare diversi approcci che le (G)I-DLE non avevano mai sperimentato prima.

YUQI: Questa volta abbiamo girato il video musicale in Thailandia e, sebbene di solito non mi dispiaccia il caldo o il freddo, ricordo che lì faceva piuttosto caldo. Alla fine mi sono abbronzato abbastanza durante le riprese. Ricordo anche che tutti i membri commentavano spesso quanto fosse caldo.

L'Italia vi ama davvero. Possiamo sperare di vedervi presto esibire nel nostro Paese?

MIYEON: Se ne avrò l'occasione, non vedo l'ora di incontrare di persona i nostri fan italiani. Farò in modo di venirvi a trovare presto. Vi prego di aspettarci ancora un po' ❤️

MINNIE: Mi piacerebbe molto esibirmi in Italia, perché personalmente la adoro. Se ne avrò l'opportunità, voglio assolutamente visitare ed esibirmi per i NEVERLAND in Italia. Vi prego di aspettarci ancora un po'!

YUQI: Abbiamo sempre voglia di venire in Italia ed esibirci anche lì. Ci impegneremo molto per creare queste occasioni in futuro!