El Mal conquista l'Oscar come Miglior Canzone Originale

El Mal” (Il Male)), presente nella colonna sonora del film Emilia Pérez ha conquistato l'Oscar come Miglior canzone originale. Il brano è interpretata dalle attrici Zoe Saldaña (Oscar come miglior attrice non protagonista) e Karla Sofía Gascón, con la cantautrice francese Camille ai cori.

Il pezzo è stato composto da Clément Ducol e Camille, con lo sceneggiatore e regista di Emilia Pérez, Jacques Audiard, che ha collaborato alla stesura del testo. Nel brano, che fonde efficacemente rime rap con atmosfere rock, il personaggio portato sul grande schermo da Saldaña fa una serie di considerazioni sull'ipocrisia dei delinquenti che contribuiscono all'organizzazione no-profit fondata da Emilia Pérez, personaggio della Gascón, che tiene un discorso pubblico davanti ai criminali durante un evento di beneficenza.

A proposito della canzone, uno degli autori, Clément Ducol, arrangiatore e compositore francese, ha dichiarato: “Quello che mi piace in El Mal è che stiamo parlando di argomenti molto seri e, all'improvviso, ci troviamo di fronte a un vero e proprio numero musicale, e capiamo che non siamo più in un tipo di cinema basato sulla realtà. Si balla, si canta, si salta sui tavoli e tutti gli altri personaggi diventano come marionette del teatro giapponese. Così, lo spettatore prende coscienza della storia a un livello più profondo”.